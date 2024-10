A One Direction albumai profitáltak Liam Payne halálából

Liam Payne tragikus halála után a One Direction zenei öröksége ismét szárnyal: a banda albumai visszakerültek a brit slágerlisták élmezőnyébe, ami jól tükrözi a rajongók Payne iránti tiszteletét és emlékezését. A legmagasabb helyezést a 2013-as Midnight Memories érte el, amelynek eladásai 517 százalékkal emelkedtek. Az október 16-án bekövetkezett baleset óta számos rajongó gyűlt össze a tragédia helyszínén, hogy gyertyákkal és virágokkal búcsúzzanak kedvencüktől, míg a zenésztársak és kollégái sorra fejezik ki részvétüket.

Liam Payne halála után szárnyal a One Direction zenéje a slágerlistákon. Egy héttel az énekes tragikus elvesztését követően ismét előkelő helyezéseket értek el a One Direction albumai a brit slágerlistákon, amit a rajongók részéről megnyilvánuló tisztelgés és Payne emlékének tisztelete is csak tovább fokoz.

A banda 2013-as Midnight Memories című albuma például a 13. helyre került vissza a toplistán, eladási számai pedig több mint 517 százalékkal növekedtek az előző héthez képest. Emellett három kislemezük és Payne szólóalbuma is újra megjelentek a listákon – írja a Deadline.

Payne október 16-án, Argentínában vesztette életét, amikor egy szállodai szoba harmadik emeleti erkélyéről kizuhant. Halála óta rajongók sokasága zarándokolt el a helyszínre, ahol gyertyákkal, virágokkal és versekkel emlékeznek rá. Az elmúlt hétvégén virrasztást is tartottak Buenos Airesben, és Payne édesapja, Geoff még mindig a fővárosban tartózkodik, hogy elvégezze a szükséges adminisztratív feladatokat fia holttestének hazaszállításához.

Payne tragédiája megrázta egykori zenésztársait, Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik és Louis Tomlinson személyes üzenetekkel fejezték ki részvétüket, Zayn Malik pedig turnéját is elhalasztotta. Simon Cowell, a zenekar egykori menedzsere és Cheryl Tweedy, Payne korábbi partnere szintén nyilvánosan búcsúzott a 31 éves korában meghalt előadótól.

A One Direction albumainak jelenlegi listás helyezései:

13. One Direction: Midnight Memories (2013)

21. One Direction: Made in the AM (2015)

22. One Direction: Four (2014)

25. One Direction: Take Me Home (2012)

38. One Direction: Up All Night (2011)

62. Liam Payne: LP1 (2019)

A Payne iránti szeretet és emlékezés továbbra is erőteljes, így az sem lenne meglepő, ha ezek az albumok a következő hetekben még feljebb tudnának kúszni az összevetésben.

(Borítókép: A One Direction a 2012-es The BRIT Awardson. Fotó: JM Enternational / Getty Images Hungary)