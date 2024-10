Íme a csalás, amit nem lehet kivédeni, bárki áldozatául eshet

Újfajta telekommunikációs csalás ütötte fel a fejét Magyarországon, ami ellen aligha tudunk védekezni. A számklónozással bárki telefonszámát felhasználhatják kamuhívások indítására, még egy linket sem kell megnyitnunk hozzá. A technológiai újításoknak köszönhetően ráadásul egyre bizalmatlanabbak lehetünk a saját telefonunkkal kapcsolatban is.

Meglehetősen kellemetlen szituációba került az Index egyik olvasója az elmúlt napokban. Huszonnégy órán belül két hívás is érkezett felé számára ismeretlen magyar telefonszámokról, akiknek a tulajdonosai váltig állították, nem fogadott hívást jelzett a készülékük tőle. A probléma csupán az volt ezzel a kijelentéssel, hogy olvasónk nem tárcsázta egyikőjüket sem.

A hiba nem a mi készülékünkben van, Magyarországra is készül betörni a hívószámspoofing. Azonban még mielőtt megszabadulnánk az imádott telefonunktól, vagy gyorsan számot cserélnénk, érdemes megismerni a technikát, ami a tengerentúlon már nem újdonság a felhasználók számára.

Spoofing, vagyis klónozás

Az elmúlt napokban nem csak olvasónk került ilyen helyzetbe, a Reddit több fórumán is jelezték a felhasználók, hogy noha megbízhatónak tűnő, magyar szám kereste őket, valami nem stimmelt a hívással. Ha felvették, egy ázsiai nyelven beszélő hang szólalt meg, ha pedig visszahívták, a vonal túlsó végén lévő személy azt állította, hogy nem kereste őket. Amit a csalók ilyenkor a telefonszámunkkal csinálnak, azt a szaknyelv spoofingnak, vagyis számklónozásnak nevezi.

Tóth István IT-biztonsági szakember rövid magyarázata szerint ha ilyesminek esett áldozatául a telefonszámunk, nincs sok értelme telefont vagy akár számot cserélni, ugyanis lehetetlen az ilyet kivédeni.

Az Egyesült Államokban ez a fajta csalási módszer már régebben felütötte a fejét, Európában és Magyarországon számít újdonságnak, ezért is csodálkozunk rá ennyire. A probléma csak az, hogy ez kivédhetetlen, tőlünk függetlenül találják meg a telefonszámunkat

– kezdte a magyarázatot a szakértő, kiemelve, onnantól már különösen veszélyes lehet, ha a mesterséges intelligencia és a hangminták segítségével a telefonszámunkon túl többel is visszaélnek. A hívószám kijelzésének megváltoztathatóságát a ma is használt, globális telefonos kommunikációs protokoll egyfajta lehetőségként biztosítja, amit a 30-40 évvel ezelőtti megtervezésekor nyilvánvalóan jóhiszemű felhasználási cél vezérelt, kevésbé gondolhattak arra, hogy milyen típusú visszaélésekre biztosít majd ez lehetőséget. Ennek köszönhetően például egy nagyobb létesítménynek – legyen az egy call center vagy, mondjuk, egy kórház – elég volt egy kimenő telefonszám, amelyen keresztül például egy orvos a helyi telefonközpont segítségével is intézhette az ügyeit, miközben a hívott félnél már a saját telefonszáma jelent meg, így visszahívás esetén nála csörgött a másik fél hívása.

A technológia rosszhiszemű felhasználása azonban már olyan régi és kiforrott, hogy a tengerentúlon és egyes országokban ma már telefonközpont használata nélkül, egy egyszerű telefonos alkalmazással is használható a számklónozás. Ennek köszönhetően viszont az amerikaiak már jól tudják, hogy bármilyen számot is mutat a kijelzőjük, érdemes résen lenniük. Ha nem is ilyen egyszerűen – mármint egyetlen telefonos alkalmazás telepítésével –, de szintén rendkívül olcsón összerakható egy tetszőleges hívószámot kijelző telefonos megoldás akár magyarországi célpontokra.

A legfontosabb, amit tehetünk, hogy megússzunk egy ilyen csalást, hogy fenntartásokkal kezeljük a számunkra ismeretlen hívásokat, még akkor is, ha nem gyanús vagy akár megbízhatónak tűnik a telefon által kijelzett hívószám. Ha azonban tőlünk teljesen független a visszaélés, vagyis a mi számunkat használják mások megtévesztésére, akkor sajnos csak abban bízhatunk, hogy mások is kellően tudatosak ebben a kérdésben



– mondta kérdésünkre az IT-biztonsági szakember.

Azért ne dobja el a telefonját

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) tájékoztatója szerint hívott félként egyelőre nem áll rendelkezésünkre olyan technológia, amely által a hívás idejében ellenőrizhetnénk, hogy a hívó száma valós. Büntetőügyben a nyomozó hatóság felhívására a hívás továbbításában részt vevő szolgáltatók át tudják adni a náluk megőrzött naplóbejegyzéseket, ez segíthet utólag visszakövetni, hogy egy adott hívás honnan érkezett a szolgáltató hálózatába.

Ahogy azt Tóth István említette, a legfontosabb óvintézkedés, amit a hívószám-hamisító csalókkal szemben megtehetünk, ha fenntartással kezeljük a telefonunkon megjelenő hívószámok valódiságát. Ha bizonytalanok lennénk abban, hogy valóban arról a számról keresnek-e bennünket, mint amit a telefonunk megjelenít, akkor inkább hívjuk vissza az illetőt.

Ha felmerült a gyanú, hogy a telefonszámunk spoofing áldozatául esett, úgy mindenképpen érdemes felkeresni a szolgáltatót és kérni a roamingforgalom 72 órás tiltását. Ezzel rövid időre hatástalanítani lehet a határon túlról indított hívásokat, amivel a csalók remélhetőleg leszállnak a telefonszámunkról, mielőtt még valaki egy kamuhívás áldozatává válna.

