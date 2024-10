Az eltörléskultúra jelentősen megtépázta P. Diddy barátainak közösségi oldalait

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, több mint 120 szexuális áldozata lehetett P. Diddy amerikai énekes-rappernek, aki 2017 óta különböző vádakkal találja szemben magát. Többek között Cassie Ventura, a zenész volt párja is keresetet nyújtott be ellene, mert állítása szerint P. Diddy az együtt töltött 12 évük alatt rendszeresen megverte és megfélemlítette őt – még egy videó is előkerült erről. Amennyiben az előadót bűnösnek találják, akár élete végéig rácsok mögött maradhat, de legkevesebb 15 évet kaphat. A milliárdos rapper ellen több tucatnyi férfi és nő tett panaszt az utóbbi hetekben is, és folyamatosan szólalnak meg az újabb áldozatok.

Ráadásul a botrány a szórakoztatóipart is megrázta: P. Diddy híres, sokak által vitatott partijain való részvétele miatt számos sztár karrierje került veszélybe, és hatalmas számban vesztettek követőket a közösségi médiában. A Heepsy elemzőcég lapunkhoz is eljuttatott friss kutatása alapján Jay-Z, Beyoncé, Khloé Kardashian és még sok más híresség is a cancel culture, vagyis a csúnya magyar kifejezéssel élve az eltörléskultúra célpontja lett – mivel a közönség érthetően nem nézi jó szemmel a Diddy bulijain való megjelenésüket.

A Heepsy kutatása azt mutatja be, hogy milyen gyorsan képes megfordulni a közvélemény még a legnagyobb nevek esetében is. A szembetűnő az, hogy a platformok mennyire eltérően reagálnak – valaki elveszítheti Instagram-követők millióit, de továbbra is trendi a TikTokon vagy dominál a címlapokon. A hírnév azonban nem véd a cancel culture ellen

– fűzte az elemzéshez a Heepsy szóvivóje.

Nem sokkal később újabb hat keresetet nyújtottak be vele szemben, a felperesek pedig a nevük elhallgatását kérték. Az előadót szexuális zaklatással és nemi erőszakkal vádolják, illetve hogy az érintettek italába drogot kevert. A dokumentumokban az áll, hogy ezen incidensek közül legalább kettő 1998 és 2006 között történhetett a férfi White Party nevű rendezvényinek valamelyikén. Ezeken a partikon azonban olyan világsztárok is meghívottak voltak, akik aligha szeretnének most már a rapperrel azonosulni. A résztvevők között volt többek között a Beckham házaspár, Justin Bieber, Will Smith, Beyoncé és Jay-Z, Asthon Kutcher, Leonardo DiCaprio, de a Kardashian lányok is.

Jay-Z és Beyoncé bukta a legtöbb követőt

A Heepsy elemzése öt fontos tényező mentén vizsgálta, hogyan változott ezeknek a hírességeknek a népszerűsége a közösségi médiában Diddy partijai vendéglistáinak kiszivárgását követően. Többek között figyelembe vették az Instagram-követők számának változását, a médiamegjelenések számát, és a P. Diddy-botrány kapcsán történő online említések számát is.

Az elemzés eredménye alapján kiderült, hogy

a legnagyobb veszteséget a rapper Jay-Z szenvedte el, aki 3,46 millió követőt veszített az Instagramon.

Emellett az 54 éves előadót 1,1 millió Diddyvel kapcsolatos videóban említették meg a botrány kirobbanása óta, és 372 ezer TikTok-tartalomnak szolgáltatott beszédtémát kettejük kapcsolata.

Ez persze különösebben nem meglepő, hiszen a két rapper évtizedes barátsága köztudott, ahogyan az sem, hogy Jay-Z felesége, Beyoncé Knowles a triumvirátusuk harmadik tagja. Ez ráadásul nem csak Diddy botránya kapcsán szolgáltatott az elmúlt napokban beszédtémát, ugyanis hármójuk felelőssége is felmerült a Liam Payne halálát övező összeesküvés-elméletek között...

Ennek tudatában már azt sem kell különösebben magyarázni, hogy a hatalmas rajongótáborral rendelkező Beyoncé renoméját miért tépázta meg a botrány. Beyoncét Diddyvel kapcsolatban 4,1 millió cikkben említették meg, ráadásul 1,24 millió követőtől is elesett, ami korántsem vet jó fényt az előadóra.

Hiszen minek az embernek ellenség, ha ilyen barátai vannak?

Leonardo DiCaprio, Oprah és Pink is bánhatja a közös bulizást

Persze a hírességek közül nem csupán a triumvirátus tagjai bánhatják ma már a rapperrel való szoros kapcsolatukat. Az összevetés harmadik helyén végzett Khloe Kardashian, akinek Instagram-követői közül közel 853 ezren döntöttek úgy, hogy ezek után nem kérnek belőle. A közel egymilliós veszteség ellenére médiajelenléte meglehetősen csendes maradt a dobogós társaihoz képest: mindössze 80 ezer hírcikk tartalmazta a nevét Diddyvel összefüggésben, és 217 ezer tartalomban említették meg a TikTokon.

A negyedik helyen a tetemes, 1,7 milliárd dolláros nettó vagyonnal rendelkező Kim Kardashian végzett, aki a neve bedobása után közel 728 ezer Instagram-követőt veszített, és félezer TikTok-említés és 1,97 millió hírcikk szól róla a Diddyt érintő botránnyal kapcsolatban.

Náluk persze jóval komolyabb nevek is szerepelnek még a listán. Az Oscar-díjas Leonardo DiCaprio például az ötödik helyet foglalja el a listán, ő több mint 141 ezer követőt veszített a közösségi oldalon. Részvétele Diddy eseményeiben azonban nem maradt észrevétlen: 789 és fél ezer TikTok-említéssel szilárdan tartja a nevét a nyilvánosságban, annak ellenére is, hogy a médiában csupán 137 ezer cikk született róla a témában.

Az Instagramot még nála is kevésbé sirathatja Usher, aki 77 ezer elvesztett követőjével a hatodik helyen zárt, azonban a médiában és a TikTokon már jóval sárosabbnak tartják az előadót. Róla 1,84 millió cikk készült az elmúlt időszakban Diddyhez köthetően, ráadásul 738 ezer videóban tűnt fel a TikTokon – ám a rajongók továbbra is csak találgatni tudják, hogy milyen kapcsolatban állt korábban P. Diddyvel.

A top10-es lista leggazdagabb tagja, 3,5 milliárd dolláros vagyonával az amerikai televíziózás egyik legnagyobb legendája, Oprah Winfrey lett, aki hetedikként 22,2 ezres veszteséget szenvedett az Instagramon. Persze már ami a követők számát illeti... Annak ellenére, hogy kapcsolatba hozható Diddy bulijaival, úgy tűnik, hogy Oprah befolyása nagyrészt érinthetetlen, csupán 148 ezer cikk foglalkozik vele, és több mint 57 ezer említést tettek róla és Diddyről a TikTokon.

Sokakat már az említése is meglepett, így ehhez mérten meglehetősen sokkoló, hogy Pink a nyolcadik helyen végzett a rangsorban. Ráadásul az ő nevét említették meg cikkekben a legtöbbször (szám szerint 5,71 milliószor), de videós tartalomban is vezetné a listát a maga 3,9 millió említésével. Szerencséjére mindez a követőinek csökkenésén nem észlelhető különösebben, ugyanis mindössze közel 19 ezren fordítottak hátat az Instagram-profiljának a hírek megjelenését követően.

A kilencedik helyen Jennifer Lopez nevét láthatjuk, a maga 14 ezer elveszített Instagram-követőjével. Mindez szinte alig számít a népes rajongótáborát tekintve, ráadásul a követők elvesztését Ben Affleckkel való szakítása is előmozdíthatta. Ennek ellenére a neve nem véletlen szerepel a listán, hiszen több Diddy-partin is megjelent, így az sem különösebben indokolatlan, hogy 1,74 milliószor kötötték össze a rapperrel kapcsolatos cikkek. Az első tízbe bekerült még Ashton Kutcher is, akinek 11 ezres követővesztése volt a legkisebb ezen csoportban. A Diddyvel kapcsolatos közelmúltbeli eseményekben való részvételét tárgyaló 1,8 millió hírcikk és az 1,03 millió online videó nem különösebben tépázta meg a színész renoméját.

Ennek ellenére mindenki számára fontos üzenet lehet, hogy érdemes megválogatni, kivel barátkozik az ember, hiszen mint látjuk, könnyedén pórul járhat. Még ha esetleg ártatlan is...

(Borítókép: P. Diddy, Beyoncé és Jay-Z 2004-ben, Sean Jean és Zac Posen közös buliján. Fotó: Evan Agostini / Getty Images Hungary)