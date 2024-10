Hamarosan megjelenik Liam Payne posztumusz dala

November elsején jelenik meg a One Direction egykori énekesének, Liam Payne-nek a posztumusz dala. A Do No Wrong című dal Payne és a Grammy-díjas producer, Sam Pounds közös munkája – írja az Independent.

Sam Pounds a közösségi médiában jelentette be a hírt, és a néhai énekes szellemisége előtti tisztelgésnek nevezte a dalt, miközben megosztott egy üzenetet Payne családjának és rajongóinak.

„Imádkozom, hogy ez egy olyan áldás legyen a világ számára, amiről Liam mindig is álmodott. Imádkozom, hogy az angyalok vigasztaljanak mindannyiótokat minden nap, miközben hallgatjátok. Imádkozom, hogy ez a dal áldás legyen Ruth, Bear és az egész család számára. Imádkozom, hogy ez a dal háttérbe szorítsa a negatív visszhangokat. Imádkozom, hogy természetfeletti pozitív gyógyító erő öleljen át mindannyiótokat” – írta Pounds az X-en.

A dal bejelentését egy videoklip is kísérte, amelyet Payne testvére, Ruth Gibbons osztott meg egy nemrégiben lezajlott stúdiómunkáról, és amelyen a két zenész együtt hallgatja a dalt. Ugyanebben a klipben a duó megvitatta a jövőbeli együttműködéseket, valamint a vendégsztárokkal kapcsolatos ötleteket.

Egy hotel erkélyéről zuhant a mélybe

Ahogy arról az Index is beszámolt, október 16-án, 31 éves korában hunyt el a One Direction egykori énekese, Liam Payne, aki egy Buenos Aires-i hotel erkélyéről zuhant a mélybe. Az énekes még néhány órával a halála előtt a közösségi médiában osztott meg képeket és videókat, így továbbra is sok kérdést vet fel, hogy mi is történt valójában.

Azóta már megérkezett a rendőrségi jelentés is, amely szerint az előadó a kristály nevezetű drog hatása alatt volt, ami egy veszélyes anyag, mivel a fogyasztóját egyrészt rendkívül agresszívvá teheti, másrészt sokkal extrémebben tapasztalhatja meg a mélypontokat és az örömteli pillanatokat. Emellett a boncolási jegyzőkönyvben az áll, hogy 25 különböző sérülést találtak a testén, amelyek közül már önmagában a fejét ért ütés elég lett volna a halálához.

Liam Payne tragikus halálát megrendülten vették tudomásul a rajongók, illetve a One Direction tagjai, Niall Horan, Zayn Malik, Harry Styles és Louis Tomlinson, akik egy közös közleményben búcsúztak egykori társuktól. Zayn Malik a hír hallatán az amerikai turnéját is elhalasztotta. Szintén a közösségi oldalán emlékezett meg az énekesről Robbie Williams, aki az X-Factorban a zenekar mentora volt, és a műsorból való kiesésük után is tartották egymással a kapcsolatot.

Az énekesek mind tinédzserek voltak, amikor szerencsét próbáltak a tehetségkutatóban, így a hirtelen jött hírnévvel meggyűlt a bajuk. Zayn Malik például evészavarral, míg mások szorongással és mentális problémákkal küzdöttek.