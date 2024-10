Nagyot kaszálhatnak a Menendez testvérek a szabadulásuk után

Mint ismert, Lyle és Erik Menendez 1989. augusztus 20-án sörétes puskával ölték meg szüleiket – a történetüket egy, a Netflixen megjelent sorozatból és dokumentumfilmből ismerhettük meg közelebbről. Apjukat, Josét hatszor, anyjukat, Kittyt pedig tízszer találták el, akik olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy alig lehetett őket azonosítani. A fivérek a házban ülve várták meg a rendőröket, akikkel közölték, hazaérve szembesültek a történtekkel, ám azt tagadták, hogy közük lenne a gyilkossághoz, inkább a maffiára fogták. Később saját magukat buktatták le, mivel a rájuk szálló 14 millió dolláros örökséget azonnal elkezdték felélni. Rolex órát, éttermet, autót vettek, ami a nyomozóknak is gyanússá vált, ám végül Erik vallotta be a pszichológusának, hogy ők voltak a tettesek.

A testvérekre ezt követően hosszú éveken át tartó tárgyalássorozat várt. Bár az ügyészek szerint a kapzsiság késztette arra őket, hogy lemészárolják a szüleiket, megszerezve a vagyonukat, ők azt állították, önvédelemből gyilkoltak, miután több éven át szexuális és érzelmi bántalmazást gyakorolt rájuk az apjuk. A bíróság 1996. július 2-án ítélte életfogytiglani börtönbüntetésre a fivéreket, feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül, így már 35 éve vannak rácsok mögött, ám a közelmúltban egy bizonyíték került elő, amely azt hivatott alátámasztani, hogy a szülők valóban erőszakosan bántak velük, így önvédelemből cselekedtek.

Erik Menendez ugyanis 1988-ban írt egy levelet az unokatestvérének, amiben olyan kijelentéseket tett, amelyek erre utalhatnak. Ennek következtében felülvizsgálták az ügyet, és az előző héten Geroeg Gascón Los Angeles kerületi ügyész egy sajtótájékoztatón bejelentette, hogy arra kérte a bírót, változtassa meg a testvérek büntetését a feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélküli életfogytiglanról feltételes szabadlábra helyezés lehetőségével járó életfogytiglanra. Tekintve, hogy már 35 éve vannak rácsok mögött, amennyiben a bíró megváltoztatja az ítéletet, azonnal szabadulhatnának. Bár egyelőre nem született döntés az ügyben, a családtagok, illetve Kim Kardashian is azért lobbizik, hogy a testvéreket kiengedjék a börtönből.

Milliók hullhatnak az ölükbe?

Felmerülhet a kérdés, mi vár majd Menendezékre, ha valóban a szabadon engedésük mellett döntenek, mivel a 90-es évek óta nagyot fordult a világ. A társadalomba való visszailleszkedés már önmagában okoz majd számukra némi fejtörést, nem is beszélve a rohamléptékben fejlődő technológiával való megismerkedésről, mivel már azelőtt lecsukták őket, hogy a digitális korszak egyáltalán beköszöntött volna. Bár a szüleik halálát követően 14,5 millió dolláros örökség szállt rájuk, ennek az összegnek a nagy része ügyvédi és más jogi költségekre ment el. Úgy tudni, a családi házukon 864 ezer dolláros jelzáloghitel volt, és 600 ezer dollár hátralékot halmoztak fel, amit szintén ki kellett fizetniük. A jelenleg 50-es éveikben járó fivérek ugyanakkor több bevételi forráshoz is juthatnak majd, legalábbis erről számoltak be különböző marketingszakemberek.

Doug Eldridge szakértő például arról beszélt, hogy akadnak olyan gyilkosságok az amerikai történelemben, amelyek különösen érdeklik az embereket, köztük John F. Kennedy lelövése vagy a Charles Mansonhoz köthető mészárlások, és ide sorolható a Menendez testvérek esete is. A szakemberek szerint a börtönből szabadulva több millió dollár ütheti a markukat, mivel a tévétársaságok busásan megfizetnék őket, hogy először nekik adjanak interjút. Matt Yanofsky szakértő kiemelte, valószínűleg a kiadók és a streamingszolgáltatók szintén az ajtajukon kopogtatnának annak reményében, hogy egy memoárt vagy újabb dokumentumfilmet készíthetnek róluk. Elég csak arra gondolni, hogy Harry herceg anno 20 millió dollárt kapott önéletrajzi könyvéért, míg a Netflixszel 100 millió dollárról szóló szerzősét írt alá – amiben öt produkcióról egyeztek meg. Mitchell Jackson, a BCC Communications PR-cég alapítója még azt is kilátásba helyezte, hogy a pénzszerzés érdekében a testvérek akár az OnlyFansre is regisztrálhatnának, és valószínűleg jól megélnének az ott szerzett bevételből.

A régi Hollywood, például a Disney-tulajdonú cégek tartani fognak a testvérektől, de a gazdagabb, jövedelmezőbb streamerek tudják, mi a dörgés

– mondta Jackson.

Míg Rob Shuter a Naughty But Nice podcastben úgy fogalmazott, tekintve, hogy a testvérek Kim Kardashian támogatását élvezik, ez nagy segítséget jelenthet nekik abban, hogy a médiát a saját oldalukra állítsák. Illetve azt sem tartja elképzelhetetlennek, hogy a jövőben akár ruházati márkák keressék meg Menendezéket saját kollekcióval kecsegtetve. Mint hozzátette: „Lefogadom, hogy jövő ilyenkor látni fogjuk őket a Met Gálán.”

Donald Trump Amerikájában piacképesség szempontjából ők inkább A listás celebek, mint Jennifer Lawrence. Jelenleg nagy szenzációnak számítanak. Minden pénzt meg kéne ragadniuk, amit csak tudnak. A valóság viszont az, hogy a hírnevükön kívül igen kevés gazdasági kilátásuk van, és az emberek el fogják veszteni az érdeklődésüket. Amerikában egy bűnöző nem dolgozhat a Costcóban pénztárosként, de hírességgé válhat

– fejtette ki Mitchell Jackson.

Börtönből a Dancing with the Starsba

A Menendez testvérek vélt meggazdagodásához hasonlón ment keresztül Anna Sorokin is, akinek a történetét a netflixes Az örökösnő álarca mögött című sorozat dolgozza fel. Mint ismert, a fiatal lány Anna Delvey néven német örökösnőnek adta ki magát, azt állítva, apja egy olajmágnás, akinek köszönhetően egy 60 millió eurós örökség várományosa. Így vett rá embereket arra, hogy fedezzék a ruházkodását, a luxushoteleket és a külföldi utakat a számára – azzal is megvádolták, hogy elhívta egy barátját egy marokkói útra, azt ígérve, ő fizeti a teljes utazást, ám végül a barátjára terhelte a 62 ezer dolláros számlát, bár ebben nem találták bűnösnek. A fiatal lány egyetlen célja az volt, hogy bekerüljön a New York-i elitbe, amihez nem egy embert kellett becsapnia, többeket megkárosított.

Még egy 22 millió dollárról szóló banki hitelt is igényelt hamis papírokkal, hogy egy művészeti klubot hozzon létre. Ugyan a kölcsönt megtagadták, mégis sikerült kicsikarnia 100 ezer dollárt, amit nem adott vissza. Lebukását követően 2017-ben tartóztatták le, majd 2019-ben nyolc vádpontban találták bűnösnek, köztük lopás miatt. Négytől 12 évig terjedő börtönbüntetésre ítélték, de jó magaviselete miatt 2021. február 11-én szabadult. Ügyét a bevándorlási hivatal vette át ugyanazon év márciusában, így ismét rács mögé került, a gosheni büntetés-végrehajtási intézetben tartották fogva. 2022 őszén merült fel, hogy tízezer dolláros óvadék ellenében akár házi őrizetbe is helyezhetik, amennyiben talál magának egy szállást, ahol 24 órás felügyelet alatt tarthatják az ellene folyó eljárás végezetéig.

Végül sikerült rálelnie a megfelelő lakásra, így 2022 októberében szabadult a rácsok mögül, majd a New York állam északi részén található Orange megyei börtönből Manhattan belvárosába szállították – jelenleg már nem itt lakik. Sorokin kitoloncolásáról ugyanakkor azóta sem döntöttek a hatóságok. A lány viszont a börtönben sem unatkozott, mivel az általa készített alkotások és NFT-k árulásával ütötte el az időt. A rajzairól az Instagram-oldalán osztott meg képeket, amiket 10 ezer dollárért árult, és akadt is rájuk bőven vevő. A fiatal lány ezt a hullámot megülve indította el Kelly Cutrone-nal karöltve divat-PR-tanácsadó cégét, az OutLaw Agencyt. Az első divatbemutatójukat, amelyen a SHAO New York új darabjait mutatták be, annak az East Village-i lakásnak a tetején rendezték meg, ahol akkoriban házi őrizetben volt.

Sőt, ő lett az amerikai Dancing with the Stars 33. évadának egyik szereplője, és annak ellenére, hogy a bevándorlási hivatal még nem döntött az ügyében, engedélyezték neki a szereplést. Ez sokakban vetett fel kérdéseket annak kapcsán, helyes lépés-e egy elítélt bűnözőt szerepeltetni a tévében – a TV2 egyébként egyes információk szerint szintén azt tervezte, hogy a börtönbüntetését házi őrizetben töltő Galambos Lajos legyen a Dancing with the Stars idei évadának egyik versenyzője, ám a tervük meghiúsult.