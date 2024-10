Egy fesztivált már biztosan rendeznek jövőre Zamárdiban

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, Zamárdi polgármestere, Csákovics Gyula legutóbb arról tett bejelentést a helyi lapban, hogy jövőre biztosan nem a településen rendezik meg a Balaton Soundot, ám a képviselőtestület döntése alapján a STRAND Fesztivált ismét fogadják majd. Sőt, a szervezők szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleménye szerint az eseménynek a következő öt évben Zamárdi ad otthont. Mint kiemelték, 2025-től kezdve a nyári szezon meghosszabbításának szándékával augusztus utolsó hetében jelentkezik a rendezvény. Jövőre augusztus 21-én startol a fesztivál, és jó eséllyel egy augusztus 20-i nyitónappal is meghosszabbítják majd. A jegyelővétel november 7-én egy 72 órás kedvezményes időszakkal indul.

Zamárdi 2007 óta a Balaton fesztiválfővárosaként is ismert idehaza. A 2013-ban indult STRAND Fesztivál hangulatát és nívós programkínálatát nemcsak azok szerették meg, akik az ország különböző régióiból érkeznek hozzánk, de a helyiek és az itteni nyaraló tulajdonosok is a szívükbe zárták. Ezekben a napokban nemcsak jelentősen nő Zamárdi és a déli part forgalma, de a hozzánk érkező vendégekről kifejezetten pozitív visszajelzéseket kapunk mindenkitől

– mondta Csákovics Gyula, Zamárdi polgármestere, hozzátéve, részben amiatt döntöttek úgy, hogy a nyár végét célozzák meg a fesztivál időpontja kapcsán, hogy minél kevésbé zavarják a helyiek és az ott pihenők nyugalmát.

A polgármester elmondása szerint 2025-ben az augusztus 20-i ünnepi programhoz kapcsolódik a STRAND időpontja, a következő négy évben pedig a hónap utolsó hétvégéje lesz a fesztivál dátuma.

Hálásak vagyunk Zamárdi vezetésének, amiért a folytatás mellett döntöttek, és ugyancsak hálásak vagyunk a helyieknek. A STRAND sikerét közös sikernek tartjuk és azon leszünk a következő 5 évben is, hogy izgalmas, tartalmas, valódi nyaralással felérő élményeket nyújtsunk a hozzánk érkezőknek

– áll a szervezők közleményében.

Mint ismert, a STRAND Fesztivál története 2013-ra nyúlik vissza. Fülöp Zoltán és Lobenwein Norbert (akik nevéhez fűződik ugyanezen a helyszínen a Balaton Sound alapítása is), a ma Weekend Event néven ismert szervező cég tulajdonosai ekkor indították el a MOL Nagyon Balaton programot, ennek részeként pedig számos balatoni program és projekt mellett a STRAND Fesztivált. Az esemény az elmúlt 11 évben évről-évre egyre nagyobb sikereket ért el, az egyik legjelentősebb olyan eseményként lett jegyzett, amely turisztikailag is nagy értéket képvisel, hiszen kifejezetten erre a programra minden évben több tízezren látogatnak a Balaton déli partjára az ország minden részéről. A STRAND eleinte elsősorban a kifejezetten fiatal közönséget vonzotta, mostanra azonban jellemző, hogy családok, gyerekek is nagy számban látogatják a fesztivált. A STRAND sikere összefügg a páratlan, vízparti elhelyezkedéssel, a színes programkínálattal és azzal is, hogy a zene mellett napközben rengeteg más lehetőség is várja a közönséget, az utóbbi időben részben a cirkusz tematikájához kapcsolódóan.

