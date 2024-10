Botrány készülődik Donald Trump ománi luxusprojektje miatt

A szaúd-arábiai DarGlobal ingatlanfejlesztő cég számos nagy márkával valósít meg itt-ott különböző beruházásokat, olyan világhírű luxusbrandek adták a nevüket a különböző lakhatási célokat szolgáló vagy hotelprojektjeikhez, mint a Missoni, az Elie Saab és a Dolce&Gabbana divatházak, illetve az Aston Martin, a Pagani és a Lamborghini autógyártók. A cég a világ egyik legnagyobb, luxus nívójú ingatlanfejlesztését azonban a Trump családdal képzelte el az Arab-félszigeten.

Az ománi főváros, Maszkat központjától mindössze 10 percre, de a nemzetközi repülőtértől is alig fél órára eső Yiti település mellé álmodták meg az AIDA projektet, amelynek része lesz a Trump International luxushotel-lánc új egysége, a Trump-villák és a golfpálya is többek közt. A jövő városai számára mintául szánt Yiti maga is megéri a figyelmet, az ománi állam turisztikai fejlesztésért felelős háttérintézménye, az Omran Group közel egymilliárd dollárt költ a fenntarthatósági szempontokat középpontba állító, elsősorban a vagyonosabb réteget megcélzó város 1100 hektáron való felépítésére.

Yiti és az AIDA projekt is a Nemzeti Turisztikai Stratégia része, az Oman's Vision 2040 kormányzati program ugyanis azt a célt tűzte ki, hogy 2040-ig 22,5 milliárd dollárt (8,4 billió forintot) realizáljon az ország a turizmus ágazatából, ezáltal diverzifikálva a jobbára kőolajkitermelésből élő szultanátus bevételei forrásait. A 350 hektáron elterülő AIDA igyekszik ehhez maximálisan hozzájárulni, hiszen a fejlesztő cég úgy jellemzi, hogy „egyesíti magában a Maldív-szigetek hangulatát, Algarve sármját, a Seychelles-szigetek életstílusát, Míkonosz atmoszféráját”, de a „luxusközösség tagjai” megtalálhatják majd benne Mauritiust és Montenegrót is egy helyen – ezt ígérik legalábbis.

Jó biznisz-e Trump-szobákba fektetni az adóparadicsomban?

A DarGlobal 2028 decemberében tervezi megnyitni a 140 szobás és lakosztályos, 5 csillagos Trump International luxushotelt, amely ebben a láncban az ötödik hotel lesz. A cégcsoport 2015-ben üzemeltette egyébként a legtöbb szállodáját, akkor 15 helyen lehetett a Trump logó égisze alatt aludni. Jelenleg a teljes portfólióba csak nyolc egység tartozik, amelyek közül öt az Egyesült Államokban, kettő Skóciában és egy Írországban található, így erős csúsztatás az a közvélekedés, hogy ez egy „globális” vállalat lenne. (Bár az igaz, hogy már alá van írva a lincenszszerződés a szaúd-arábiai Dzsiddában nyíló Trump Tower Jeddah szállodára is.)

De hogy is néz majd ki ez a pazarul berendezett hotelkomplexum? A főépület mellett számos luxusvillát emelnek, ezek egy része az Indiai-óceán fölé 130 méterrel magasodó sziklaszirten lesz található 260 fokos panorámával az Ománi-öbölre, a többi pedig a golfpályát veszi majd körbe. A luxuskategóriát hirdető James Edition ingatlanos oldalon találtunk egy-két árat is, előbbi ingatlantípusért, egy 3 hálószobás, 170 négyzetméteres Trump Cliff Villáért több mint 500 millió forintot kérnek, egy 4 hálószobás, 5 fürdőszobás, minimum 400 négyzetméteres, medencés Trump Golf Villáért pedig 460 millió forint körül – de jár hozzá saját golfkocsi is!

Be lehet azonban fektetni egy szállodai szobába vagy lakosztályba is.

Az egy hálós, két fürdőszobás, 138 négyzetméteres lakosztályra óceáni panorámával most körülbelül 400 millió forintért lehet lecsapni üdülési joggal együtt. A Trump International Hotelbe befektetők évi két hetet tölthetnek el ingyen (ezen felül a tulajdonosoknak is fizetni kell tehát), továbbá, akik most hotelszobába invesztálnak a projektet finanszírozva, azok jutalékot kapnak a foglalások után.

A fejlesztő azzal kecsegtet, hogy Ománban nincs örökösödési, nyereség- és személyi jövedelemadó sem, valamint a kiemelt zónákban 25 évig társasági adót sem kell fizetni, valamint a befektetők élethosszig szóló tartózkodási vízumot kapnak. A komplexumhoz tartozik majd továbbá egy csak tagok által látogatható éjszakai klub, privát klub, egy golfakadémia, éttermek, kávézók és luxusüzletek is a sziklafalon függő, a perui Machu Picchu Skylodge kabinok által ihletett luxus lakosztályok mellett.

„A DarGloballal együttműködésben nagy örömünkre szolgál megnyitni az ománi Trump Internationalt, amely a kifinomultság, a kifogástalan kiszolgálás és az exkluzivitás új korszakát hozza el, ami egyet jelent a Trump-sztenderdek kiválóságával. Ez a vállalkozás megerősíti közös elkötelezettségünket az iránt, hogy ikonikus luxusélményeket biztosítsunk az igényes utazók és a befektetők számára, ugyanakkor emeljünk Omán státusán is, mint elsőrangú globális úti cél” – nyilatkozta a volt amerikai elnök másodszülött fia, Eric Trump, a The Trump Organization ügyvezető alelnöke.

Miért lehet problematikus mindez?

A volt elnök újraválasztásának lehetősége miatt sokan látnak összeférhetetlenséget, sőt, nemzetbiztonsági kockázatot ebben a projektben, a közösségi médiában sokan rosszallásukat fejezték ki a finanszírozás miatt. Volt olyan kommentelő, aki azon a véleményen van, hogy Trump akár titkosított kormányzati információkat is megoszthatott az üzlet megszerzése érdekében a közel-keleti kormányokkal – amelyek, tegyük azonban hozzá, az Egyesült Államok fontos szövetségesei a régióban.

Trump családja nem most kacsingat először az Arab-öböl felé, van golfklubjuk Dubajban is, és egy állami tulajdonú céggel, a Nakheellel közös finanszírozásban terveztek egy luxushotelt is a városba, amiből végül is nem lett semmi a 2008-as globális gazdasági válság miatt. Továbbá Ivanka Trump férje, Jared Kushner volt amerikai elnöki főtanácsadó cége 2 milliárd dolláros befektetést kapott egy Mohamed bin Szalmán szaúd-arábiai koronaherceg vezette alaptól – és ez már odahaza is kiverte a biztosítékot.

A Képviselőház felügyelőbizottságának demokrata képviselői az „Eladó a Fehér Ház” című, idén januárban publikált jelentésükben az akkori elnököt azzal vádolják, hogy terminusa alatt legkevesebb 20 országtól fogadott el minimum 7,8 millió dollárt, amivel sorozatosan és szándékosan megsértette az alkotmány ezt tiltó pontját, miszerint szövetségi hivatalnok – beleértve az elnököt is – csak a Kongresszus jóváhagyásával fogadhat el idegen kormányoktól pénz- vagy tárgybeli ajándékot.

Eric Trump azzal utasította ezt el, hogy a vád nevetséges, minden olyan esetben, amikor például külföldi kormányok tisztviselői aludtak a hoteljeikben, az ebből származó bevételüket önkéntesen felajánlották az államkincstárnak. A Trump család nemzetközi üzleti megállapodásait 2016 óta nyomon követő Eric Lipton, a The New York Times újságírójának az a véleménye a jelenlegi esetről, hogy ez az üzlet nem hasonlít a család által korábban megkötött megállapodásokhoz. Mint a PBS-nek adott interjújában elmondta, a telket az ománi állam birtokolja, a Trumpékkal 30 évre kötött névhasználati és üzemeltetési szerződésből származó profit egy része az országé lesz így.

De Trumpék is jól járnak!

A 2022 novemberében, közvetlenül az újraindulásának bejelentése előtt a New York-i Trump Tower felhőkarcolóban aláírt szerződés a szaúdi céggel már akár 5 millió dollárt is hozhatott nekik. Tekintve, hogy ez az egyik legnagyobb projekt, amelyben a Trump család valaha részt vett, a három évtized több tízmillió dollárt fog fialni nekik valószínűleg. Az újságíró szerint újraválasztás esetén sérülhet az USA politikai érdeke a régióban, hiszen rengeteg pénzt kasszíroz a család Szaúd-Arábiának és Ománnak köszönhetően. És ez egy olyan új helyzet, ami korábban egyetlen amerikai elnöknél sem merült fel.

(Borítókép: Donald Trump 2017 májusában az Öböl-államok vezetőinek találkozóján. Fotó: Bandar Algaloud / Saudi Royal Council /Anadolu Agency/Getty Images)