Új hírek érkeztek Noszály Sándor állapotáról

Ahogy korábban megírtuk, Noszály Sándor az elmúlt hónapban több furcsa felvételt és szöveges üzenetet osztott meg az Instagram-oldalán. A videókban összefüggéstelenül beszélt, hol magyarul, hol angolul, majd pár nap múlva törölte fiókját. A barátai közül sokan aggódni kezdtek érte, és a kommentszekcióban is többen megpróbálták felhívni a figyelmet arra, hogy az egykori sportolónak segítségre lehet szüksége.

Nem sokkal később Noszály Andrea, a teniszező testvére egy nyilatkozatban közölte, hogy Noszály Sándor szakorvosok irányításával elkezdte azt a kezelést, amely bipoláris betegsége stabilizációjához szükséges. „Sajnos Sanyi életét már hosszú évek óta megkeseríti ez a nagyon összetett és sok tévhittel övezett betegség, amelynek öcsém egy kifejezetten kritikus időszakát élte át az utóbbi napokban” – mondta akkor Noszály Sándor testvére, aki egyben azt is elárulta, a Sztárbox című műsorban sem láthatjuk tovább a korábbi teniszcsillagot, aki állítólag egy ideje nem szedte a betegségére felírt gyógyszereket.

A kezelés kezdete óta meglehetősen kevés információ látott napvilágot a teniszező állapota kapcsán, most azonban egy informátor a Blikknek elárulta, hogy annak ellenére, hogy mindent megtesznek a mielőbbi felépüléséért, a gyógyulása jóval hosszabb időbe telhet, mint azt előzetesen gondolták.

Tovább tart majd a felépülése, akár hónapokba is beletelhet. Az is felmerült, hogy esetleg egy másik intézetben kezelik tovább. Bárhogy is lesz, a legfontosabb, hogy Sándor teljesen felépüljön, mindegy, hogy ez hol történik és mennyi ideig tart