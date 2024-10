Világhírű amerikai dalszerző csatlakozik a Megasztár csapatához

A Megasztár visszatérésével a TV2 ismét életre keltette egyik leghíresebb műsorát, ahol a tehetséges énekesek megmérettetése nemcsak a közönséget, hanem a szakértői zsűrit is új kihívások elé állítja. A műsor vasárnapi adásában immáron az is kiderül majd, hogy ki az a 12 énekes, aki az élő showban bizonyíthatja rátermettségét. szerdán azonban arról is lerántották a leplet, hogy Desmond Child, a világhírű dalszerző és zenész is csatlakozik a csapathoz, hogy nemzetközi szakmai tudásával segítse a versenyzők felkészülését az adások során.