Közeleg a vörös szőnyeges díjátadó, ahol a legjobb tartalomgyártókkal találkozhat

Idén második alkalommal díjazzák a legjobb magyar tartalomgyártókat, a Creator Awards 2024 powered by MBH Bank összesen 14 kategóriában oszt ki elismeréseket. A díjak odaítéléséről a közönség online szavazatai és a független szakmai zsűri dönt, a shortlisteket pedig most mutatjuk be. A végeredmény november 28-án derül ki a MOM Sportban, ahová a rajongókat is várják az exkluzív, koncertekkel és látványos show-val kiegészülő, vörös szőnyeges díjátadóra.