Újra szingli Galambos Lajos

Ahogy arról az Index is beszámolt, Galambos Lajost július 1-jén kiengedték a baracskai büntetés-végrehajtási intézetből, ahol 3 év hat hónapos börtönbüntetését töltötte, amelyet áram-, gáz- és vízlopási ügye miatt szabtak ki rá. Mivel a mulatós zenész egészségi állapota az intézményben rosszabbodott, kérvényezték, hogy büntetése fennmaradó részét házi őrizetben tölthesse le, így jelenleg az otthonában tartózkodik.

A szabadulását követően egy interjút is adott, ám arról csak néhány héttel ezelőtt számolt be, hogy párkapcsolatban él. Úgy fogalmazott, a szerelem még akkor talált rá, amikor bíróságra kellett járnia, hozzátéve, mivel ő nem tud járni udvarolni, fiatalabb kedvese látogatja őt. Pontosabban már csak látogatta, mivel a trombitaművész a Story magazinnak arról beszélt, többé nem alkotnak egy párt.

Volt egy hölgy az életemben, akit nagyon komolyan vettem. A gyerekeim is ismerték. Szép is volt, jó is volt köztünk minden, de több év után, nemrégiben vége lett. Egyszerűen nem bírta ki a kapcsolat a személyemhez köthető nyilvánosságot. De ennek a lezárásnak mindketten a vesztesei vagyunk