Ismét realityt vezet Stohl András

Stohl Andrást jelenleg a Dancing with the Stars műsorvezetőjeként láthatjuk, azt megelőzően pedig a Sztárban sztár All Stars című műsor zsűrijében foglalt helyet. Úgy tűnik, a csatorna hosszabb távra tervez vele, mivel legutóbbi közleményükből az derül ki, hogy ő vezeti a Magyar Honvédséggel együttműködésben készült, katonai feladatokon alapuló sportrealityt, A Kiképzést, ami hamarosan érkezik a TV2-re.

A nyilatkozat szerint a Honvédelmi Minisztérium és a TV2 közös fejlesztésű formátumában, a Magyar Honvédség állományából választott négy kiképző vezetésével civil versenyzők katonai jellegű megmérettetésekben küzdenek meg egymással a műsor 20 millió forint összértékű fődíjáért.

Ahogy kiemelték, a produkcióban az előzetesen kiválasztott legjobb 24 játékos (férfiak-nők) négy csapatot alkotva katonai kiképzéseken alapuló csapatversenyen mérkőznek meg egymással saját fizikai és mentális határaikat feszegetve. A műsor lényege, hogy a szereplők a négy kiképző vezetésével végrehajtják a kifejezetten a műsorhoz fejlesztett feladatokat, amelyekben megjelennek a Magyar Honvédség haderőnemei, eszközei, képességei és ezek helyszíne: egy-egy laktanya.

Ahelyett, hogy ki a legerősebb vagy leggyorsabb, sokkal lényegesebb lesz, hogy a játékosok közössége valódi egységgé kovácsolódva oldjon meg különféle összetett katonai feladatokat a legkeményebb kihívások közben

– írták.

A komoly erőpróbákat követően a győztes csapat tagjai 20 millió forint összértékű díjazásban részesülnek, egy Gripen-repülésen is részt vehetnek, és lehetőséget kapnak, hogy a Magyar Honvédség területvédelmi tartalékos állományába tartozzanak.