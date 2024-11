A rendőrség átnézte a térfigyelő rendszer (CCTV) felvételeit, így újabb részletek derültek ki Liam Payne, a One Direction sztárjának haláláról. Egy újságíró szerint a felvételeken látható az a pillanat is, amikor az énekes a mélybe zuhant. Mindeközben a nyomozás még javában zajlik, az énekes holttestét várhatóan a jövő héten adják át a családjának.

Ahogy arról az Index is beszámolt, október 16-án, 31 éves korában hunyt el a One Direction egykori énekese, Liam Payne, aki egy Buenos Aires-i hotel erkélyéről zuhant a mélybe. Az énekes néhány órával a halála előtt a közösségi médiában osztott meg képeket és videókat, így továbbra is sok kérdést vet fel, hogy mi is történt valójában.

Azóta már megérkezett a rendőrségi jelentés is, amely szerint az előadó a kristály nevezetű drog hatása alatt volt. Ez egy veszélyes anyag, mivel a fogyasztóját egyrészt rendkívül agresszívvá teheti, másrészt sokkal extrémebben tapasztalhatja meg a mélypontokat és az örömteli pillanatokat. Emellett a boncolási jegyzőkönyvben az áll, hogy 25 különböző sérülést találtak a testén, amelyek közül már önmagában a fejét ért ütés is elég lett volna a halálához.

Most újabb részletek láttak napvilágot Liam Payne halálával kapcsolatban. Több, a nyomozást közvetlenül ismerő forrás is elmondta az ABC Newsnak, hogy a rendőrség átnézte a térfigyelő rendszer (CCTV) felvételeit, amelyeken látszik, hogy

Payne halálát megelőzően egy díler több alkalommal is drogot adott át egy szállodai alkalmazottnak.

A források szerint a rendőrség vizsgálja, hogy a szálloda alkalmazottja továbbította-e Payne-nek a kábítószert. A CCTV-felvételeken Payne kétszer is látható, amint a szálloda halljában alszik egy üveg whiskyvel a kezében – mondták a források az ABC Newsnak, hozzátéve, hogy a rendőrség soha nem feltételezte, hogy Payne öngyilkosságot követett el.

Eszkortlányokat rendelt

Az ABC News forrásai azt is közölték, hogy tudomásuk szerint Payne szállodai szobájában egy kábítószer fogyasztásához használt alumíniumpipát is találtak a nyomozók.

Továbbá a helyszínen két eszkortlány is jelen volt az énekes halálát megelőző órákban, akiknek Payne 5000 dollárt (1,8 millió forint) ajánlott fel, de végül nem fizette ki őket.

A források azt is megjegyezték, hogy Payne szállodai szobájából egy Rolex óra is hiányzott. Payne holttestét várhatóan a jövő héten adják át a családjának – tették hozzá.

Egy argentin forrás szerint felvétel készült a haláláról is

Egy másik forrás szerint az említett CCTV-felvételeken még az is látható, hogy a One Direction sztárja „elájult”, mielőtt lezuhant az erkélyről.

Vannak olyan felvételek, amelyeket nem adtak ki a médiának az erkélyjelenetről, ezeken látható, hogy Liam elájul, és emiatt tragikus módon lezuhan arról az erkélyről

– mondta egy műsorban Paula Varela argentin újságíró.

„Ha az ágya mellett lett volna, akkor az ágyára esett volna. Nem arról van szó, hogy szándékosan ugrott volna. Ez a felvétel benne van a hivatalos ügyiratokban” – tette hozzá az újságíró a The Nightly beszámolója szerint.

Hirtelen jött hírnév

Mint megírtuk, Liam Payne tragikus halálát megrendülten vették tudomásul a rajongók, illetve a One Direction tagjai, Niall Horan, Zayn Malik, Harry Styles és Louis Tomlinson, akik egy közös közleményben búcsúztak egykori társuktól. Zayn Malik a hír hallatán amerikai turnéját is elhalasztotta. Szintén a közösségi oldalán emlékezett meg az énekesről Robbie Williams, aki az X-Factorban a zenekar mentora volt, és a műsorból való kiesésük után is tartották egymással a kapcsolatot.

Az énekesek mind tinédzserek voltak, amikor szerencsét próbáltak a tehetségkutatóban, így a hirtelen jött hírnévvel meg is gyűlt a bajuk. Zayn Malik például evészavarral, míg mások szorongással és mentális problémákkal küzdöttek.