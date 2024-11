Ezeknél a látványosságoknál leselkednek ránk leginkább a zsebtolvajok

Az európai turistaparadicsomok nemcsak nyáron, de ősszel és télen is csodálatos helyszínekkel várják az odaérkezőket, azonban a temérdek nevezetesség nemcsak örömöt, hanem bizony sok keserűséget is tartogathat az utazók számára. Ezek ugyanis egyben a zsebtolvajok kedvenc vadászterületei is. A legnépszerűbb helyszíneken, mint a római Trevi-kút vagy a párizsi Eiffel-torony, évente több száz turista esik áldozatául a zsebtolvajlásnak, így most bemutatjuk Európa tíz legveszélyesebb helyszínét, ahol mindenképpen érdemes jól eldugni az értékeinket.

Az úti célunk kiválasztásakor nem is lehet kérdés, hogy több szempont alapján határozzuk meg azt, hogy hova utazunk el, az ár, a nevezetességek vagy éppen az adott időszakban jelen lévő tömeg mértéke mellett azonban a legtöbbször figyelembe vesszük azt is, hogy mennyire biztonságos az adott ország vagy város.

Mindezt persze elsősorban a személyes biztonságunk miatt tesszük, azonban érdemes figyelembe venni azt is, hogy a magunknál hordott értékeinkre hol és mennyire kell odafigyelnünk egy-egy önfeledt pillanat közben is.

Ahogy közelednek a karácsonyi ünnepek, egyre több turista indul útnak, hogy Európa ikonikus látványosságait meglátogassa, ám gyakran megesik, hogy a kiruccanás során nemhogy jó élményekkel nem gazdagodik, de még a pénztárcája is jócskán megsínyli az utazást. Már ha legalább maga a pénztárca megmarad, ugyanis számos népszerű turistacélpont egyben a zsebtolvajok kedvenc helye is, ahol a sűrű tömegben és a fotózkodó, nézelődő emberek között meglehetősen könnyű dolguk is van.

De mégis hol érdemes állandóan a hátunk mögé néznünk? Túl sokat nyilvánvalóan sehol, mivel egy zsebtolvajnak még csak mögénk sem kell férkőznie ahhoz, hogy hozzájusson ahhoz, amihez szeretne, azonban a Quotezone utasbiztosításokkal foglalkozó oldalának szakértői most összeállították azt a tíz helyet Európa-szerte, ahol az utazók a legnagyobb valószínűséggel válnak zsebtolvajlás áldozatává.

Róma a szégyenlista élén, de Párizsban és Barcelonában sincsenek biztonságban az értékeink

A szóban forgó zsebtolvajlási index szerint az olaszországi Rómában található Trevi-kút az első számú hely, ahol a nyaralók a legnagyobb valószínűséggel esnek a tolvajok áldozatául. Így a hatalmas tömeg mellett immáron azon is lehet bosszankodni, hogy nemcsak a kút nyeli el a babonából beledobott pénzünket, hanem egyes személyek is a pénzünkre pályáznak.

Olyannyira, hogy a 18. századi emlékműnél 2024 áprilisában 478 zsebtolvajlás esett egymillió látogatóra levetítve.

Persze Olaszország kapcsán a csodálatos ízek és városképek mellett sokszor szóba kerül a bűnözés is, így a Colosseumnál, a milánói dómnál vagy a nápolyi tengerparton is feltétlenül érdemes figyelnünk az értékeinkre.

A Trevi-kútnál azonban hamarosan akár pozitív változás is történhet, a helyi hatóságok ugyanis azt fontolgatják, hogy jelképes 1 eurós belépődíjat vezetnek be, hogy csökkentsék a látogatószámot, és fenntarthatóbb turizmust biztosítsanak, emellett pedig könnyebben tudják ellenőrizni és szűrni az ideérkezőket.

Az olyan ikonikus látványosságok, mint a párizsi Eiffel-torony és a római Trevi-kút, különösen népszerűek a zsebtolvajok körében, mivel észrevétlenül tudnak mozogni nagyobb tömegek között

– mondta Greg Wilson, a Quotezone alapítója és vezérigazgatója, így az sem meglepő, hogy a lista másodikja az Eiffel-torony lett.

Az építmény a világ egyik leglátogatottabb, fizetős műemléke, amelyet évente csaknem hatmillió ember vesz célba. Ehhez képest a vizsgált, idei áprilisi időszakban csupán 251 eset jutott egymillió látogatóra. Ez önmagában persze nem kevés, azonban korábban ennél jóval kevésbé mehetett az ember jó szívvel a város jelképéhez. 2015-ben az Eiffel-torony körüli zsebtolvajlás ugyanis annyira súlyossá vált, hogy a személyzet egésze sztrájkolni kezdett, tiltakozva a környéken, különös tekintettel a híres párizsi műemléknél zajló ellenőrizetlen bűnözés ellen.

A dobogóról persze nem maradhatott le Barcelona sem, ahol a híres Las Ramblas sétányon a vizsgálat időszaka alatt egymillió emberre 111 zsebtolvajlás jutott. Ennél is beszédesebb, hogy a Daily Mail információi szerint a barcelonai rendőrség szerint 2023-ban a barcelonai bűncselekmények 48,1 százalékát zsebtolvajlás tette ki. Emiatt arra figyelmeztetnek, hogy a késő esti órákban már senki se járjon egyedül a környéken, de érdemes elkerülni az óváros El Raval elnevezésű negyedét is.

Berlin, Amszterdam, Athén és Krakkó sem csak a kedves arcát mutatja

Az ikonikus berlini Brandenburgi kapu a negyedik helyen végzett az összevetésben szintén 111 esettel. Mindez amiatt igazán különös, mivel Berlint az egyedül utazók egyik legbiztonságosabb úti céljának tartják, a látványosság mégis rendkívül népszerű a zsebtolvajok körében. A Brandenburgi kaput a becslések szerint évente több mint hárommillióan látogatják, naponta pedig körülbelül 8 ezren nézik meg a német főváros egyik legnevezetesebb pontját.

Emiatt azt javasolják, hogy érdemes a kora reggeli órákban kilátogatni a helyszínre, ugyanis 9 óra előtt kevés lopásról kapott bejelentést a helyi rendőrség.

A legnépszerűbb úti célok közül nem maradhatott ki az ötödik Amszterdam sem, amelynek Európa-szerte hírhedt vörös lámpás negyede nemcsak a turisták és a helyiek, hanem a zsebtolvajok körében is meglehetősen népszerű – egymillió emberre 100 eset jutott a vizsgált időszakban. A negyed mellett az Anne Frank-ház, a Vondelpark, a Rijksmuseum és a Van Gogh Múzeum egyaránt rendkívül népszerűek – amelyek szintén kéz a kézben járnak a zsebtolvajokkal.

Noha Lisszabon folyamatosan az egyik legbiztonságosabb európai főváros, az Európai Biztonsági Megfigyelőközpont szerint a hatodik helyen rangsorolt város turisztikai célpontként növekvő népszerűsége a zsebtolvajlások számának növekedését is jelentette egyben. Persze még nem érte el a barcelonai, római vagy párizsi méreteket, de vannak turisták, akik naponta elveszítik pénztárcájukat vagy mobiltelefonjukat, különösen a város tömegközlekedési eszközein. Ennek ellenére egymillió emberre csupán 58 eset jutott Lisszabon Alfama kerületében.

Ennél jóval veszélyesebbnek tartják a lista hetedik helyén végző Isztambul bizonyos negyedeit is, azonban a többek között a Hagia Szophiának helyet adó Sultanahmet körzetben csupán 21 esetről számoltak be. Pedig a külföldi turisták száma 2023-ban rekordot döntött, 49,2 millióan érkeztek a városba főként Oroszországból és Európából, de jelentős tömegek érkeztek Németországból és az Egyesült Királyságból is. A kormány várakozásai szerint idén ez a szám eléri a 60 milliót.

Az összeállítás utolsó három helyén a csupán 19 esettel büszkélkedő athéni Akropolisz, a 18 zsebtolvajlás helyszínéül szolgáló krakkói Rynek Glowny főtér és a dublini Guinness Storehouse végzett a maga 7 említésével – ami egyes helyeken Magyarországon egy átlagos keddnek is betudható számnak tűnik...

(Borítókép: A római Trevi-kút 2023 júliusában. Fotó: NurPhoto / Getty Images Hungary)