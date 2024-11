Bodrogi Gyula elárulta, melyik tehetségkutató műsorokat nézi a tévében

A Nemzet Színésze idén töltötte be a 90. életévét, amit szerinte szerencsés genetikájának köszönhet, ugyanis több rkona is hasonlóan szép kort élt meg. Bodrogi most elárulta, hogy mivel tölti el szabadidejét, milyen műsorok ültetik a képernyő elé, és melyik hírességek, illetve műsorok tartoznak a kedvencei közé.