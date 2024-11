Most sokkal többet megtudtunk Tóth Gabiék kapcsolatáról, mint eddig valaha

Halloweenparti adta a tematikát a Dancing with the Stars ötödik évadának második élő show-jában. A műsor végén PSG Ogli és táncpartnere, Szőke Zsuzsanna búcsúzott a megmérettetéstől.

Szombat este mindenki táncolt – a TV2-n futó Dancing with the Stars műsorában legalábbis biztosan. Ahogy az előző évben, úgy a táncos show-műsor ötödik évadának idén is Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András a műsorvezetői, s ezúttal a zsűri sem változott. Az ítészek gárdáját Ördög Nóra, Szente Vajk és Juronics Tamás alkotja. S ahogy tavaly, ebben az évben is három páros kerül a veszélyzónába, közülük a zsűri egyet megmenthet, a másik kettő közül a nézők döntenek, kit szeretnének látni a következő adásban. A műsortól elsőként Kamarás Norbert és táncpartnere, Sebesi Daniella búcsúzott a múlt szombaton.

Nyomokban csacsacsát is tartalmazott

Elsőként Vomberg Frigyes és Südi Iringó a szellemirtók bőrébe bújva nyitotta meg a show-t. De nemcsak a csacsacsával, hanem a szellemeskedéssel is el akarták kápráztatni a nagyérdeműt. És kétségtelen, hogy a kísérteteknek sem kegyelmeztek a színpadon. Olyannyira, hogy Ördög Nóra értékelésében elmondta, azt imádja Vomberg Frigyesben, hogy minden mókában benne van, és

mindez jól áll neki, szerethető, még akkor is, ha csak nyomokban tartalmazott csacsacsát.

Ám Ördög ettől függetlenül kerek produkciót látott. Juronics Tamás megérti Vomberget, mert egy korosztály, akik belülről nagyon érzik a táncot, de ez kívül nem mindig látszik – de bájosnak tartotta. „A csípőmozgásokat a nyakmozgásokkal helyettesítetted.” Ezzel együtt az ítészek összesen 20 pontot adtak a párosnak.

Hosszú Katinka Suti Andrással tangóval lépett a Dancing with the Stars színpadára. Az olimpiai bajnok úszó a híres Wednesday alakját formálta meg, igyekezett karakterbe lépni, hogy ne csak táncosként, hanem színészként is sikert arathasson. Fagyos tekintetével minket megvett, bár a tánca kissé merevre sikerült. Juronics Tamás értékelésében arra biztatta, ne féljen megmutatni belső erotikáját, mert ez a tangóhoz nélkülözhetetlen. Szente ezt javasolta Katinkának: „Színészkedj, de ne maradj benne.” Ördög Nóra sok jó lépést látott, szerinte Katinka fejlődött a múlt héthez képest, Juronics a tangó izzását hiányolta, de így is lenyűgözte. Az ítészek végül 23 ponttal jutalmazták a párost.

Ördög Nóra megmondta pacekba

Harmadikként Kucsera Gábor és Stana Alexandra bécsi keringővel bizonyított a parketten. A vámpírok bálját légiesen, könnyedén idézték meg táncukkal. És a zsűri is odavolt értük.

Egyenesen fantasztikus volt, szenzációs. A keringőben az a nehéz, hogy egyszerre kell férfiasnak és légiesnek lenni, A szív hídjai óta csak Clint Eastwoodtól láttam ilyet.

Ördög Nóra szerint Kucsera lelkileg lecsupaszította magát, amelytől még inkább közel kerülhettünk hozzá. „Ez a produkció rakott fel téged a térképre a Dancing with the Starban.” Juronics szerint az egykori sportolónak van ritmusérzéke, ami őt lenyűgözte. Ráadásul a páros olyan rizikókat vállalt, amelyeket aztán remekül megugrott. A pozitív értékelés a pontozásban is tükröződött, így a kettős összesen 24 pontot táncolt össze.

Törőcsik Franciska táncosként is uralja a színpadot, Baranya Dávid oldalán olyan show-táncot mutatott be, hogy csak rájuk tudtunk figyelni a folytatásban. Ördög Nórának annyi problémája volt, hogy Dávid annyira erős volt, hogy a produkció felétől csak rá tudott figyelni, és Törőcsiket emiatt elveszítette. Juronics egyetértett ezzel, Baranyát megdicsérte, hozzátéve, hogy fantasztikusan komplex produkciót látott. Szerinte az előadás dinamikával, érzelemmel és tartalommal teli volt, technikai zökkenőktől azonban nem volt mentes. A zsűri 23 ponttal jutalmazta a párost.

PSG Ogli és Szőke Zsuzsanna bizonyítani érkezett a zsűri elé, miután az előző héten az ítészek alaposan lepontozták őket. Juronics Tamás ezúttal úgy vélekedett, hogy „történt valami, te táncoltál, és élvezted is”. Ördög Nóra nem kertelt, és egyenesen PSG Ogli lelkébe gázolt.

Átlátok rajtad, és megmondom pacekba: egyáltalán nem láttam a menő csávót, aki szeretnél lenni, hanem a kisfiút, aki igyekezett, és koncentrált a lépésekre. És azt érzem, hogy a múltkorihoz képest óriásit fejlődtél.

Ördög Nóra szavai után a zsűri értékelt, és kiderült, hogy a páros 20 ponttal mehetett pihenni a páholyba.

A pók hálójában kötöttünk ki

Mihályfi Luca és Hegyes Berci kettőse ezt követően kortárs tánccal lépett a színpadra, összeszokott párosuk már az első másodpercekben érződött – forrt a levegő a színpadon. Szente Vajk nagyszerű produkciót látott, kigondolt mozdulatokkal, történetmeséléssel. „A szituáció és a műfaj össze volt hangolva.” Ördög szerint Mihályfi a testével kontrollban volt, amelynek köszönhetően zseniálisat alakított. A zsűri végül 26 ponttal jutalmazta a remek előadást.

Ezt követően Szabó Zsófi és Andrei Mangra rumbával igyekezett elkápráztatni a nagyérdeműt, amely igazán érzékire sikerült. Ördög szerint szép és finom produkció volt, de „van ebben még töltény, várok még valamire”. Szente Vajk úgy vélekedett, hogy a páros fejlődött az előző héthez képest, és végig fenntartották a figyelmét. Juronics szakrálisnak látta a miliőt, és élvezte a látottakat. Az ítészek végül 25 ponttal jutalmazták a páros táncát.

Nincs kérdés, ha a nézők is úgy akarják, WhisperTon és Tóth Katica a végső győzelemre is abszolút esélyesek. Az első adáshoz hasonlóan most a paso doble táncműfajában is hengereltek. Juronics Tamás elengedte a férfienergia kérdését WhisperTonnal kapcsolatban, elmagyarázta, hogy önmagát férfinek tartja, de a női energiáit is elő tudja hívni.

WhisperTon ugyanígy elő tudja hívni a férfienergiát.

Juronics hozzáfűzte, hogy produkciót fantasztikusnak tartja, bátor elemekkel, amelyben egyenrangú felek vettek részt. Szente fejlődést is érzékelt, most nemcsak jó táncost, hanem erősebb színpadi jelenlétet is érzékelt. A zsűri összesen 24 pontot adott a duónak.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence dzsájvozott a parketten. Szente értékelését azzal kezdte, azon töpreng, hogy ne kerüljön be egy holnapi posztba. Óvatosan fogalmazva elmondta, nem szerencsés egyetlen részt kiragadni, inkább az összképet érdemes nézni. Az viszont feltűnt számára, hogy Tóth Gabi az előadás felétől annyira elfáradt, hogy bizonyos részeknél már az erőtlenséget érzékelte. Szerinte ilyenkor érdemes a partner energiáiból táplálkozni. Juronics Tamás úgy látta, hogy a táncban a páros az alaplépések szintjén maradt: a lábak nem voltak elég gyorsak, így a tánc játékossága és virtuozitása sem valósult meg. Ördög Nóra így értékelt:

Ebből a dzsájvból sokkal többet megtudtunk a kapcsolatotokról, mint a múlt heti rumbából. S bár a rugó kevés volt, de szerepben voltatok, ami dicséretes.

A zsűri összesen 21 pontra értékelte Tóth Gabiék produkcióját.

Ez még csak a kezdet

Ahogyan azt a legtöbb show-műsor esetében már megszokhattuk, a képernyőn látható pontozók szava az építő jellegű tanácsokon kívül mit sem ér, ugyanis az általuk adott pontszámok a többnyire nem befolyásolják jelentősen a rangsor alakulását – továbbra is az emelt díjas hívások döntenek a versenyzők sorsáról. Emiatt a Dancing with the Stars idei második adásában a szavazatok alapján az első körben a kiváló Mihályfi Luca, Kucsera Gábor és WhisperTon triója jutott tovább. És a nézők Szabó Zsófinak, Vomberg Frigyesnek és Tóth Gabinak is bizalmat szavaztak.

A műsor szabályai szerint a maradék párosok közül, azaz Hosszú Katinkáék, PSG Ogliék és Törőcsik Franciskáék hármasából a zsűri egy személyt megmenthetett, a választásuk pedig Törőcsik Franciskára esett. A Dancing with the Stars második kiesője végül PSG Ogli és táncpartnere, Szőke Zsuzsanna lettek.

A táncos show a jövő szombat este folytatódik, amikor a párosok a „táncol a család” tematikában állhatnak majd a parkettre.

(Borítókép: TV2)