Hazaszállítják Liam Payne holttestét, megvan a temetés helye és időpontja is

A rendőrség továbbra is vizsgálja a One Direction énekese halálának körülményeit, miközben az argentin sajtó szerint rövid időn belül hazaszállítják Liam Payne holttestét. Az egykori előadót szülővárosában helyezik végső nyugalomra.

Ahogyan arról korábban az Index is beszámolt, október 16-án Buenos Airesben meghalt Liam Payne angol énekes, a One Direction egykori tagja, miután kizuhant egy szálloda erkélyéről. A haláleset körülményeit a rendőrség továbbra is vizsgálja, és egyre több részletre derül fény.

Liam Payne holttestét a következő 36 órában visszaszállítják Nagy-Britanniába, hogy a One Direction egykori énekesét eltemessék – közölte vasárnap az argentin sajtó a Deadline szerint.

Információk szerint Liam Payne temetésére a jövő héten kerül sor szülővárosában, a wolverhamptoni Szent Pál-katedrálisban.

Az előzetes boncolási jelentés kimutatta, hogy Liam Payne halálához több sérülés vezethetett, ezt pedig az argentin Országos Büntető- és Büntetés-végrehajtási Ügyészség is megerősítette a People-nek.

Az ügyben eljáró halottkém elárulta, hogy a boncolás alkalmával 25 különböző sérülés volt összeegyeztethető a magasból való eséssel, de hozzátette, hogy az énekes fejsérülései önmagukban is elegendőek lettek volna a halálához. Liam Payne súlyos koponya- és mellkassérüléseket szenvedett, külső és belső vérzése volt, de a has- és a végtagsérülései is hozzájárulhattak a halálához.

Alumíniumpipa a szállodai szobában

Az első rendőrségi jelentés szerint az énekes a kristály nevezetű kábítószer hatása alatt volt. Ez a kábítószer különösen veszélyes tud lenni, ugyanis egyszerre okoz a fogyasztójának örömteli pillanatokat és mélypontokat is. A rendőrség később, a térfigyelő kamerák áttekintése után azt közölte, hogy a felvételek szerint egy díler a szálloda egyik alkalmazottjának több alkalommal is drogot adott át.

A hatóságok azt még vizsgálják, hogy ez az alkalmazott adta-e át a drogokat az egykori énekesnek. Különböző sajtóinformációk szerint a nyomozók kábítószer fogyasztásához használt alumíniumpipát is találtak a szállodai szobában.