Az egész internetet bejárta és zavarba ejtette tavaly az a videó, amelyen Mike Tyson amerikai nehézsúlyú ökölvívó az akkor 20 éves Hasbullával „bokszol”, majd ölbe veszi és összepuszilgatja a fiatal fiút.

Hasbulla Magomedov egy dargin származású orosz influenszer, aki növekedési hormonhiány okozta törpeségben szenved. Ennek következtében mindössze 102 centiméter magas és 20 kilogramm súlyú. A jelenleg 22 éves fiatalember 2021-ben szerzett magának hírnevet egy TikTok-videónak köszönhetően, amellyel azonnal belopta magát mindenki szívébe.

Csakhogy mint most kiderült, Mike Tyson mindebből semmit sem tudott, amikor találkozott Hasbullával. Andre Wardnak a The Art Of Ward podcastban árulta el, hogy ő tényleg kisgyereknek nézte a törpenövésű influenszert.

Azt hittem, hogy ő egy kisbaba. Nem tudtam. Megütött engem. Nem tudom, ember. Ilyen vagyok én a gyerekekkel. Megölelgettem ezt a srácot, ő meg vagy 26 éves...

– árulta el a nehézsúlyú bokszoló.

Hasbulla egyébként azóta is folyamatosan ontja magából a videókat, amelyeken általában gyerekekkel vagy épp felnőttekkel birkózik és verekszik, autót vezet, és különböző csínytevéseket követ el. A The New York Times azt írta, hogy szenvedélye „a fegyverforgatás, a gyors autók vezetése, a harci mozdulatok gyakorlása és a csínytevések”. Olyan magas rangú MMA-sokkal és más személyiségekkel is együttműködik, mint Khabib Nurmagomedov, Iszlam Makhacsev, Alexander Volkanovski, Dana White, Mark Wahlberg, Luquitas Rodríguez, Shaquille O'Neal és a Nelk Boys.

2022 szeptemberében Hasbulla öt évre szóló promóciós szerződést írt alá a UFC-vel. Különösen népszerűek voltak azok a szatirikus videói, amelyen Abdu Rozik tadzsikisztáni playbackénekessel, bokszolóval és influenszerrel balhézott. A 21 éves Abdunál ugyancsak törpeséget diagnosztizáltak az orvosok, így az ő növekedése is megállt 115 centiméternél.