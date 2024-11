Véget ért a Sztárbox, öt új bajnokkal bővült az RTL-es legendák csarnoka

Véget ért az RTL sikerműsora, öt kategóriában avattak bajnokokat a Sztárbox idei utolsó adásában. A lányok közül Schóbert Lara és Sápi Vivi, míg a férfiak közül Mészáros András, Varga Viktor és Torghelle Sándor emelhette magasba a bajnoki övet vérre menő küzdelem után. Ahol ráadásul egy ajtó bezárul, ott egy új is kinyílik: az est folyamán az is kiderült, hogy a Sztárbox 2025-ben is visszatér!

November 3-án este ismét csordulásig telt a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpont, ami nem véletlen – vasárnap utolsó, mindent eldöntő, szuperdöntőkkel teletűzdelt adásához érkezett a Sztárbox második évada. Férfi nehézsúlyban Noszály Sándor visszalépése miatt ugyan mérkőzés nélkül avattak bajnokot Mészáros András személyében, a maradék négy kategóriában azonban – szó szerint – vérre menő párbaj folyt a bajnoki címért. Női pehelysúlyban Lola és Schóbert Lara, női könnyűsúlyban Sápi Vivi és Hódi Pamela, férfi könnyűsúlyban Sárközi Ákos és Varga Viktor, míg férfi középsúlyban Törőcsik Dani és Torghelle Sándor csapott össze.

Az ünneplés előtt azonban először a megemlékezésé volt a főszerep – a Sztárbox műsorvezetői egy perc néma csenddel gyászolták Hadas Kriszta újságírót, riportert, illetve Révész Zsuzsát, az rtl egykori kommunikációs vezetőjét.

Nem sokkal később az idei X-Faktor mentorai és az élő show-ba jutott énekesek is feltűntek a sportarénában, akik bejelentették, hogy az RTL tehetségkutatója jövőre is visszatér, sőt mi több, már jelentkezni is lehet a 2025-ös X-Faktorba.

Schóbert alábecsülte ellenfelét, de ez sem állította meg

A szuperdöntők estéjét Lola és Schóbert Lara mérkőzése nyitotta. Utóbbi elképesztő magabiztossággal szállt ringbe – az ütközetet felvezető videóban Schóbert többször is kiemelte, hogy Lolát gyenge ellenfélnek tartja, és azt sem érti, hogyan juthatott ő tovább az elődöntőkből. Ennek ellenére az énekes-műsorvezető szépen feladta a leckét a 21 éves aerobik-edzőnek, de Lara sem hagyta magát. A négyszer másfél perces menetekben a pehelysúlyú lányok terminátorként püfölték egymást, megszámlálhatatlan mennyiségű tiszta ütést vittek be mindketten, így egy kifejezetten színvonalas kesztyűzést láthattunk.

Ez egy sakk! Ez egy sakk! De vajon lesz-e sakk matt?

– ordították a kommentátorok az utolsó menet alatt, amikor Lola majdnem leteperte Larát, akinek azonban végül sikerült felülkerekednie az énekes-műsorvezető taktikáján. Matt tehát nem lett, győzelem azonban igen,

méghozzá Schóbert Lara számára, aki a pontozóbírók egyhangú döntése alapján vihette haza a női pehelysúly bajnoki címét.

A 21 éves lány bár próbálta, nem bírta visszatartani könnyeit, győzelme után azonnal gratulált Lolának, majd azt is megosztotta a műsorvezetőkkel, hogy bizony csúnyán alábecsülte Lola képességeit – annak ellenére, hogy legkönnyebb sztárboxos mérkőzésére készült, ez lett eddigi legnehezebb összecsapása. A mérkőzés után egészen hosszú, közel 15 perces részletet láthattunk a november 10-én induló Álarcos Énekes új évadából – amiben egyébként egy sztárboxos is feltűnik majd –, nem sokkal később azonban ismét a bokszé volt a főszerep – Sárközi Ákos és Varga Viktor szállt ringbe.

Varga Viktor spártai harcosként szántotta fel a ringet

Írhatnánk, hogy egy kisebb csodával is felér az, hogy Sárközi Ákos ott lehet a Sztárbox szuperdöntőjében, ez azonban nem lenne helytálló – a sztárséf egyszer már kiesett, később azonban visszabokszolta magát a szuperdöntőbe. Első ellenfele Horváth Tamás volt, akitől kikapott, ezzel egyetemben pedig ki is esett a versenyből. A továbbjutott Horváthnak ezek után Miller Dáviddal kellett volna szembeszállnia, Miller azonban egy súlyos sérülés miatt visszalépett a versenytől, így Horváthnak ismételten Sárközivel kellett megmérkőznie – annyi különbséggel, hogy ezúttal már a szuperdöntőbe jutás volt a tét.

Bár egyszer már legyőzte, másodjára nem sikerült Horváthnak Sárközin felülkerekednie, így a sztárséfé lett az esély, hogy november 3-án este a bajnoki címért küzdjön.

Sárközi ellenfele ezúttal Varga Viktor volt, akinek első mérkőzése még sokkal inkább kocsmaharcra, mintsem valódi bokszra hasonlított, második és harmadik párbajára azonban összeszedte magát – a ringbe lángoló karddal, spártai harcos jelmezben vonult be. Bár elsőre azt gondolhattuk, hogy a show-elemekkel Varga elsősorban teljesítményéről szeretné majd elvonni a figyelmet, erről szó sem volt, az énekes-sámán elképesztő lendülettel, erővel és elkötelezettséggel küzdötte végig mind a négy menetet, Sárközit többször is a földre küldte.

Hatalmas elismerés jár azonban a Michelin-csillagos séfnek is, aki ezek ellenére sem adta fel, a végsőkig harcolt. A kitartás azonban a Sztárboxban nem elég: a pontozóbírák egyhangú döntése alapján Varga Viktor nyerte a férfi könnyűsúly bajnoki címét.

Vérre menő vadállatként estek egymásnak a férfiak

A női könnyűsúlyban induló lányokat jó ideje nem láthatták már a tévénézők. Hódi Pamela szeptember 1-jén, míg Sápi Vivi szeptember 22-én volt utoljára a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban felállított ringben, így mindkettőjüknek bőven volt ideje arra, hogy tovább fejlesszék technikájukat – ezt pedig meg is tették. Mindketten magabiztosan álltak ringbe, és bár Hódi az első menet során kicsit megingott, a későbbiekben ő vette át az uralmat. Ez azonban nem volt elég ahhoz, hogy győzelemhez vezesse – mivel a mérkőzések elején Sápi ütései miatt kétszer is rá kellett az influenszerre számolni, majd a negyedik menet során harmadszorra is,

Sápi Vivi így technikai kiütéssel megnyerte a női könnyűsúly bajnoki címét.

Ezzel ellentétben a Sztárbox idei évadának utolsó mérkőzése már teljesen más hangulatban telt: Torghelle Sándor és Törőcsik Dani vérre menő vadállatként estek egymásnak, aminek meg is lett az eredménye. Az első másodpercekben(!) még úgy tűnt, Törőcsik ütheti ki Torghellét, ám utóbbi hirtelen erőre kapott és olyan maflásokat osztott ki a tetoválóművésznek, amelyekkel többször is földre küldte őt.

A Sztárbox idei évadának utolsó mérkőzése már az első menetben, kevesebb mint két perc alatt véget ért,

a férfi középsúly bajnoka technikai kiütéssel Torghelle Sándor lett.

A bajnoki övet tehát női pehelysúly kategóriában Schóbert Lara, női könnyűsúly kategóriában Sápi Vivi, férfi könnyűsúly kategóriában Varga Viktor, férfi középsúly kategóriában Torghelle Sándor, míg férfi nehézsúly kategóriában Mészáros András emelhette a magasba – ők csatlakozhatnak Berki Mazsi, Brasch Bence és Molnár Áron mellé a sztárboxos legendák csarnokába. Hogy a sor mely nevekkel bővül tovább, az még egyelőre kérdőjeles, az azonban biztos, hogy bővülni fog: az RTL ugyanis megerősítette, hogy 2025-ben is lesz Sztárbox; ennél jobb lezárása talán nem is lehetne a műsor idei évadának.

A boksz rajongóinak pedig nem kell csüggedniük: jövő vasárnap ugyanúgy a sportágé lesz a főszerep az RTL-en, kezdődik ugyanis a Hell Boxing Kings, amiben profi sportolók mellett celebek is megmérettetik magukat.

(Borítókép: Varga Viktor, Sápi Vivi, Torghelle Sándor, Mészáros András és Schóbert Lara. Fotó: RTL Sajtóklub)