Az első élő show előtt kizárták az X-Faktor egyik indulóját

Az első élő show előtt kizárták az X-Faktor tizenkettedik évadának egyik indulóját. A Peterpost x Leo duót azért rúgták ki az RTL népszerű tehetségkutatójából, mert több alkalommal megszegték az X-Faktor szabályzatát, és nem tartották be az elvárt viselkedési normákat egymással és másokkal szemben sem.

Még el sem kezdődtek az X-Faktor legújabb évadának élő adásai, az RTL már ki is rúgta az élő show-ba jutó egyik indulót – számolt be róla az RTL.

A csatorna minderről egy rövid közleményt adott ki. „A Peterpost x Leo rap duó azonnali hatállyal távozik az X-Faktorból, így már a szombati élő show-ban sem láthatják őket a nézők” – közölte az RTL.

Az RTL népszerű tehetségkutatójának mentora, Valkusz Milán, a múlt szombati adásban döntött úgy, hogy Fehér Krisztiánt, HENN-t, valamint Peterpost x Leót viszi magával az élő show-ba. Peterpost x Leo az X-Faktor válogatóján arról meséltek, hogy meg szeretnék reformálni a magyar rapszakmát, és teljesen biztosak voltak benne, hogy így is, úgy is be fognak robbanni a zeneiparba. Álmaikat azonban már biztosan nem az X-Faktoron keresztül valósítják meg.

A produkció a mai nap folyamán azt a határozatot hozta, hogy a Peterpost x Leo csapatot kizárják a versenyből, mert több alkalommal megszegték az X-Faktor szabályzatát, és nem tartották be az elvárt viselkedési normákat egymással és másokkal szemben sem

– közölték.

A csatorna azt ígérte, hogy a történtekről később adnak tájékoztatást. Hasonló lépésre utoljára 2016-ban, az X-Faktor hatodik évadában került sor. Akkor Puskás Peti eredetileg az azóta elhunyt Petics Kristófot választotta ki a mentorházból, ám a versenyzőt botrányos viselkedése miatt kizárták. A magyarországi X-Faktor történetében ekkor fordult elő először, hogy egy előadót kizártak a versenyből. Petics Kristóf helyére végül Mata Ricsi került, aki egészen a szuperdöntőig menetelt, második helyen zárva a versenyt.