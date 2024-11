Hugh Grant retteg tőlük, mégis főszerepet vállalt egy horrorfilmben

A romantikus, néha bugyuta vígjátékoktól a sötét, ijesztő horrorműfajig. Nagyon röviden így is be lehetne mutatni Hugh Grant színészi pályafutását, aki a novemberben debütáló filmjének apropóján adott interjút, amiből kiderül, hogyan taszította teljesen véletlenül traumába a feleségét egy film miatt.

Horrorfilmek esetében nem Hugh Grant neve az első, aki eszünkbe jut, sőt, valahol a sor legvégén helyezkedik el. persze ez nem véletlen, hiszen a legnagyobb sikereit olyan filmekben aratta eddig, mint az Igazából szerelem, a Bridget Jones-filmek, a Sztárom a párom, vagy éppen az értelem és érzelem.

Bár az utóbbi években többször is alakított rosszfiút a mozivásznon (Dungeons and Dragons:betyárbecsület; Úriemberek), a horrorszerep nagyon távol állt eddig tőle. Azonban mindennek eljön az ideje, így a napokban a mozikban debütáló Eretnek című filmben a brit sármőr hozza majd a frászt a nézőkre.

Hugh Grant az AP-nek adott interjút, amelyben többek között arról beszélt, hogy nem sok horrorfilmet nézett meg korábban, ugyanis számára azok túlságosan ijesztőek. Az első ilyen film az életében az Ördögűző volt amit megnézett, de azóta is rossz emlékei vannak róla. Felidézett egy konkrét példát a közelmúltból, ami mély nyomott hagyott benne és a feleségében is.

Lányokat kínoz meg a vallásuk miatt

A Fehér éjszakák (Midsommar) című svéd misztikus horrorfilmet kezdték el nézni otthonukban, mert Grant azt hitte róla, hogy az egy vígjáték. Nagyobbat nem is tévedhetett volna a színész. Elmondása szerint a felesége azóta is traumatikus állapotban van az alkotás miatt. A rossz tapasztalatok ellenére csodálja is ezeket az alkotásokat, mert mindig képesek tömegeket megmozgatni.

Korábban azt tartották róla – és ő is magáról –, hogy remekül választja ki, mely filmekben vállaljon szerepet. Egészen pontosan azt mondta, hogy

nem vagyok büszke a színészi munkásságomra, arra viszont igen, hogy a filmek, amelyekben szerepeltem, összességében szórakoztatóak voltak.

Egy idő után azonban ő is érezte, hogy váltani kell a romantikus vígjátékokról. Így jött a Felhőatlasz, a Florence – Tökéletlen hang, vagy a Paddington második része. Még később pedig már Guy Ritchie Úriemberek filmjében alakított rosszfiút, legújabban pedig a legmesszebbre ugrott a korábbi szerepeihez képest az Eretnekkel.

A horrorfilmben Hugh Grant alakítja a gonoszt, Mr. Reed-et, aki csapdába csal két mormon vallású lányt, hogy a legkülönbözőbb pszichológia kínzásoknak vesse őket alá. Az alkotás a Torontói Filmfesztiválon már bemutatkozott, a kritikusok dicsérték a brit színész alkotását. Az amerikai mozikban november 15-én debütál az Eretnek.