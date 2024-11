Szakított Mihályfi Luca és Szépréthy Roland

Nemrég még egy ország nézte meglepetten, ahogyan forró csókot vált Mihályfi Luca, a Dancing with the Stars esélyese, valamint Szépréthy Roland, a Sztárbox kommentátoraként és online riportereként feltűnt fiatal tehetség.

Mihályfi Luca újra egyedülálló, ugyanis a Dancing with the Stars esélyese szakított párjával, Szépréthy Rolanddal.

A Blikk információi szerint a két fiatal sztár már több mint egy hónapja nem alkot egy párt, és éppen a Dancing with the Stars segít neki feldolgozni a szakítást. A Sztárbox kommentátoraként és online riportereként feltűnt Szépréthy Roland kapcsolata csakúgy, mint a szakításuk, titokban kezdődött, a szerelmesek még a közösségi médiában sem mutatták, hogy egy párt alkotnának, éppen ezért mindenkit meglepett, amikor a második adásban egy élő bejelentkezés alkalmával csókot váltottak. Ennél többet azután soha nem beszéltek a kapcsolatukról, Mihályfi Luca azonban a műsor utolsó heteiben már nem volt jelen, ahogyan Szépréthy Roland sem szurkolt már a Hegyes Berci oldalán táncoló szerelmének a Dancing with the Starsban.

A szakítás apropóján a Blikk megkereste Mihályfi Lucát és Szépréthy Rolandot is, ám egyikük sem reagált a kérdésekre, egyik ismerősük azonban beavatta a lap szerkesztőit néhány intimebb részletbe.

Nagyon szenvedélyes volt a kapcsolatuk, rajongtak egymásért, ám hosszabb távon mégsem volt ez működőképes közöttük. Már több mint egy hónapja, hogy elváltak az útjaik. Lucának a legjobbkor jött a táncos show-műsor, mert az most lefoglalja őt, illetve segít feldolgoznia a szakítást is. Jelenleg mindent a táncnak rendel alá, szeretné magából kihozni a maximumot

– nyilatkozta az egykori pár ismerőse.