Bemutatták a Megasztár élő show-jának versenyzőit

Kialakult a Megasztár teljes élő show-s mezőnye, miután váratlan fordulat révén a közönség kedvence, egy már a középdöntőben korábban kiesett énekes is új esélyt kapott a fődíj megnyeréséért – a legtöbb voksot begyűjtő énekes kilétét a műsor keddi sajtótájékoztatóján leplezték le. Így ezúttal nem 12-en, hanem 13-an szállnak versenybe a 40 millió forintért, a Los Angeles-i dalfelvételért és a nyeremény-videóklipért. Az élő show vasárnap kezdődik, a nézők pedig ezúttal is hétről hétre szavazhatnak majd kedvenceikre.

Ahogyan arról korábban az Index is beszámolt, 12 év után visszatér a képernyőre az egyik legnépszerűbb énekes tehetségkutató, a Megasztár. Az első válogató adásokat 2003 őszén láthatták a TV2 nézői, a tehetségkutató legutóbb 2012-ben volt képernyőn.

Azóta több kisebb ráncfelvarráson átesett a formátum, így idén ismételten több változást orvosoltak a szerkesztők. A zsűri székében ezúttal a szintén a Megasztárban felfedezett Molnár Ferenc „Caramel” és Rúzsa Magdolna is helyet foglal, de az ítészek között van Marics Peti, Marsalkó Dávid és Papp Szabi is. A győztesre ezúttal ráadásul a magyar tehetségkutatók legnagyobb pénznyereménye, 40 millió forint vár, továbbá egy Los Angeles-i dalfelvétel és egy videóklip.

Milliós nézettség, de a művészet nem ismer csalást

A műsor keddi sajtótájékoztatóján be is mutatták a mezőnyt, de az öttagú zsűri, Pavel Stanchev, a TV2 Csoport vezérigazgatója és megasztáros segítője, Vastag Csaba, Ördög Nóra műsorvezető, Fischer Gábor, a TV2 programigazgatója is tiszteletét tette.

Pavel Stanchev elárulta, hogy már nagyon régóta várták azt, hogy végre itt állhassanak a 13 versenyzővel, hiszen rendkívül hosszú út vezetett idáig. Több tízezren jelentkeztek a műsorba, akik közül a szigorú zsűri választotta ki a legjobbakat, a jövő sztárjait

Semmi kétség, ez a legjobb énekes tehetségkutató a régióban

– jelentette ki a vezérigazgató.

Hozzá hasonlóan Fischer Gábor is a műsort méltatta, és elárulta, a produkció annyira sikeres, hogy az első adást egymillió tévénéző követte, de volt olyan adás is, amelyre a hazai lakosság egyötöde, körülbelül 1,8 millió ember kapcsolt oda.

Vastag Csaba amellett, hogy biztosította a versenyzőket arról, hogy pontosan tudja, mennyire izgulnak, hiszen ő is volt ebben a helyzetben karrierje elején, a közönségszavazás kapcsán kiemelte:

„A művészet nem ismer csalást, megtévesztést” – utalva arra, hogy az egyik versenyző a közönségszavazás során meglehetősen sok, gyanús, vélhetően vásárolt szavazattal próbált bekerülni tizenharmadikként a show-ba.

Kiderült, ki lesz a 13. versenyző

Miután a hétvégi középdöntők befejeződtek, kialakult a Megasztár 2024-es évadának élő show-jába jutott versenyzőinek mezőnye. A műsor legutóbbi adásában Ördög Nóra, a show műsorvezetője egy meglepetéssel szolgált a nézőknek és versenyzőknek: a zsűri által kiválasztott 12 döntős mellett egy 13. versenyző is esélyt kap a megmérettetésre. Az extra hely sorsa azonban nem a zsűri, hanem a közönség kezében volt.

A nézők a műsor hivatalos közösségimédia-oldalain – Facebookon, Instagramon és TikTokon – szavazhattak, hogy a korábban kiesett 12 középdöntős közül ki csatlakozhasson a döntős mezőnyhöz. A szavazás november 4., hétfő éjfélig tartott, és mint az kedden kiderült, a voksok alapján – Szabó Laura, Németh Roland, Gulyás Tibor, Mikes Zsüliett, Gheroghilas Brigitta, Nagy Natália, Németh Vanda, Bódi József, Moisiak Vanessza Janete, Piskor Lola Melodi, Báló Dóra és Orbán Rudolf Dominik közül – végül

Orbán Rudolf Dominik lett az a szerencsés, aki a közönség támogatásával bekerült az élő show-ba.

Az idei Megasztár élő show-jában tehát összesen 13 versenyző léphet majd színpadra.

A tehetségkutató színpadán így vasárnap bizonyíthat:

Buzási Patrik

Balogh Rebeka Valéria

Szilágyi József

Dányi Róbert

Imreh Zsanett

Bánsági Petronella

Tóth Abigél

Gudics Máté

Kiszel Jennifer

Dénes Dávid

Baráth Kata

Papp Domonkos

Orbán Rudolf Dominik (a közönségszavazás győztese)

Az élő show most vasárnap veszi kezdetét, ahol a versenyzők hétről hétre bizonyíthatják énektudásukat és színpadi tehetségüket. Az izgalom egyre csak fokozódik, hiszen mostantól minden héten szavazhatnak kedvenceikre a nézők, akik közül végül csak egyvalaki nyerheti el a Megasztár 2024 címét.

(Borítókép: A Megasztár résztvevői: Buzási Patrik, Balogh Rebeka Valéria, Szilágyi József, Dányi Róbert, Imreh Zsanett, Bánsági Petronella, Tóth Abigél, Gudics Máté, Kiszel Jennifer, Dénes Dávid, Baráth Kata, Papp Domonkos 2024. november 5-én . Fotó: Szollár Zsófi / Index)