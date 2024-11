Így lehet a menopauza egy új és boldog kezdet

A menopauza egy természetes életszakasz, amely minden nő életében bekövetkezik, mégis elhallgatjuk és számos tévhit, sőt félelem övezi. A változókor fizikailag és lelkileg is megviselheti a nőket, befolyásolhatja önértékelésüket, kapcsolataikat és munkájukat. Foglalkozni kell tehát vele, nem pedig a szőnyeg alá söpörni és tabuként kezelni, ahogy a mai társadalom teszi. A „nőiség lezárása”, a depressziós „vége az életemnek” gondolatok helyett lehetne erre egy új kezdetként tekinteni. Ezt segítené Iványi Orsolya és Szily Nóra beszélgetése a MOM Kultban november 27-én.

Orsi Magyarország egyik legismertebb menopauzaaktivistája és kommunikációs tanácsadója, évek óta dolgozik azon, hogy eloszlassa a változókor körüli tévhiteket, és segítséget nyújtson azoknak a nőknek, akinek támogatásra van szükségük. Ő az „Éljenek a 40 feletti nők!” közösség és mozgalom alapítója, a Magyar Menopausa Társaság vezetőségi tagja, a magyarországi Menopauza-barát Munkahely program megalapítója. A középkorú nők helyzetének, kihívásainak és lehetőségeinek témáját tűzte a zászlajára. Missziója, hogy a menopauzára egy önmagunkat és kapcsolatainkat újraértékelő, pozitív periódusként tekintsünk, ne pedig szomorú gyászszakaszként, amiben testileg és mentálisan is szenvedünk, megroggyanunk.

Szily Nóra, elismert újságíró, pszichológus és coach, aki már évtizedek óta a magyar média meghatározó alakja, 9 éve a Femina Klub háziasszonya. Pályafutása során számtalan inspiráló és őszinte interjú fűződik a nevéhez, ahol mindig hitelesen hozta közel a nézőket egy-egy témához. A Femina Klub új évadában is izgalmas és tartalmas beszélgetésekkel készül.

November 27-én a menopauza testi és lelki aspektusairól beszélgetnek majd,

a cél, hogy eloszlassák a változókorral kapcsolatos félreértéseket, és őszinte, támogató légkörben nyújtsanak tanácsokat azoknak, akik a perimenopauza és menopauza kihívásaival küzdenek.

A beszélgetés során részletesen bemutatják a változókort, a testi és lelki átalakulás kezelésének módjait, és azt, hogy miként válhat ez az időszak egy új kezdet lehetőségévé.

Iványi Orsi saját tapasztalatairól is beszél majd, és részletezi a főbb tüneteket, amik a hormonális változásoknak is köszönhetőek – az alvászavarok, a súlygyarapodás. De ilyenkor a csontritkulás és a szív- és érrendszeri betegségek kockázata is növekszik. A testi tünetek mellett érzelmi hullámvasút is jellemzi az állapotot, mikor önbizalmunk megrendül, közérzetünk szomorkásba fordul, ami akár depresszióig fokozódhat. Az anyai szerepek, karrier és személyes célok újraértékelése is gyakran ekkor következik be. Érdemes beszélni erről az agyonhallgatott időszakról, mert rengeteg félreértés, negatív sztereotípia övezi. Kezelni kell az életközépi kríziseket, ennek módszereiről is beszélgetnek a Femina klub résztvevői, de kitérnek arra is, hogy lehet pozitívan megélni a beköszönő testi-lelki változásokat.