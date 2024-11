Továbbra is titkolják, ki veszi át az X-Faktorból kizárt rapperek helyét

Az RTL szerdai sajtótájékoztatóján hiába várta mindenki, nem jelentették be, hogy ki lesz a harmadik versenyző Valkusz Milán csapatában a szombaton elstartoló 2024-es X-Faktor élő show-jában. Az előkészületek hétfőn vettek nem várt fordulatot a zenész csapatában: két versenyzőjének, Péter Postnak és Leónak magatartási problémák miatt a hét elején távoznia kellett a műsorból. Az eseményen a versenyzők és a mentorok bemutatása mellett a teljesen megújult stúdiót is megtekinthettük, illetve néhány szabálymódosításról is beszámolt a csatorna szenior kreatív producere, Verebély Marcell.