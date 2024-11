Hamarosan kiderül, hogy ki veheti át az X-Faktorból tettlegesség miatt kizárt rapperek helyét

Mint írtuk, váratlan helyzet alakult ki az RTL tehetségkutatójának élő show-ja előtt, miután hétfőn kizárták Valkusz Milán egyik csapatát a versenyből. A Peterpost x Leo duót azért rúgták ki az RTL népszerű tehetségkutatójából, mert több alkalommal is megszegték az X-Faktor szabályzatát, és nem tartották be az elvárt viselkedési normákat egymással és másokkal szemben sem. A páros a csatorna tájékoztatása szerint a Sztárbox vasárnapi döntőjén viselkedett vállalhatatlanul, balhéjuk pedig állítólag tettlegességig fajult.

Verebély Marcell, a műsor szenior kreatív producere a Reggeli című műsorban beszélt arról, hogy megtalálták a versenyzőt, aki a Peterpost x Leo duót váltja.

Lesz egy új versenyzőnk is, akinek a nevét még nem árulhatjuk el, de hamarosan bejelentjük. Úgyhogy érdemes figyelni az X-Faktor közösségi oldalait

– részletezte Verebély Marcell.

A műsor szenior kreatív producere hozzátette, hogy az idei évben több változás is lesz az X-Faktorban. Mint írtuk, az Index is ott volt szerdán az RTL sajtótájékoztatóján, ahol a teljesen megújult stúdiót is megtekinthettük, illetve Verebély Marcell néhány szabálymódosításról is beszámolt.

Kiderült, hogy újra lehet emelt díjas hívással támogatni a nézőknek a kedvenceiket, ami 5 darab, applikációban leadott szavazattal lesz egyenértékű. Emellett fontos újítás, hogy az egész adás ideje alatt lesz lehetőség voksolni.

A tévénézőket egy teljesen megújult stúdióképpel várja majd az X-Faktor. Ezúttal egy arénahatású színpaddal próbálkoznak, és a zsűriasztal mögött sem láthatunk majd közönséget – a székek helyén egy óriáskivetítő kapott helyet.