A TV2 műsorában szeretett egymásba Mihályfi Luca és Hegyes Berci

A TV2-n futó Dancing with the Stars idei évadában is egymásba szeretett egy fellépő páros. Mihályfi Luca és táncpartnere, Hegyes Bertalan kapcsolata nyílt titok lett a stábtagok között. Az énekesnő nem sokáig erősítette a szinglik táborát, párkapcsolata Szépréthy Roland influenszerrel több mint egy hónappal ezelőtt ért véget.