A szerető, akinek botrányát évekig nyögte a Buckingham-palota

A brit királyi család történelmében kutakodva számtalan olyan hagyományt, eseményt vagy épp különös alakot találunk, amelyek további kérdéseket vetnek fel maguk után. Az arisztokraták mindennapjai hosszú idők óta keretek közé vannak szorítva, bár a modern kori királyi család valamiképp igyekszik mai köntösbe bújtatni a tradíciókat – legyen szó akár a koronázáshoz fűződő szokásokról. Ennek ellenére viszont nem szabad megfeledkezni a korábbi évszázadokban élt nemesekről sem, akik ugyan másképp, de élettel töltötték meg a Buckingham-palotát. Némelyikükhöz ráadásul olyan botrányok fűződnek, amiket nehéz lenne elfelejteni. Az egyik történet a viktoriánus korból való, amikor is Lady Olivia Fitzpatrick (leánykori nevén Olivia Taylour) ír arisztokrata még a királyi udvarhoz tartozott.

Hamar kiesett a pikszisből, mivel azt követően, hogy el szerette volna csábítani az akkor uralkodó Viktória királynő férjét, Albert herceget, kipenderítették a palotából. Ez viszont nem volt elég intő jel a számára, mivel ezután a pár egyik közös fiára, Eduárd hercegre vetett szemet, aki 17 évvel volt fiatalabb nála. Végül ez a próbálkozása sem jutott eredményre, ám nem adta fel, és tekintve, hogy ő nem volt elég az ifjú trónörökös elcsábításához, más megoldáshoz folyamodott. Ekkor került a képbe 16 éves lánya, Mary Adelaide Virginia Eupatoria FitzPatrick – Patsynek becézték –, akit kvázi a herceg karjaiba lökött, aki akkoriban 29 éves volt. Ugyanakkor problémát jelentett, hogy a később VII. Eduárd király néven trónra kerülő férfi már 23 évesen megházasodott, bár ez nem gátolta őt meg abban, hogy más nőkkel folytasson viszonyt.

Az akkor még herceg VII. Eduárd már a menyegzőt követő egy éven belül kapcsolatba került egy Mary Ross nevű nővel – Anthony J. Camp történész szerint Patsy előtt 13 hölggyel volt dolga. A csillapíthatatlan vágy hajtotta, így annak a felkínálkozó lehetőségnek sem tudott ellenállni, hogy egy fiatal lánnyal kerüljön kapcsolatba. Az akkoriban „szexuálisan törvénytelennek” nevezett Patsynek ő vette el a szüzességét, míg édesanyja, Lady Olivia Fitzpatrick kitalált egy fedősztorit, nehogy bárki is tudomást szerezzen a felek kapcsolatáról – a viktoriánus korban ugyanis egy fontos szabály volt: nem szabad kiderülnie a megcsalásnak. Az arisztokrata előbb összehozta lányát William Cornwallis-Westtel, aki 19 évvel volt idősebb nála, és akinek a kastélya közel volt Eduárd herceg vidéki házához. Így amikor a férfi elutazott, a királyi sarj gyakran felkereste Patsyt, amit az évek során egyre többször tett meg.

A fiatal lány aztán hozzáment William Cornwallis-Westhez, aki abban az időben Denbighshire főhadnagya volt, így jól ment a sora, Eduárd herceg pedig trónra került, ám ennek ellenére továbbra is találkoztak titokban. Patsy édesanyja unszolására kihasználta a királyi családdal való közeli kapcsolatát, és előnyös házasságokat alakított ki a gyermekei számára. Egyik lánya, Constance Edwina Cornwallis-West például Westminster 2. hercegéhez, Hugh Grosvenorhoz ment hozzá, míg a másik, Mary Theresa Olivia Cornwallis-West a herceg Hans Heinrich XV von Hochberghez. Fia, George Frederick Myddleton Cornwallis-West pedig Jennie Jerome-ot, azaz Lady Randolph Spencer-Churchillt vette feleségül, aki Winston Churchill egykori brit miniszterelnök édesanyja. Egyes híresztelések szerint a három gyermek közül legalább egynek VII. Eduárd lehetett az édesapja.

A botrány folyt a csapból is

Mary Adelaide Virginia Eupatoria FitzPatrick és a király között egykor dúló szenvedély ugyanakkor az évek elteltével kezdett kihunyni. Az uralkodó szeretőjének szerepét végül Lillie Langtry színésznő, majd Kamilla királyné dédnagyanyja, Alice Keppel vette át, így Patsy is más utakra evezett. Ekkor már folyt az első világháború, amelyben főhadnagyként a férjének is szerepe volt, külön ezredet bíztak rá, amelynek egyik katonája, Patrick Barrett megsebesült. A férfit a családi birtokra vitték, hogy ott gyógyuljon tovább, azonban Patsyval különösen közel kerültek egymáshoz. Az arisztokrata akkor 59 éves volt, míg a katona 25 éves, ám a viszonyuk óriási botrány kirobbanásához vezetett, ami egy pillanat alatt rántotta magával a nemesi körökben mozgó asszonyt és férjét.

Elsősorban az jelentett problémát, hogy egy főhadnagy feleségeként egy fiatal katonát üldözött a szerelmével, aki ráadásul a férje ezredéhez tartozott. Később az is nyilvánvalóvá vált, hogy a férfinak szerelmes leveleket, verseket írt, és azzal kecsegtette, hogy előlépteti őt. Befolyását kihasználva el is intézte, hogy a munkásosztályhoz tartozó Patrick Barrettből tiszt legyen, aki ebből kifolyólag nem mozgott otthonosan ebben a közegben. Nem kellett sokat várni, míg szárnyra kelt a pletyka, hogy a katona elcsábított egy nála idősebb nőt, hogy előléptetést kapjon. Bár azt senki nem hitte el, hogy ennek éppen az ellenkezője volt igaz. Barrett szégyenként élte meg ezt a meghurcoltatást, így meg is szakította a viszonyt Patsyval, aki bosszút forralt.

Felkereste a magas rangú tiszteket, akiket korábban rávett arra, hogy léptessék elő Barrettet, és azt követelte, hogy tegyék semmissé ezt az intézkedést. Az ügy nagy port kavart, ami igen kellemetlenül érintette az arisztokratát és főhadnagy párját, akik ezáltal jó pár fokot csúsztak le a ranglétrán. A férj, William Cornwallis-West a botrány kirobbanását követően néhány héten belül elhunyt, míg Mary Adelaide Virginia Eupatoria FitzPatrick, akit néhai kedvese mind a négy királyság legszebb asszonyának nevezett, eltűnt a nyilvánosság elől, és 64 évesen, 1916-ban hunyt el. A történtek kapcsán végül 1917-ben egy vizsgálóbizottságot is felállítottak, hogy utánajárjanak, az asszony miképp avatkozhatott bele a hadsereg ügyeibe a háború során. Erre a kérdésre viszont csak egy válasz létezik: a bájából adódó bűverejével, aminek még egy király sem tudott ellenállni.