Megunták a sivatagot és a pazarlást, kizöldítenék Las Vegast a városvezetők

Teljesen felforgathatják a bűnös várost, amelynek nevét még az is hallotta már életében, aki a térképen megközelítőleg sem tudná megmondani, pontosan hol is található Las Vegas. Pedig a fényűzéséről, kaszinóiról és házasságkötési kápolnáiról elhíresült sivatagi város nem csak az amerikaiak körében, de világszerte áhított úti cél a turisták körében, akik az elmúlt években jogosan gondolhatták, hogy ami Vegasban történt, az ott is marad.

Így volt ez a hatalmas hotelekkel, kaszinókkal, és fényes hirdetőtáblákkal is az elmúlt évtizedekben, a Mojave-sivatag környezete azonban hamarosan jóval zöldebb lehet. Az Egyesült Államok egyik leghíresebb városa ugyanis immáron nem csupán a szórakoztatásról szól, hanem egyre inkább a környezetvédelmi törekvéseiről is ismert lehet a bűnbarlangnak tartott település.

Marco Velotta, Las Vegas fenntarthatósági tisztviselője szerint annak ellenére, hogy sokak nem is tudtak róla, a városban a fenntarthatósági intézkedések már 2005-ben elkezdődtek, majd 2009-ben gyorsultak fel, amikor az Egyesült Államok helyreállítási törvénye, a Recovery Act bevezette az első átfogó célkitűzéseket.

A Recovery Act segítségével és a városi tanács irányításával Las Vegas elsőként 75 millió dollárt fektetett fenntarthatósági projektekbe

– nyilatkozta Velotta a BBC-nek, aki hozzátette: „cél az, hogy 2030-ra Nevada állam teljes energiájának 50 százaléka megújuló forrásokból származzon”.

A profitorientált szállodák sem dugják homokba a fejüket, süssön bármennyire is a nap

Persze a fentiek már önmagukban is meglehetősen komoly vállalásnak tűnnek, az azonban mindenképpen komoly bizakodásra adhat okot, hogy a híres Las Vegas Strip szállodái és kaszinói – amelyek a város energiafogyasztásának jelentős részét adják –, szintén részt vesznek a fenntarthatósági forradalomban. Egy tízéves, 50 százalékos adókedvezményt nyújtó program segítségével a szállodák nagy része már megújuló energiaforrásokra állt át, amelyeknek az állami szabványok szerint legalább 40 százalékos megújuló energia részarányt kell elérniük – amelyet meglepő módon mára többen túl is szárnyaltak. Ezt segíti a 2014-re megépült, a Las Vegastól 40 mérföldre (64 km-re) délnyugatra található 392 MW-os Ivanpah Solar Power Facility is, amely a világ legnagyobb napenergia-termikus erőműve.

Marco Velotta szerint kezdetben a turisták is meglepődtek a város fenntarthatósági törekvésein, de mára a város vezető szerepe ezen a téren szerves része lett Las Vegas történetének. Steffen Lehmann, a Las Vegas-i Egyetem építészeti és urbanisztikai professzora szerint a város szállodái egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a napenergia hasznosítására és a természetes fény fokozott kihasználására is, hiszen erre minden természeti adottsága megvan a városnak. Ennek ellenére még mindig jelentős kihívások állnak előttük.

Las Vegas, amely évente több mint 320 napsütéses napot élvez, az Egyesült Államokban a második legnagyobb napenergia-kapacitással rendelkezik – csupán Honolulu előzi meg.

Az MGM Resorts ezen felbuzdulva például saját 100 megawattos napenergia-rendszert fejlesztett ki, amely 11 létesítményt lát el energiával, de még ez sem elegendő az állandó energiaellátáshoz. A Resorts World Hotel 2023-ban elérte azt a mérföldkövet, hogy immáron teljes egészében megújuló energiaforrásokból nyeri energiáját, mindössze két évvel azután, hogy megnyitotta kapuit. A 3500 szobás szállodát az NV Energy látja el nap-, geotermikus és szélenergiával, ezzel példaértékű lépést téve a fenntarthatóság terén.

A sivatag közepén a zsetonhegyeknél is értékesebb a víz

Sivatagi elhelyezkedése révén a hasznosítható zöldenergia mellett a vízmegőrzés is kiemelten fontos Las Vegas számára, hiszen a város az erősen vízhiányos Mojave-sivatagban található. Az MGM Resorts éppen emiatt már korábban szigorú víztakarékossági politikákat vezetett be, amelyek révén a vállalat 2007 óta közel 60 milliárd liter vizet takarított meg. A szállodákban víztakarékos csaptelepek kerültek beépítésre, és a zöld gyep helyett szárazságtűrő tájépítési elemeket alkalmaztak, például kaktuszokat és sivatagi növényeket. Steffen Lehmann szerint bár ez a fajta előrelépés jelentős, Las Vegas vízfogyasztása még mindig túl magas ahhoz, hogy elérje a megfelelő, hosszú távon is fenntartható szintet.

Ennek érdekében egyre több szálloda fejleszti saját napenergiás rendszereit akkumulátoros tárolási megoldásokkal, hogy a napenergiát akkor is felhasználhassák, amikor a nap már lement.

Emellett a város vízének több mint 97 százalékát újrahasznosítják, ami létfontosságú a gyorsan apadó Colorado-folyó miatt, amely Las Vegas fő édesvízforrása.

Persze ez mind szép és jó, azonban ahogyan az élet többi területén is tapasztalhatjuk, mindig vannak területek, ahol még lehet fejlődni. Ilyen a város légszennyezése is, a város legnagyobb üvegházhatású gáz kibocsátásának forrása ugyanis a közlekedés – különösen az autók és teherautók –, de a szélsőséges mértékű légkondicionálás is komoly gondokat okozhat a szerencsejátékok Mekkájában.

Velotta szerint a még foltozandó szépséghibák ellenére Las Vegas mostanra elérte azt a szintet, hogy már nem csupán a pazarlás és fényűzés városaként, hanem egy globálisan elismert fenntarthatósági példaként is emlegethetjük. Bár még mindig sok tennivaló van, a város és a Strip szállodái komoly lépéseket tesznek azért, hogy a jövő generációi számára élhető környezetet teremtsenek, miközben vonzó turisztikai célpont maradnak. Ez pedig mindenféleképpen megsüvegelendő.

(Borítókép: Sean Pavone / Getty Images Hungary)