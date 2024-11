Madonna attól fél, hogy Trump internálótáborba küldi a barátait

Madonna az Instagram-oldalán értekezett arról, hogy az Amerikai Egyesült Államokban „gyűlölik a nőket”.

Ma reggel felébredtem, és az első gondolat, ami eszembe jutott: Amerika utálja a nőket!

– csapott bele a demokráciaféltésbe a popsztár kora reggel.

Madonna internetes kifakadásának a jelek szerint köze lehet az Egyesült Államokban megtartott elnökválasztáshoz, amelyet a republikánusok jelöltje, Donald Trump húzott be nagy fölénnyel. Ahogyan az eredmény körvonalazódott, úgy fakadt ki egyre több helyi sztár, úgymint Cardi B, Lili Reinhart, Stephen King, Quentin Tarantino vagy John Cusack. Úgy tűnik, most Madonnán a sor.

Madonna története nagyjából abból áll, hogy a kelet-afrikai Malawiból örökbe fogadott gyerekei éppen természettudományos tanórán ültek, amikor jöttek az eredmények, amelyek rendkívül feldúlttá tették a 12 éves gyerekeket. „Vajon őket is féregnek fogja tekinteni a kormány? De nem csak a nőket utálja Amerika. Ők egyenesen a szabadságot gyűlölik. Alacsonyabb adókat akarnak, de nem bánják, ha egy totalitárius kormányban kell élniük, hogy ezt elérjék” – fakadt ki a 66 éves sztár.

Madonna szerint Trump győzelme azt jelenti, hogy az amerikaiaknak egyáltalán nem gond, ha egy diktatúra veszi át a hatalmat az országukban.

Nem akarom, hogy a barátaim, akik nem született amerikaiak, internálótáborokban éljenek!!! Azt akarom, hogy a lányaim és az összes barátjuk rendelkezzen a testük felett

– foglalta össze egy mondatban, mik a problémái a Trump-kormányzattal.

Madonna kifogásolta azt is, hogy a nők Trumpra szavaztak, és szerinte az „univerzum” azt üzeni „nekik”, harcoljanak. Bejegyzését is ezzel a gondolattal zárta, és egyben felszólította nőtársait is, hogy készüljenek fel a harcra.