Valkusz Milán: Elítélem, ha valaki ennyire drasztikusan beleszól a másik dolgába

Szombaton startol az X-Faktor élő show-ja, amelynek versenyzőit az RTL szerdán mutatta be a sajtónak. Az eseményen a tehetségkutató egyik új mentorát, Valkusz Milánt faggattuk, aki többek között a mentorálással járó kihívásokról, a többi mentorral való konfliktusairól, és a közösségi média kritikáival való szembesülésről mesélt. A ValMar duó rappere azt is elárulta, hogyan élte meg az egyik csapatának kizárását a versenyből, illetve az is kiderült, mi az, amiről nem igazán társalognak Marics Petivel.

Egy év kihagyás után, szeptemberben tért vissza az RTL népszerű tehetségkutatójának válogatója, most szombaton pedig már az X-Faktor élő show-jában bizonyíthat az idei 12 legjobb versenyző. A szinte teljesen megújult mentorcsapatot ezúttal Majoros Péter „Majka”, Tóth Andi, Valkusz Milán és a már veteránnak mondható Gáspár Laci alkotják, akik hol szórakoztató stílusukkal, hol pedig határozott elképzeléseikből fakadó vitáikkal hívták fel magukra a figyelmet az elmúlt hetekben.

Az új feladat már a műsor első adásaiban komoly kihívások elé állította a ValMar rapperét, akinek több konfliktussal is szembe kellett néznie: volt, hogy mentortársaival gyűlt meg a baja, később pedig a közösségi média kritikus kommentelői szálltak rá az előadóra. Ezen a héten ráadásul egyik csapatát is kizárták a versenyből magatartásproblémák miatt, ami csak tovább nehezítette Valkusz Milán dolgát.

Az élő show előtt a fiatal mentor az Indexnek mesélt arról, hogyan élte meg az eddigi műsorfolyamot, hogyan kezelte a különféle konfliktusokat a mentortársaival, és milyen hatással volt rá a személyére irányuló online kritika.

„Bizonyos dolgokat szerintem máshogy kellett volna kezelni”

A ValMar rappere már a beszélgetés elején hangsúlyozta, bár a mentorálás számára valóban egy teljesen új kihívás, mindig próbál a legjobb tudása szerint dönteni, és minden helyzetből a legtöbbet kihozni. „Ez az egész menet, és ami itt történt eddig, több szempontból sem volt egyszerű” – vallotta be, és egyúttal elismerte, néha úgy érezte, bizonyos döntésekben másként határozott volna.

Ha teljesen egyedül lennék, lehet, hogy máshogy döntenék egyes szituációkban, ennek ellenére nem bánom semmilyen döntésemet sem. Valamilyen úton-módon mindig egy racionális, de szubjektív síkon indultam el, ami az életemben is jól jellemez engem

– mondta az előadó.

A mentorálás persze koránt sem egyszerű feladat, amely mind fizikailag mind mentálisan megterhelő a versenyzők és a mentorok számára egyaránt. „Az ember füle elfárad, a feje telítődik” – magyarázta, hozzátéve: a versenyzők, a mentorok és a műsor érdekeit is szem előtt kell tartania, miközben önazonos is szeretne maradni. „Nem hangzik egyszerűnek igaz?” – tette fel a kérdést.

Az idei mentorcsapat – Majoros Péter Majkával, Tóth Andival és Gáspár Lacival – ráadásul olyan egyéniségekből áll, akik ha kell, rendkívül nyers stílusban mondják el, amit egy-egy szituációban gondolnak. A mentorok közötti dinamika így sok esetben nem könnyítette meg a dolgát – nem is finomkodott, amikor erre terelődött a szó.

Én elítélem, ha valaki ennyire drasztikusan beleszól a másik dolgába, hiszen mind a négyen tudjuk, mit akarunk. Ennek ellenére ez a székes feladatnál most megtörtént. Értem én, és látom is, hogy mindenkiben benne van a poénkodás, de bizonyos dolgokat szerintem máshogy kell kezelni, hogy tényleg jószándékúan érkezzen meg az a másikhoz is..

– vallotta be, és azt is elárulta, hogy mindez néha akarata ellenére is befolyásolta a döntéseit. „A nézők is láthatják rajtam, hogy nem nagyon szólok bele mások dolgába” – utalt arra, hogy ő maga jóval kevésbé próbál a mentortársai döntésébe beavatkozni, mint kollégái az övébe. Nem tagadja, hogy időnként komoly véleménykülönbségek is előfordulnak közöttük, de a konfliktusokat végül mindig sikerül a színfalak mögött megbeszélniük. „A lényeg, hogy flow-ban vagyunk, de fontos felfognunk, hogy mindenkinek van egy saját stílusa. Ha ezek a különböző stílusok keverednek, akkor bizony vannak nézeteltérések, így ezzel járó diszkomfortérzet is” – magyarázta a fiatal mentor, aki szerint a műsorban történt konfliktusokat mindannyian hazaviszik, és ki-ki a saját módján feldolgozza magában azokat.

Döntései miatt nem kímélik a kommentelők sem

Az X-Faktorral járó figyelem egy másik, talán kevésbé kellemes velejárója az online kritika, amivel szintén szembe kellett néznie a mentornak. Amikor a közösségi média negatív hozzászólásairól kérdeztük, Valkusz Milán hangsúlyozta, tisztában van azzal, hogy egy ilyen feladatnál egyszerűen lehetetlen mindenkinek tetsző döntéseket hozni.

Az X-Faktor táborában a székes feladatnál nem is igazán nyerte el a közönség tetszését a döntéseivel, miután mentortársai a helyszínen nyomasztották, többen erősen kritizálni kezdték a közösségi oldalakon is. Miután pedig Fehér Krisztiánt, HENN-t és a Peterpost x Leo nevezetű – később kizárt – duót választotta ki a versenyzői közül, többen alkalmatlannak nevezték a mentori feladatra.

Sosem lehet mindenkinek megfelelni. Ezzel kapcsolatban ez az első, ami az eszembe jut. Ez az életfilozófiám, és ezzel nagyjából be is zárul a kör. Ilyen dolgok mindig megesnek

– jelentette ki az előadó, aki általában nem olvas kommenteket, mivel egyes hozzászólások azt a szintet sem ütik meg, hogy foglalkozni kelljen velük.

A kizárt rapperek helyére beugró versenyző igazi profi

Az élő show előtti héten ugyan már sokkal inkább arról szoktak szólni a hírek, hogy az egyes versenyzők hogyan készülnek az első adásra, Valkusz Milán csapatában a kemény munka ellenére sem alakult minden zökkenőmentesen. A kizárt csapat helyett viszont a mentor szerint most a lehető legjobb emberekkel dolgozhat együtt.

„Alapvetően mindenkivel nagyon jó volt a flow a felkészülés alatt, a züllött srácokkal persze nehezebb volt időnként a munka is. Örülök, hogy itt van HENN és Krisztián, jó kis dalokat csinálunk és megtaláljuk a hangot egymással, mert nagyon sok az azonosság bennünk, nincs semmilyen diverz gondolatmenet. A közös munka számunkra olyasmi, mint egy bolondos kollégiumi élmény” – mondta Valkusz, hozzátéve: a Peterpost x Leo formációra még neheztel, mert rendkívül sok időt fektetett beléjük, ám ők a hozzáállásuk miatt képtelenek voltak az előttük álló hatalmas lehetőséggel élni.

Megérintett, mert így felesleges köröket futottunk. Jobb lenne, ha nem történt volna meg ez az egész. Persze nem bánok semmit, de egy ilyen eset azért megviseli az embert, mert érző lények vagyunk, én pedig néha talán még túl sokat is tudok érezni – jóval többet, mint amit esetenként kellene. Épp ezért egy rövid ideig ez az eset is megzavart. Most azonban már nem szabad erre fókuszálnunk, csak ez élő show-ra koncentrálunk a versenyzőimmel, akikkel próbáljuk kihozni a legjobbat a közös munkából és egymásból is

– mondta Valkusz Milán.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, hiába számítottak sokan arra, hogy már a szerdai sajtótájékoztatón kiderül, ki veheti át a Peterpost x Leo duó helyét, a műsor szerkesztői ezt csak szombaton, az első élő adásban árulják majd el. Valkusz Milán azonban mindenkit biztosított arról, hogy a rendkívül rövid, néhány napos felkészülési idő ellenére is komoly produkciót láthatnak majd az egyelőre titokban tartott versenyzőtől a nézők.

Nem volt egyszerű a szituáció, de szerencsére olyan előadók közül választhattam, akik pontosan tudják a dolgukat, és akár egy ilyen helyzetben is profin helyt tudnak állni, ami az egyik legfontosabb erény ebben a műsorban. Mindenki megnyugodhat, nem kell senkit sem félteni, az összes versenyzőm stabil lesz az élő show-ban

– hangsúlyozta.

Nem beszélnek a műsorokról Marics Petivel

A beszélgetés során szóba került Valkusz Milán legjobb barátja, a ValMar másik tagja, Marics Peti is, aki vele párhuzamosan egy másik tehetségkutató műsorban zsűrizik. A fiatal mentor kérdésünkre leszögezte, bár kétségkívül jó barátok, a műsorokról, és a mostani szerepkörükről nem igazán beszélgetnek.

Nem nagyon fejtegetjük ezeket a mentorálás témákat. Mindkettőnknek van elég gondja van, a feladatainkkal járó pozitív vibrálást pedig bőven elég napi 12 órában emésztgetni, a maradék szabadidőnket már nem ezzel akarjuk tölteni

– mondta a rapper, hozzátéve: ennek ellenére mindig támogatják és biztatják egymást. A műsorral járó teendők miatt a kreatív energiáját most az X-Faktorba fekteti.

„Mindkettőnknek elég intenzíven, erőltetett menetben zajlanak a napjai. De nincs miért aggódni, a koncertszezon úgyis csak nyáron indul, még pihenni is lesz időnk előtt. Persze érkeznek közben új ValMar dalok, sok szerzeményen dolgozunk. Szeretnénk meglepni a közönségünket, úgyhogy próbálunk minden téren valami újat mutatni majd nekik” – nyugtatta meg rajongóikat a ValMar fenegyereke.

(Borítókép: Valkusz Milán 2024. november 6-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)