Megölték a családját, de ő bosszút állt érte

A Gladiátor a történelmi filmek egyik császára, ami 24 évvel ezelőtt debütált a mozikban, és idén november 22-én meg is érkezik a folytatása. A produkció, ahogy az első rész is, sztárgárdát vonultat fel, ám kérdéses, hogy lesz-e legalább annyira sikeres.

Tekintve, hogy a Római Birodalom történelme időszámításunk előttre nyúlik vissza, az ezt felölelő időszak sok olyan jellegzetes momentummal gyarapodott, amelyeket érdemes lenne filmként megvalósítani, és az utókorra hagyni. Hasonló gondolatok cikázhattak Ridley Scott rendező fejében is, amikor először merült fel ötletként a Gladiátor című film. A produkciónak ugyan nem az egésze, de vannak valós eseményeken alapuló részei, mivel Scott célja elsősorban az volt, hogy még pontosabban ábrázolja az akkori római kultúrát, ehhez pedig történészeket hívott segítségül. A film szereplői közül többek között Marcus Aurelius (Richard Harris) és Commodus (Joaquin Phoenix) életének történéseiből is nyertek inspirációt.

Mint ismert, a film fő koncepciója az, hogy adott egy volt római tábornok, aki bosszút akar állni a császáron, aki meggyilkolta a családját, őt pedig rabszolgasorba taszította. A két és fél órás filmet 103 millió dolláros költségvetésből készítették, ám a bevétel ennek több mint a duplája, 269,9 millió dollár lett. A díjátadókon is nagy sikere volt, hiszen 12 Oscar-jelöléséből végül ötöt tudott aranyszoborra váltani. Az 5 Golden Globe-jelölésből pedig két díjat zsebeltek be. A Russell Crowe, Joaquin Phoenix és Connie Nielsen főszereplésével készült Gladiátor jelentőségét mutatja az is, hogy több mint 20 évvel a film megjelenése után Ridley Scott úgy döntött, itt az ideje a folytatásnak.

A Gladiátor 2 november 22-én fog debütálni a mozikban, az alkotásban pedig ezúttal Paul Mescal, Pedro Pascal és Denzel Washington is feltűnik, illetve az első rész szereplői közül visszatér Derek Jacobi és Connie Nielsen. A folytatás állítólag már 2001-ben felmerült, amikor is Scottnak olyan ötletei voltak, hogy a római túlvilágot és különböző történelmi időszakokról szóló cselekményeket is bele kellene csempészniük, ám a terve befuccsolt, miután 2006-ban eladták a szerzői jogokat a Paramountnak. Végül 2018-ban húzták elő újra a kalapból a Gladiátor 2 ötletét, és akkor vált biztossá, hogy elkészül. Az idei év elején pedig már végeztek is a forgatási munkálatokkal. A film megjelenése kapcsán most próbára tesszük olvasóink tudását, felmérve, vajon mennyire ismerik a film első részét. Amennyiben további érdekességeket szeretne megtudni a Gladiátorról, tippelje meg a válaszokat az alábbi kvízkérdésekre!