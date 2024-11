Végső búcsút vettek Hadas Krisztától

Hadas Kriszta 53 éves korában, 2024. október 31-én szívrohamban halt meg. Úgy tudni, vásárlás közben lett rosszul, segítséget kért, de a kiérkező mentők hiába próbálták újraéleszteni, már nem tudták megmenteni az életét.

A Prima Primissima díjjal is kitüntetett újságíró, riporter hirtelen és rendkívül korai távozása mélyen megrázta a szakmát. Hadas Kriszta nevét hivatásában óriási elismerés övezi, a szakember harminc éven keresztül dolgozott televíziósként – pályafutása során többek között a Magyar Televízió, az RTL Klub, a TV2 és az ATV munkatársa is volt, az utóbbi éveket pedig legfőbb szívügyének, a Jön a baba című dokumentumfilm-sorozatnak szentelte. Legutóbb Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című műsor második évadának egyik szereplőjeként láthatták a nézők, amit két társával együtt meg is nyert. Kétszer ment férjhez, és két gyermek édesanyja volt. Három éve lett nagymama.

27 Presser Gábor Galéria: Rengetegen kísérték utolsó útjára Hadas Krisztát (Fotó: Papajcsik Péter / Index)

A gyászoló család kedden tudatta, hogy Hadas Krisztát a Kozma utcai izraelita temetőben helyezik végső nyugalomra, november 10-én délelőtt.

Szeretettel várunk mindenkit, aki szerette, vallástól, pártállástól függetlenül. Kérjük, hogy egy kaviccsal, és aki szeretné, egyetlen szál fehér rózsával vegyen tőle búcsút, a férfiak hordjanak bármilyen fejfedőt (sapka is lehet). Sári, Zsiga, Rózi, Julika, Béla és János (Kriszta nagyon büszke családja)

– írták a közleményben, amit Hadas Kriszta férje, Balassa János osztott meg.

A vasárnap délelőtti szertartásra háromnegyed 11 körül kezdtek érkezni a gyászolók. A helyszínen lévő kollégánk elmondása szerint nem sokkal később annyian lettek, hogy a ravatalozóba már nem is fért be mindenki. A búcsúzók között feltűnt Sváby András, D. Tóth Kriszta, Jakupcsek Gabriella és Presser Gábor is.

27 Galéria: Rengetegen kísérték utolsó útjára Hadas Krisztát Fotó: Tövissi Bence / Index

A szertartás egy zsidó énekkel kezdődött, miközben a gyászolók egyre csak érkeztek.

Krisztina újra és újra képes volt megújulni, többet adni a tehetségéből, elmerülni az emberi történetekben – a tökéletesség volt a cél, ennél alább nem adta. Sugárzott. akárcsak a gyertya. Ha most itt lenne, mindenkihez lenne pár kedves szava és frappáns kérdése, elmesélné, mennyire jó együtt látni a családot, akik számára a világot jelentették

– emelte ki a rabbi, így folytatva: „Kriszta 20 éves volt, amikor elveszítette a nagyapját, ami nagyon megviselte őt, de most együtt nyugodhatnak a temetőben.”

Hadas Kriszta lánya, Kakuk Sára ezután úgy búcsúzott, hogy levelet írt anyukájának, köszönetet mondva, hogy megmutatta neki a világot, és bevitte a munkahelyére, mert azok az emberek, akiket ott megismert, máig az élete részét képezik. Megköszönte, hogy megtanulhatta tőle, mi az elfogadás. Elmondta: sosem hitte el, mennyi ember támaszkodik rá, de most látja, mennyien vannak ott a búcsúztatóján. Megköszönte édesanyjának az öccsét is, akire ígérete szerint vigyázni fog, valamint hogy ott tudott lenni, amikor megszületett a lánya, Rózi, aki sosem felejti majd el, hogy ki a nagyi.

27 Galéria: Rengetegen kísérték utolsó útjára Hadas Krisztát Fotó: Papajcsik Péter / Index

A szertartás végén Rangos Katalin Prima Primissima díjas újságíró arról beszélt, hogy az élet valahogy összehozta Hadas Krisztával, aki – bármennyire is jól ment neki a munka – sosem volt elégedett. Rámutatott, hogy

egy normális világban kijárt volna neki, hogy a köztelevízióban mehessenek a dokumentumfilmjei, de a média világa másképp működik.

A szertartás után a gyászolók együtt kísérték utolsó útjára az 53 évesen elhunyt kiváló szakembert.

(Borítókép: Sváby András 2024. november 10-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)