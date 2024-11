Botrány van készülőben, titokban hatalmas összegeket tehetett zsebre III. Károly és Vilmos herceg

A Sunday Times és a The King, the Prince & Their Secret Millions (vagyis A király, a herceg és titkos millióik) című televíziós műsor azt állította, hogy a 75 éves uralkodó és a 42 éves herceg csendben pénzt kaszálnak királyi birtokaikon, a 44 748 holdas Lancaster Hercegségen és a 130 ezer holdas Cornwall Hercegségen keresztül – írja a Fox News.

Ez lehet a királyi család Watergate-je, különösen Károly és Vilmos számára

– nyilatkozta Ian Pelham Turner királyi szakértő a Fox News Digitalnak.

„Ez ellentmond az új munkáspárti kormány által hirdetett elszámoltathatósági kérdéseknek, mely szerint [azt mondták], hogy le fognak csapni azokra a vállalatokra, amelyek nem átláthatóak a pénzügyeikkel kapcsolatban. Ez nem fog tetszeni a briteknek. Sokan szenvednek az élelmiszerek és az alapvető fogyasztási cikkek magas árai miatt” – figyelmeztetett a szakértő.

Fontos az átláthatóság

„A királyi család nem sértett meg semmilyen törvényt, inkább egy bevett, bár szokatlan rendszerben működnek” – mondta Jonathan Sacerdoti brit műsorvezető, majd kiemelte, a közvélemény megítélése kedvezőtlenül változhat, mivel a hercegségek olyan mentességeket élveznek, amelyek az átlagpolgárok számára nem elérhetők.

Ez tükrözi az átláthatóság iránti növekvő elvárást a közszereplőkkel, beleértve a királyi családtagokkal szemben.

A Kensington-palota szóvivője nem reagált azonnal a Fox News Digital megkeresésére. A Buckingham-palota szóvivője úgy fogalmazott a lapnak, hogy az ügyet a Lancaster Hercegségnek kell kommentálnia.

Egy másik szóvivő szerint a Lancaster Hercegség a föld- és ingatlanvagyon széles skáláját kezeli. Önfinanszírozó, és tevékenységeivel kapcsolatban nem kap közpénzeket. Éves jelentést és beszámolót tesz közzé, amit független könyvvizsgálatnak vetnek alá, valamint megfelel az üzleti tevékenységi körére vonatkozó valamennyi brit jogszabályi és szabályozási előírásnak.

A New York Post azt írja, a vizsgálat szerint a magánbirtokok milliókat vettek el közintézményektől, köztük a Nemzeti Egészségügyi Szolgálattól (NHS), az államilag finanszírozott iskoláktól, valamint a brit fegyveres erőktől is. Emellett Vilmos birtoka 78 ezer dollárt kapott a Szent János Mentőszolgálattól: ez egy olyan jótékonysági szervezet, amelyet a rákbetegséggel küzdő király támogat.

A lap megjegyezte, a királyi birtokot azzal is vádolták, hogy 15 év alatt 14,7 millió dollárért cserébe egy új, elektromos mentőautókból álló flottát tárolt a raktárában, továbbá hogy Vilmos birtoka 2004 óta 1,3 millió dollárért építtetett Cornwallban mólókat a Királyi Haditengerészettel.

A Sunday Times szerint egy öt hónapos vizsgálat alatt derült ki, hogy a hercegségek milliókat keresnek azzal, hogy „kereskedelmi jellegű bérleti díjak és feudális illetékek sorozatán keresztül kormányhivataloktól, tanácsoktól, vállalkozásoktól, bányavállalatoktól és a lakosságtól szednek be díjakat”.

A People magazin megjegyezte, hogy a megállapodás azért problémás, mert a királyi család állítólag „kereskedelmi főbérlőként” működik, miközben egy olyan különleges megállapodás előnyeit élvezi, amely „mentesíti őket a vállalati nyereségük utáni adófizetés alól”.

A vizsgálat beszámolt arról a 48 millió dolláros üzletről is, amit a Dartmoor börtön bérbeadásáról kötöttek az Igazságügyi Minisztériummal. A dokumentumfilm emellett azt állította, hogy mindkét birtok csak az elmúlt évben mintegy 65 millió dollárt keresett az üzleteken.

Ezek a médiumok azonban nem számoltak be arról, hogy a királyi család önkéntesen fizet jövedelemadót a többlet után

– állította Hilary Fordwich brit királyi szakértő.

(Borítókép: Vilmos herceg és III. Károly király 2023. július 5-én Edinburgh-ban, Skóciában. Fotó: Jane Barlow / Pool / Getty Images)