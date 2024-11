Újabb rejtély Liam Payne halála ügyében, a hatóságok nem értik, mi történt

Újabb rejtély borzolja a kedélyeket Liam Payne halálának ügyében, ezúttal a kezén lévő Rolexnek kelt lába, melyet a halála előtt közvetlenül még viselt, de mire a nyomozás megkezdődött, nyomtalanul eltűnt. A One Direction egykori énekesének halála miatt már három ember ellen is vádat emeltek, köztük egy szállodai alkalmazott és egy kábítószer-terjesztő ellen.

Liam Payne órájának eltűnését is vizsgálja az argentin rendőrség a popsztár halálának körülményei mellett. Az óra mindössze két-három órán keresztül lehetett az énekesen, mielőtt a sztár lezuhant egy Buenos Aires-i szálloda harmadik emeletének erkélyéről − írta meg a The Sun.

A biztonsági kamerák rögzítették, hogy közvetlenül a halála előtt még viselte az órát, de a helyszíneléskor már nem volt rajta. Rendőrségi források közölték, hogy az elemzett képeken látható, hogy Liam Payne halálakor egy Rolex volt a karján. A hatóságok először a szállodai szobáját kutatták át, de nem találták meg, valamint akkor sem, amikor több helyszínt is átvizsgáltak.

Három ember ellen emeltek vádat a One Direction egykori énekesének halála miatt, náluk is keresték az eltűnt órát, illetve annál a két nőnél is, akikkel Liam Payne a halála napján találkozott. A zenész halálával gyanúsított három személyről kiderült, hogy egyikük „napi szinten kísérte a művészt” az argentin fővárosban való tartózkodása alatt. Egy szállodai alkalmazottat és egy harmadik személyt pedig kábítószer terjesztéséért helyeztek előzetes letartóztatásba.

A boncoláskor kiderült, hogy az énekes halálát súlyos koponya- és mellkassérülés, valamint külső és belső vérzés okozhatta, de a has- és a végtagsérülései is hozzájárulhattak a halálához. Az ügyészség szerint semmi nem utal önkezűségre vagy harmadik félre, mivel az ilyenkor szokásos reflexszerű védekező testtartás nem volt meg az énekesnél, amiből arra következtetnek, hogy „félig vagy teljesen eszméletlen állapotban” zuhanhatott le.

Liam Payne temetése várhatóan tíz napon belül lesz Wolverhamptonban, de a szervezés még folyamatban van, valamint a pontos dátumot sem jelölték még ki. Továbbá a család megérti a globális érdeklődést, de szeretnének nyugodtan gyászolni.