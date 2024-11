Istenes Bence és Puskás-Dallos Péter kakaskodásától volt hangos az Álarcos énekes

Negyedik évadához érkezett az Álarcos énekes, amelyben ezúttal a nyomozói csapatban, illetve a műsorvezetőt tekintve is némi változás történt. Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, Istenes Bence helyett idén Puskás-Dallos Péter veszi át a műsorvezetői feladatokat, előbbi pedig a nyomozók közé került, kiegészülve Ráskó Eszterrel, Sebestyén Balázzsal és Csobot Adéllal. Utóbbiak már megfordultak a műsor korábbi évadaiban, ám a humorista Ráskó Eszter új a csapatban. Sokáig titkolták is a kilétét, ám tekintve, hogy Sebestyén Balázzsal együtt dolgoznak a rádióban, ahol arról is említést tettek, hogy együtt forgatnak, könnyen kikövetkeztethető volt, hogy valószínűleg erre a produkcióra gondolhatnak.

Mint ismert, az Álarcos énekes korábbi szériáit Vastag Tamás (Kaméleon), Miller Dávid (Banán) és Gallusz Niki (Nyuszi) nyerték meg. A nyomozók asztalánál pedig előbbieken felül Dancsó Péter, Hargitai Bea, Gáspár Laci, Fluor Tomi, Nagy Ervin, Szandi és Szabó Zsófi is ültek már. A 2020-ban debütáló első évadban egyébként az RTL egyik nagy dobása volt, hogy a youtuber Dancsót is szerepeltették, aki nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, nem illett a tévés arcok közé. Így kérdéses volt, hogy a korábban tévéműsorokban szintén nem szereplő Ráskó Eszter miképp tud majd rezonálni a többi nyomozóval, akiknek már nem új ez a formátum. A válasz pedig az, hogy nagyon is.

Sebestyén Balázs, Csobot Adél és Istenes Bence már a korábbi évadokban megismerhették egymás dinamikáját, amibe Ráskó Eszter szinte azonnal belesimult. Tipikusan az a karakter, aki ritkán szól, de akkor nagyot. Ráadásul mivel új nyomozó a csapatban, a poénkodás mellett ő az, aki még komolyabban veszi a nyomkeresést, hogy rájöjjenek arra, kik rejlenek a maszkok mögött. Olyan következtetései vannak, amelyek a többieknek eszükbe sem jutottak, így jól kiegészíti a csapatot. Ez egyébként a Sztárbox legutóbbi évadának utolsó részében látható rövidebb bejátszóból még nem derült ki, mivel a humoristának abban alig jutott szerep, de a műsor első adásában jelentősen behozta ezt a lemaradást.

Az előzetesben lévő jeleneteket látva pedig némi kakaskodásra is lehetett számítani Istenes Bence és Puskás-Dallos Péter között, előbbi ugyanis pályatársát heccelte annak műsorvezetői képességei miatt. Ez az első adásban is porondra került, és talán már kicsit túlzó mértékben. Bár Puskás-Dallos vette a poént, és Istenes nyilvánvalóan viccnek szánta a hallottakat, de nézőként olyan érzésünk támadt, hogy meg lehetett volna spórolni néhány ezzel kapcsolatos viccet, akadt belőlük így is épp elég. Istenes például azt állította, szorít utódjának, mivel tudja, mennyire nehéz helyzetben van, hiszen ilyenkor gyakran hasonlítgatják az embert az elődjéhez, de neki emiatt nem kell aggódnia, mivel:

Ez annyira rossz, hogy semmihez nem hasonlítható, amit csinálsz.

Fordultak a szerepek

Hozzá kell tenni viszont, hogy Puskás-Dallos Péter legalább annyira otthonosan mozog az Álarcos énekes műsorvezetőjeként, mint az erről a posztról távozó, már a nyomozói csapatban helyet foglaló Istenes Bence, akinek lételeme a szórakozás. Sebestyén Balázzsal együtt karöltve hobbit űznek ebből, ami a legtöbb esetben valóban működik is, Ráskó Eszter hozzáfűzött szavai pedig csak megfűszerezik az így kialakult helyzeteket. Jó példa erre a műsorban feltűnő egyik versenyző, a Jegesmedve levele, amit Csobot Adélnak írt, és amelyben hódolatát fejezi ki iránta. A nyomozók Istenest heccelték emiatt, mire Sebestyén hozzátette: „Vége a Sztárboxnak, de szerintem egy fej, gyomor simán belefér.” Vagy az, amikor a Mézeskalács nyomként azt mondta el a kisfilmjében, hogy állandóan sapkát hord. A humorista pedig ebből azt a következtetést vonta le, hogy valószínűleg kopasz, ami arra a felismerésre vezette, hogy nem lapulhat más a maszk mögött, mint Steve Jobs – az Apple 2011-ben elhunyt egyik atyja. Sőt, Sebestyén azzal is ugratta az Istenes–Csobot házaspárt, hogy annyira komolyan veszik a játékot, hogy biztos benne, ha otthon Ki nevet a végén?-t játszanak, a végére biztos meghal valaki.

Az Álarcos énekes új évadában feltűnő karakterek kapcsán érdemes még megjegyezni, hogy már az első adásban öt új jelmezt megmutattak, amelyek igen igényesek és eredetiek – nem az rí le róluk, hogy arra törekedtek, hogy a lehető legköltséghatékonyabban valósítsák meg őket. Egyes öltözékek pedig kifejezetten megtévesztőek, mivel sokat tud segíteni a nyomozóknak, ha látják, kívülről hogyan néz ki egy versenyző, így megállapíthatják, milyen magas vagy milyen nemű. A Küklopsz karakternél például semmi esélyük nem volt arra, hogy bármelyiket megtippeljék, a hangja és a kisfilmje alapján csak sejtéseik lehettek. Mivel egyöntetűen úgy vélték, Balázs Andit rejti a maszk, végül őt is szerették volna leleplezni, ám a Küklopsz jelmezbe Molnár Anikó bújt. Az adásban szintén feltűnő Mókus, Mézeskalács, Jegesmedve és Teknős pedig továbbjutottak a következő fordulóba.

