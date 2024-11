Hivatalos: nem lesz jövőre Balaton Sound

A 16. Balaton Sound után érkezett a hír, hogy lejárt a fesztivál szerződése a fesztiválnak otthont adó Zamárdival, a Balaton-parti város polgármestere szerint így ebben az értelemben ez lehetett az utolsó fesztivál, amit megrendezhettek a településen. A rendezvény esetleges megszűnéséről már korábban is felreppentek pletykák, amire Vető Viktória, a Sziget Fesztivál és egyben a Balaton Sound sajtófőnöke akkor azt nyilatkozta, ezek hozzájuk is eljutottak, de nem szeretnének velük foglalkozni, nincs napirenden ez a téma.

Lapunk megkeresésére júliusban annyit közöltek, hogy a fesztivál jövőjével kapcsolatban csak az önkormányzati választások után tudnak biztosat mondani, miután leültek tárgyalni Zamárdiban az októberben felálló új testülettel. Az már pár hete biztosnak tűnt, hogy Zamárdi nem fogadja be a következő évben a fesztivált, de hogy más település esetleg szóba jöhet-e, még nem tették világossá. Egészen mostanáig.

A szervezők ma délelőtt közleményben tudatták, hogy eldőlt a rendezvény sorsa, legalábbis ami a jövő nyarat illeti,

2025-ben kényszerpihenőre megy a Balaton Sound.

„Hónapok teltek el az idei Balaton Sound óta, és Ti még nem hallottatok felőlünk. Azért hallgattunk eddig, mert nehéz döntés előtt álltunk, amit alaposan kellett mérlegelnünk” – kezdték a szervezők a bejegyzésben, hangsúlyozva, hogy a világjárvány óta kibillent gazdasági helyzet következményei sajnos a Balaton Soundot is utolérték. Azt írják, a Covid óta eltelt 3 évben mindent igyekeztek megtenni, hogy a fesztivál a nehezített pályán is működni tudjon, de végül úgy kellett dönteniük, hogy azon a színvonalon, amit megszokhattatok tőlük, 2025-ben biztosan nem tudják folytatni a Soundot.

Újra kell gondolnunk a jövőt, ehhez pedig időre van szükségünk

– írták, hozzátéve: „Szomorú szívvel jelentjük be tehát, hogy 2025-ben kényszerpihenőre vonul a Balaton Sound, így jövőre biztosan elmarad. Hosszú idő telt el a kezdetek óta, rengeteg szuper élmény és örömteli pillanat áll mögöttünk, nagyon köszönjük, hogy eddig is velünk tartottatok.”

2007-ben nyitotta meg először a kapuit

A Balaton Sound zeneileg a tematikus fesztiválok közé tartozik, hiszen többnyire – egy-egy kivételtől eltekintve – DJ-k és elektronikus zenei formációk felvonultatására alapozták a szervezők. A rendezvény 2007-ben nyitotta meg először a kapuit a Balaton déli partján, és a koronavírus-járvány miatt történt lezárásokig minden év júliusában megtartották Zamárdiban. A Covid után, 2022-ben újraéledt az esemény, ami az elektronikus zenét kedvelők számára a nyár egyik fő programjának számított mindig.

A rendezvényt, amely Európa egyik legnagyobb elektronikus zenei fesztiváljaként működött, prémiumfesztiválnak is nevezték sokszor, és nemcsak a vízpartnak köszönhető különleges feelingje miatt, hanem mert az árak tekintetében mindig is a magasabb kategóriát képviselte – cserébe viszont valóban nagyon odafigyeltek a vendégek kényelmére és a tisztaságra. Története során egy csomó világsztár megfordult az eleinte négy, majd öt napig tartó Soundon, többször volt itt Tiesto, Armin van Buuren, Calvin Harris, Martin Garrix, a The Chainsmokers és Paul Kalkbrenner, de megfordult a nagyszínpadán a The Prodigy, Moby, Fatboy Slim és a Faithless csapata is.

A 2012-es fesztivált a következő évben a rangos European Festivals Awarddal tüntették ki a legjobb közepes méretű fesztivál kategóriában. A koronavírus-járványt megelőző években rekordszámú látogatót vonzott a Sound, 2016-ban 157 ezren, 2018-ban 165 ezren, míg 2019-ben már 172 ezren szórakoztak a területén. A celebek közül a legnagyobb reklámot Pumped Gabo hozta a rendezvénynek, akire 2015-ben az Index figyelt fel a helyszínen az egyedi tánca miatt.

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)