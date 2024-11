Megrázó interjút adott Dudás Miklós az édesapja és családja állapotáról

Dudás Miklós, ha tehetné, akkor visszapörgetné az idő kerekét, de mivel erre nem képes, így marad a hit és a remény abban, hogy egyszer az apja felépül a brutális támadásból. Az ismert kajakozó a Borsnak árulta el, hogy a családfőt két héttel korábban megműtötték, azonban az állapota nem indult javulásnak, sajnos azóta is folyamatosan romlik.

Ahogy arról az Index is beszámolt, Dudás Miklós a közösségi oldalán osztotta meg, hogy 55 éves, rokkantnyugdíjas édesapjára hat bokszoló támadt rá augusztus 30-án egy benzinkúton.

A világbajnok kajakozó elmondta, a tragédia miatt édesapja éber kómában fekszik egy kórházban. Bár valamennyien nagyon aggódnak a családfőért, aki jelenleg is élet és halál között lebeg, az élet nem áll meg. A sportoló az édesanyjával közösen viszi a pesterzsébeti piacon azt a három boltot, amelyet édesapja 22 éven keresztül sikeresen üzemeltetett.

Nagyon nehéz időszakban vagyunk, bennem a kislányom, a kisfiam és a párom tartja a lelket, meg anyával is, meg a testvéremmel is próbáljuk egymást segíteni, de a még élő nagyszülők is mindenben mellettünk vannak