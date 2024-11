Brasch Bence kétméteres óriást döngölt a földbe a Hell Boxing Kingsben

Első adásával jelentkezett november 10-én a Hell Boxing Kings nevezetű bokszverseny az RTL-en a miskolci DVTK Arénából. A rendezvénysorozaton tíz ország legjobb bokszolói mérkőznek meg egymással hétről-hétre négy súlycsoportban, a fődíj pedig kategóriánként 100 ezer dollár, illetve egy WBO- és egy Hell Boxing Kings-öv. Mint megírtuk, a nemzetközi versenyre több mint 14 ezren jelentkeztek, közülük a legjobb 32 bokszoló jutott tovább. A celeb kategóriában ismerős arcokkal is találkozhatunk, mivel a Sztárbox első évadának nyertesei, Brasch Bence, Berki Mazsi és a Molnár Áron helyett induló Istenes Bence is kesztyűt húznak majd. Míg a műsorvezetők között Gelencsér Timit és Szujó Zoltánt tudhatjuk, utóbbi Árpa Attila helyére ugrott be, aki egy forgatás miatt nem tudta vállalni a műsort.

Elsőként Brasch Bencén volt a sor, akinek november 10-én a kétméteres szlovák TikTok-sztár, Samuel Jeseter volt a ringbeli ellenfele. Őt Istenes Bence fogja követni november 24-én, aki a bosnyák influenszer, Nermin Rapkics ellen száll ringbe, Berki Mazsi pedig december 1-jén a román énekesnővel és rádiós műsorvezetővel, Giulia Anghelescuval mérkőzik meg. De ne szaladjunk ennyire előre. Tény, hogy a Sztárboxnak köszönhetően a nézők már megismerték a boksz alapvető szabályait, egyesek pedig emiatt kezdtek el még inkább érdeklődni a sport iránt, ám a Hell Boxing Kings már csak amiatt is egy teljesen más jellegű műsor, mivel hétvégente csak egy olyan mérkőzést látunk, amiben számunkra ismerős híresség tűnik fel. Ugyan akadnak más magyar versenyzők is a mezőnyben, de azon nézőket nehezebb lesz a képernyők elé szegezni, akik az ismert arcok miatt kapcsoltak eddig az RTL-re, nem amiatt, mert feltétlen érdekli őket a boksz.

Annak ellenére pedig, hogy a Hell Boxing Kings első részében egyedüli hírességként Brasch Bencét láthattuk – és két másik magyart –, ez nem rövidítette le az adásidőt, így továbbra is négy órás a műsor. Ez amiatt problémás, mivel előtte adják az RTL egy másik zászlóshajóját, az Álarcos énekest, ami akkor kezdődik, amikor az elmúlt hetekben a Sztárbox, így eltolva a Hell Boxing Kingset egészen éjfélig. Félő, hogy hacsak valaki nem igazi bokszfan, nem fogja megvárni a műsor végét – pláne a sok reklám miatt. A Sztárbox ugyanis – a nevéből adódóan – pont amiatt volt érdekes, mivel hírességek feszültek egymásnak, ám a Hell Boxing Kingsben Brasch Bencét leszámítva javarészt civilek, illetve más országok celebjei versenyeznek, ami a laikusoknak nem feltétlen érdekfeszítő annyira, hogy négy órán át a tévé előtt üljenek.

Ez a félelmünk pedig be is igazolódott az első adás nézése közben, mivel az általánosságban elmondható, hogy míg a Sztárbox eddigi egyik évadánál sem lankadt az ember figyelme, és sokszor ülve sem tudtuk végignézni a meccseket az izgalomtól, addig a Hell Boxing Kingsen már elkalandozott a figyelmünk. Ennek az egyik legfőbb oka, hogy nem kötődünk annyira a versenyzőkhöz, így nem is tudunk feltétlen szurkolni.

Profibb, de unalmasabb meccsek

A Hell Boxing Kings első adásában négy meccset láthattunk, a műsor kezdete előtt pedig online már lement három másik találkozó. Az első férfi könnyűsúlyban volt az azerbajdzsáni Tayfur Aliyev és a magyar Száraz Gergely között. A mérkőzés arra jó példaként szolgált, hogyan kéne kinéznie egy valóban profi bokszmeccsnek. Ők már jóval tapasztaltabb versenyzők, így rutinosan ütöttek és járták körbe a ringet, illetve a negyedik menet végére sem fáradtak el, és táncoltak zombiként egymás körül – ami a Sztárbox egyes szereplőire nagyon is igaz volt. Egy ütés következtében Száraz padlót is fogott, amit rászámolás követett, de ennek ellenére végig tudták játszani a meccset, aminek nyertese pontozással Aliyev lett. A nézőközönségben foglalt helyet egyébként Berki Mazsi és Istenes Bence is, akik jöttek felmérni a terepet, mivel a következő hetekben rajtuk lesz a sor, hogy bizonyítsanak.

Utóbbi ugyan nem sokat láthatott vélt ellenfelének taktikájából, mivel a második mérkőzés során a celeb férfi középsúly kategóriában egymással küzdő horvát Matija Lazarević és szlovák Samuel Miskov találkozója már az első menetben véget ért. Miskov egy sorozatnyi ütést mért ellenfele fejére, aminek következtében már a lábán sem bírt állni. A bíró rászámolt, majd úgy ítélte meg, nem tudja folytatni a harcot, miután a szemkontaktust is nehezen vette fel vele. A szlovák így technikai K.O.-val győzött, és amennyiben Istenes Bence az első meccsét megnyeri, a következő alkalommal Miskovval lépne ringbe.

Amire vártunk

Bár sejteni lehetett, hogy Brasch Bence és a szlovák TikTok-sztár, Samuel Jeseter kesztyűzését utoljára hagyják a celeb férfi nehézsúly kategóriában, végül a harmadik meccs volt az övék. A magyar színész a kisfilmjében elmondta, nem mondott azonnal igent a Hell Boxing Kings felkérésére, mivel nem tudta, mennyit vesz el az életéből, de abban biztos volt, hogy akar még bokszolni. Mint kiemelte, hullámvölgybe került az edzéssel kapcsolatban, mivel olykor semmi kedve nem volt hozzá, de ennek ellenére rávette magát, hogy elérhesse a célját. Bár Jeseterhez hasonló ellenféllel a Sztárboxban nem volt dolga, mivel a szlovák nála is magasabb, kétméteres, és a karjai is hosszabbak, ami merőben más taktikát kívánt meg Braschtól.

Az első menet elején bele is sétált néhány pofonba, mire kitapasztalta, mekkora távolságot kéne tartania ellenfelétől. Annak ellenére, hogy Jeseter szinte végig próbálta sarokba szorítani, Braschnak tisztább fejre mért ütései voltak, ugyan az első menet utolsó másodperceiben ő is kapott egy nagyobb öklöst az orrára. A szakkommentátorok, Kovács Kokó István és Bertók Róbert azt állították, még fülhallgatón keresztül is hallani lehetett a csattanást, és a színész orra egyből be is vörösödött. A második menetben Brasch folytatta a pofonosztást, azonban a szlovák mintha meg se érezte volna. Kokó kiemelte, Jeseter utcai harcos módjára küzd, sőt az óriások csatájának nevezték a mérkőzést.

A kommentátorok emellett hozzátették, Braschnak a Sztárbox ban könnyebb prédái voltak, akik passzív ellenfélként működtek, ám a szlovák állta a sarat. A harmadik menet nagy része a két fél ölelkezésével telt, akik így próbálták húzni az időt, és lassítani a másikat, illetve a negyedikben szintén ez volt tapasztalható – bár Brasch kiosztott néhány fejre mért ütést. Végül többségi döntetlen lett a végeredmény, azaz a pontozóbíróknak meg kellett jelölniük, melyik fél nyert, aki Brasch Bence lett. A színész a találkozó után úgy fogalmazott, néhány pofont neki is lábon kellett kihordania, mivel az ellenfele kemény dió volt. Hozzátéve, élete egyik legnehezebb mérkőzése volt a Jeseterrel vívott küzdelem, és a java még hátravan.

Boráros és Bárdosi csatája

Az utolsó meccsen a férfi nehézsúly kategóriában szintén egy magyarnak szurkolhattunk, a háromszoros felnőtt bajnok Kiss Leventének, aki 2016 óta bokszol versenyszerűen – az edzője pedig nem mellesleg Erdei Zsolt. A ringben a román Emanuel Micannal küzdött meg, aki világ- és Európa-bajnok volt korábban. A találkozójuk igen hevesen indult, kiegyenlítettek voltak az erőviszonyok, bár az első menetben a legtöbb tiszta ütés Kisstől származott. Mican a második menet elején érkezett meg, de nem sokáig érezhette a kezében a gyeplőt, mivel a magyar versenyző pofonosztást rendezett, négy-ötször eltalálta a fejét, amitől a román teljesen megingott – ám mivel profi versenyzőkről van szó, nem állították le a meccset. Ez hatással volt a későbbi teljesítményére is, és annak ellenére, hogy nem adta fel, a pontozóbírók Kiss Leventének ítélték meg a győzelmet.

Kiss Levente és Emanuel Mican találkozójával így véget ért a Hell Boxing Kings első, maratoni hosszúságú része. Mint kiderült, jövő héten nem a Sztárbox első évadában győzedelmeskedő versenyzők valamelyike lép majd ringbe, hanem a civil sportolók mellett Boráros Gábor és Bárdosi Sándor is összecsapnak egymással.