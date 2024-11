Jamie Oliver botrányba keveredett, sok embert felháborított

A brit sztárséf, Jamie Oliver által írt gyermekkönyvet levették a könyvesboltok polcairól, miután kritikák érték, hogy sértő az ausztrál őslakosok számára. A The Guardian számolt be arról, hogy egy ausztrál szervezet elítélte a szakács év elején megjelent Billy and The Epic Escape című könyvét. Bírálták a könyvben megjelenő egy mellékszálat, amelyben egy nevelőszülőknél élő őslakos lány története szerepel, és hozzájárul azok sztereotipizálásához − írta meg a The Independent.

Jamie Oliver közleményben kért bocsánatot, amiért megbántotta az őslakosokat.

Soha nem állt szándékomban félreértelmezni ezt a mélyen fájdalmas kérdést. Kiadómmal együtt úgy döntöttünk, hogy kivonjuk a könyvet a forgalomból

− nyilatkozta a sztárséf.

Az őslakosok jogaiért küzdő aktivisták különösen megdöbbentek azon, hogy sem a szakács, sem kiadója, a Penguin Random House nem konzultált velük a regény megjelenése előtt. „Egyértelmű, hogy a kiadói normáink ezúttal nem feleltek meg, és ebből tanulnunk kell, és határozott lépéseket kell tennünk. Ezt szem előtt tartva megállapodtunk szerzőnkkel, Jamie Oliverrel, hogy a könyvet kivonjuk a forgalomból” − közölte a kiadó.

Jamie Oliver jelenleg Ausztráliában népszerűsíti legújabb szakácskönyvét, de ő is bekerült ezzel azon hírességek listájába, akik gyermekkönyvhöz adták nevüket, azonban ezt több író kritizálta, mert szerintük kiszorulnak a piacról.

A séf első gyermekkönyve, a Billy and The Giant Adventure 2023-ban jelent meg, és közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, hogy „gondosan választotta ki a betűtípust, hogy a szöveg a lehető legegyértelműbb legyen”, mert a diszlexiások számára ez is fontos szempont lehet.