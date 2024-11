Hétfőn jelentette be Robbie Williams, hogy 2025-ben turnéra indul, ami Magyarországot is érinteni fogja. A Robbie Williams Live 2025 turné május 31-én Edinburghban indul. A koncertkörút ezt követően Londonba, Manchesterbe és Bathba is elér, majd Európa következik, ahol az énekes többek között Írországban, Franciaországban, Németországban, Spanyolországban, Olaszországban és Svédországban is fellép. Tavalyi nagy sikerű, pillanatok alatt telt házas koncertje után pedig Budapestre is visszatér.

Ez lesz az eddigi legmerészebb turném – alig várom, hogy jövőre találkozzunk. Lesznek dalok a Better Man című filmből, és néhány új zene is… de erről bővebben később

– nyilatkozta Robbie Williams a turnéval kapcsolatban.

Robbie Williams számos rekordot tart az élő fellépések terén. 2006-os világturnéjára több mint 1,6 millió jegyet adott el egyetlen nap alatt, az ezért járó Guinness-világrekord pedig a mai napig az övé. Csakúgy, mint a rekordszámú koncertlátogatottságé, amikor 375 000 rajongó vett részt három este alatt a legendás knebworthi fellépésein – ezt a rekordot nem sikerült senkinek sem megdöntenie az Egyesült Királyságban. Idén júliusban Robbie visszatért a londoni BST Hyde Parkba is, ahol a kritikusok által is elismert, telt házas show-t adott.

Múlt héten jelentették be, hogy a Better Man, Robbie című, hamarosan megjelenő zenés életrajzi filmjének filmzenéje december 27-én jelenik meg digitálisan. A fizikai kiadvány ezt követően várható, december 26-án kerül a mozikba, amiben Robbie egy CGI-majomként jelenik majd meg a vásznon. A film végigkíséri útját gyermekkorától kezdve egészen addig, hogyan lett a Take That listavezető fiúbanda legfiatalabb tagja, majd rekordokat döntögető, páratlan sikereket elérő szólóelőadó – miközben szembesül azokkal a kihívásokkal is, amelyeket a világhírnév és a siker hoz magával.