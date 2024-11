Mint arról beszámoltunk, már forgatják a Netflix baljós hangulatú thrillerének második évadát, amelyben több száz eladósodott versenyző küzd meg egy hatalmas pénzösszegért, élet-halál játszmák közepette. Az, hogy újabb szériát készítsenek, nem volt mindig a tervek között, mi több Hwang Dong-hyuk egyszer még meg is esküdött rá, hogy nem lesz következő évad. Hogy mégis mi változtatta meg a véleményét, arra egy mondattal felelt az interjúban: „A pénz” – vallotta habozás nélkül.

Annak ellenére, hogy az első sorozat hatalmas világsiker volt, őszintén szólva nem sokat kerestem vele. Szóval a második évad elkészítése segít kompenzálni az első sorozat sikerét is. És nem is fejeztem be teljesen a történetet

– tette hozzá.

Karácsony másnapján, 2024. december 26-án kerül fel a streamingplatformra a dél-koreai Netflix-sorozat, a Squid Game második évada. Most megjelent a második, hosszabb trailer is, amelynek a nézettsége nyolcmillió kattintásnál jár. Augusztus eleje óta látható a YouTube-on a világhírű dél-koreai sorozat második évadának első előzetese, és azóta tudható az is, hogy a koreai drámasorozat egy harmadik évadot is kap majd, amely 2025-ben érkezik a képernyőkre – és hivatalosan is az utolsó lesz.

A második évad újabb társadalmi szakadékokat mutat be

A Squid Game a Netflix eddigi legsikeresebb műsora, amely Dél-Koreát és az ottani televíziós drámákat feltette a térképet. A társadalmi, vagyoni egyenlőtlenségekről szóló sötét sorozat világszerte megérintette a nézőket. Mivel azonban Hwang szinte minden szereplőjét megölte, új szereplőgárdával és új játékokkal kellett a nulláról kezdenie az új szériát, ráadásul mostanra a közönség elvárásai az egekbe szöktek, ezért mint mondta, most még nagyobb a nyomás a rendezőn.

Új vonalak húzódnak. A mi és ők közötti küzdelem korszakát éljük. Kinek van igaza, ki a rossz?

– vázolta Hwang az első évad óta még pesszimistábbá vált világképét utalva a jelenlegi háborúkra, az éghajlatváltozásra és a társadalmi osztályok közötti szakadék drasztikus mélyülésére. Szerinte a törésvonalak már nem csak a gazdagok és a szegények között húzódnak, hanem intenzíven jelen vannak a különböző generációk, nemek és politikai táborok között is.

Hwang kulisszatitkokat is elárult a második szériáról: a sorozatban a korábbi győztes, Szong Gihun újra színre lép és belevág a játékba, a főszereplőt alakító Lee Jung-jae szerint ráadásul elszántabban, mint korábban. Utalva az említett nem közötti háborúra, a játék résztvevőinek szálláshelyét két részre osztották: az egyik felét egy hatalmas, vörös neon X szimbólummal, a másikat pedig egy kék körrel jelölték meg. Mostantól a játékosoknak minden játék után választaniuk kell, hogy idő előtt befejezik-e a versenyt és túlélnek, vagy tovább játszanak abban a tudatban, hogy egy kivételével mindenki meg fog halni. Az új koncepció még több harcot fog eredményezni, amely része Hwang rendezői elképzelésének, hogy feltárja az egyre inkább törzsivé váló élet veszélyeit. A rendező szerint, ha az embereket arra kényszerítik, hogy oldalt válasszanak, az konfliktusokat szít.

Még azok között is, akiket a Squid Game sokkoló történetmesélése magával ragadott, voltak, akik szerint a film indokolatlanul erőszakos és nehezen nézhetőre sikerült. Hwang erőszakábrázolása azonban teljesen átgondolt. Az interjú készítője szerint olyan ember, aki mélyen gondolkodik a világról és törődik azzal, motivációja a növekvő nyugtalanság.

Amikor ezt a sorozatot készítettem, folyamatosan azt kérdeztem magamtól, hogy vajon mi emberek rendelkezünk-e azzal a képességgel, hogy letérítsük a világot erről a lejtmenetről? Őszintén szólva, nem tudom

– nyilatkozta.

A Netflix és a profitéhség

Bár a második széria nézői talán nem kapnak választ ezekre a nagy kérdésekre, az mindenképpen kiderül, hogy egyáltalán miért létezik a játék, és mi motiválja az azt irányító maszkos Frontembert. Hwang azt ígérte, hogy a nézők többet megtudhatnak a múltjáról, történetéről és érzelmeiről.„Nem hiszem, hogy ettől a nézők megenyhülnek majd irányába, de talán segíthet jobban megérteni a döntéseit” – mondta a Frontembert alakító Lee Byung-hun, aki Dél-Korea egyik leghíresebb színésze. Arról is beszélt, hogy élvezte a maszk nélküli jeleneteket, azt, hogy végre teljes mértékben kifejezhette magát.

Hwang 10 évig próbálkozott a Squid Game elkészítésével, nagy összegű hitelt vett fel, hogy eltartsa a családját, mielőtt a Netflix lecsapott a művére. A streaming-szolgáltató szerény előleget fizetett neki, így nem tudta beváltani a platform becslések szerint 650 millió fontos (csaknem 319 millió forintos) hozamát.

Ez magyarázza a dél-koreai film- és televíziós alkotók jelenlegi „gyűlölet-szerelem” viszonyát a nemzetközi streaming platformokkal. Az elmúlt néhány évben a Netflix több milliárd dolláros befektetéssel rohamozta meg a koreai piacot, ami globális elismerést és népszerűséget hozott az iparágnak, de az alkotók úgy érzik, mégsem kapnak cserébe semmit. Azzal vádolják a platformot, hogy szerződéskötéskor arra kényszeríti őket, mondjanak le a szerzői jogaikról – és ezzel együtt a profitigényükről is.