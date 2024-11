Marics Peti azt hitte, szabadjára vannak engedve a lovak, és mindegyik kancás

Hosszú várakozás és 12 év kihagyás után, a válogató és a középdöntő küzdelmeit követően vasárnap már a TV2 nagy sikerű tehetségkutatójában, a Megasztár élő show-jában bizonyíthattak az idei évad versenyzői. Ezúttal ráadásul nem is csak 12-en, ugyanis a műsor egyik idei nagy újítása az volt, hogy a zsűri által kiválasztott versenyzők mellett egy, a középdöntőben búcsúzó énekes a nézői szavazatoknak köszönhetően újabb esélyt kaphat a bizonyításra. Mint arról az Index is beszámolt, a szerencsés visszatérő végül Orbán Rudolf Dominik lett, akinek ugyan csupán néhány napja maradt így a felkészülésre, mégis esélyt kapott a fődíjért zajló küzdelemre.

A lehetőséggel pedig nemcsak ő, de a többi énekes is élt már az első élő show alkalmával is. A vasárnapi adás ugyanis fordulatokkal és emlékezetes előadásokkal debütált, az estét pedig Ördög Nóra és Till Attila vezette, ami már önmagában is különlegessé tette az eseményt, hiszen előbbi hosszú idő után tért vissza egy tehetségkutató műsorvezetőjeként.

Több tízezer jelentkezőből végül 13 versenyző jutott el az élő műsorba, ahol a 40 milliós fődíj, egyetemi ösztöndíj, egy Los Angeles-i lemezfelvétel és egy STRAND Fesztiválos fellépés a tét. Ehhez mérten pedig a mezőny is kimagasló, legalábbis a Molnár Ferenc „Caramel”, Marsalkó Dávid, Marics Peti, Papp Szabi és Rúzsa Magdi alkotta zsűri szerint az elmúlt évek tehetségkutatóinak felhozatalát magasan überelik a Megasztár idei indulói.

Az egész estés műsor pedig valóban a műfaj egy régen látott, különleges, de üdítő színét mutatta vasárnap este.

Nem kell senkibe belerúgniuk ahhoz, hogy véleményt alkossanak

Az elmúlt évek énekes tehetségkutatói a hatalmas nézettségi versenyben – és vélhetően részben a sajtó elbulvárosodása miatt – sokszor úgy tudtak csak a hírekbe és a közbeszédbe kerülni, hogy egy-egy zsűritag, versenyző vagy műsorvezető olyan stílusban fogalmazta meg a véleményét, amely nem minden esetben volt éppen nyomdafestéket tűrő.

Talán már senkinek sem kell bemutatni a válogatókon sokszor valóban megalázott, jóhiszeműen, de persze rémes énekhanggal színpadra lépő jelentkezők esetét, akiken aztán később a közösségi oldalakon kiélhették minden elfojtott vágyukat a rosszindulatú kommentelők. Mindez már évek óta szerves része ezen tehetségkutatóknak, azonban

a hosszú évek után visszatért Megasztárnál már az első adások alatt is érezni lehetett, hogy a műsor szerkesztői szerint ennek a közönségcsalogató elemnek lejárt az ideje.

Ezt a fajta mentalitást pedig az első élő show-ban is megtapasztalhatták azok, akik a műsort választották vasárnap esti programnak.

A régen látott hozzáállás főleg a zsűri összeállításának köszönhető, akik a legtöbb esetben kellő tisztelettel viszonyultak a versenyzőkhöz. Sőt egymáshoz is, még akkor is, ha nem értettek egyet kollégáik egyes döntéseivel. Erről Rúzsa Magdi lapunknak adott interjújában korábban azt mondta, hogy szereti, hogy nem mindig egyezik a véleményük.

„A tévénézők is különböző ízlésvilággal rendelkeznek, és ezáltal a zsűri bizonyos tagjaiban felismerhetik a saját gondolkodásukat. Számomra teljesen rendben van, hogy néha mi is vitázunk, hiszen így alakulnak ki a legjobb döntések” – magyarázta, ehhez pedig az élő adásban is tartotta magát.

Az ítészek ugyanis néha már-már zavaróan, tojáshéjon járkálva, minden énekest dicsérve értékelték a bemutatott produkciókat.

Éles kritikát pedig még akkor sem fogalmaztak meg, amikor érezhetően lett volna helye olyan véleménynek is, amelyből a versenyzőben ténylegesen valós kép alakulhat ki a teljesítményéről. Persze kötekedni és élesen bírálni ennek ellenére sem kell senkit, azt azonban mindenképpen érdekes lesz figyelni, hogy a következő adásokban hogyan változik – már ha változik – a zsűri értékelése és egymáshoz való viszonya a verseny élesedésével.

Megszűntek a nyelvi korlátok

Mivel a versenyzők már tudták, hogy a Megasztár mezőnye már az első adásban tízfősre csökken, így a show-t elkezdő Buzási Patrikra talán még a megszokottnál is nagyobb nyomás hárult. A korábban a zsűri egyik kedvencének számító énekes előadása elnyerte a zsűri tetszését, azonban abban mind az öten egyetértettek, hogy korábban már volt erősebb éneklése a versenyzőnek. Ennek pont ellenkezőjét nyújtotta az őt követő Gudics Máté, aki a válogatón nyújtott kiváló éneklését mentette át az élő show-ba, és javított a középdöntőben mutatott gyenge teljesítményén.

Az este első igazán kiemelkedő előadását mégis Balogh Rebeka Valéria nyújtotta, aki Sia: Alive című slágerben énekelt hatalmasat, és mutatta meg, hogy a korábban őt ért bántások és kirekesztések után, a Megasztárnak köszönhetően végre valóban igazán él. A produkció után Marics Peti még azt is bevallotta, hogy ő az egyik kedvence a mezőnyből.

Kevésbé voltak elégedettek Imreh Zsanettel, majd a korábbi kedvenc Bánsági Petronellával is, akiket egyaránt igazi egyéniségnek tartanak, azonban mindegyikük előadásából úgy érezték, hiányzott valami ahhoz, hogy igazán beszippantsa őket, utóbbi produkcióját pedig egyenesen modorosnak titulálták. Persze elsősorban nem is őket kellett lenyűgözni, hiszen ezúttal is a legnagyobb döntések a nézők kezében voltak, ám idén egy versenyzőt a zsűri is megmenthet minden adásban. De ne rohanjunk ennyire előre.

A lassú balladák mellett az este talán legszórakoztatóbb és legmozgalmasabb produkcióját az a Szilágyi József nyújtotta, aki a középdöntőben csak a zsűri jóindulatának köszönhetően jutott tovább, miután rendesen meggyűlt a baja az angol nyelvű dalszöveggel. A vasárnapi produkcióban az előző kör óta nyelvleckéket vevő és emellett 12 kilótól megszabadult versenyző remek teljesítményt nyújtott.

Marics Peti kancás lovakról álmodozott, de saját daluk vitte a prímet

A show pedig mintha pont erre a lökésre várt volna, hogy igazán beinduljon. A színpadra lépő Dányi Róbert, Baráth Kata és a néha feltűnően hamiskás Kiszel Jennifer az apróbb hibáik ellenére is bizonyították azt, hogy miért jutottak el idáig, hogy aztán a Maneskin slágerét színpadra vivő, jógával készülő Dénes Dávid szabályosan lehengerelje a zsűrit.

Mégis Tóth Abigél éneklése volt az, amely valóban osztatlan sikert aratott.

Az erdélyi énekes misztikus előadásával és az általa előadott népdalátdolgozással nyűgözte le a nézőket és a zsűrit. Marics Peti és Rúzsa Magdi szerint művészi és mély előadásmódjával teljesen megbabonázta a közönséget, Marsalkó Dávid pedig annak ellenére is az előadás hatása alá került, hogy maga a dal nem nyerte el a tetszését.

Persze nem mindenkinek a szereplése váltotta ki ezt a reakciót. Papp Domonkos előadása volt talán az egyetlen olyan, amelyet követően a zsűri hosszas percekig fejtegette azt, hogy mi lehet az a hiányzó láncszem, ami miatt a jó éneklés ellenére is azt érzik, hogy a produkció nem volt átütő erejű. Végül arra a megfejtésre jutottak, hogy az eddigi jófiús énekléseinek egy kis csibészség adhatna löketet.

Azt hittem, szabadjára vannak engedve a lovak, és mindegyik kancás

– kezdte különös szavakkal mondandóját Marics Peti is, aki szerint el kell döntenie, hogy a jófiús vagy a csibész utat szeretné választani.

Hiába nyerte meg a 13. versenyző sorsáról szóló közönségszavazást a Marics Peti által egy szórakozóhely WC-jében felfedezett Orbán Rudolf, népes rajongótáborának kitartóan nyitva kellett tartania a szemét este tízig, ugyanis ő lépett színpadra utolsóként vasárnap. A várakozást azonban aligha bánta meg, aki kivárta, ugyanis az ezúttal a Mariccsal közösen írt dalukkal színpadra lépett énekes az este legkülönlegesebb előadását nyújtotta – a maga szerény, visszafogott stílusában.

Caramel és Marsalkó Dávid is különleges népmesei hősnek titulálta Orbán Rudolfot a története miatt, aki szerintük stúdióminőségű hangjával, szellemes dalszövegével és megnyerő személyiségével nemcsak a nézők, de a zsűrik szívét is egy életre megnyerte.

Hárman búcsúztak

A show végén aztán kifejezetten hosszú és drámai szavazásból derült ki, hogy ki az a négy énekes, aki a legkevesebb szavazatot begyűjtve a veszélyzónába került:

Imreh Zsanett, Buzási Patrik, Bánsági Petronella és Papp Domonkos rajongóinak kellett újra a telefonok után nyúlnia.

Az első kör után Imreh Zsanettnek kellett búcsúznia, mivel rá érkezett a legkevesebb szavazat. A csalódott énekesnő az utolsó szó jogán elárulta, hogy ez volt élete legboldogabb időszaka, de a közösségi médiában nem túl aktívan van jelen, így a szavazáskor komoly hátrányból indult.

A második körös szavazásban aztán Buzási Patrik búcsúzott el a műsortól. Végül Papp Domonkos és Bánsági Petronella maradtak a zsűri jóindulatára bízva, végül 4–1 arányban Bánsági Petronella maradása mellett döntöttek, így Papp Domonkos lett a harmadik kieső az este végén.

A Megasztár vasárnap folytatódik, ahol már csak tíz versenyző küzdhet tovább a fődíjért.

(Borítókép: Marics Peti a Megasztár stúdiójában. Fotó: TV2)