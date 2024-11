Infarktust kapott Nemere István, a világ legtermékenyebb írója

Nyolcvanadik születésnapját ünnepelte, részt vett egy rövid dedikáláson, majd hazafelé rosszul lett Nemere István író. Mentővel kórházba szállították az alkotót, aki 800 elkészült kötetével a világ legtermékenyebb írójának számít. Egyelőre mélyaltatásban tartják, orvosai jelenleg is küzdenek életéért.

Ahogy arról a Blikk is beszámolt, Nemere István nemrég ünnepelte nyolcvanadik születésnapját. Az eseményre kiadója, kollégái és barátai meglepetést szerveztek az írónak, akit az Országos Széchényi Könyvtárban köszöntöttek fel. Az alkotó úgy hitte, 795. kötetének, a Letört szárnyak című könyvnek a bemutatójára érkezik, azonban helyette a Történelmiregény-írók Társasága és a Világóceán kiadója fogadta barátaival és szeretteivel közösen. Élete legfantasztikusabb születésnapi meglepetéseként beszélt az eseményről az alkotó, aki a Blikknek mosolyogva azt is elmondta:

Van még mondanivalóm bőven! A konkurensek már mind kihaltak körülöttem. Önmagammal versenyzek.

Az esemény jó hangulatban zajlott, ahol a kiadó azzal is meglepte a nyolcvanéves művészt, hogy öt újabb, hétvégén megjelent kötetének példányait is kezébe foghatta, így a kerek születésnap mellett írói jubileum is érkezett az immáron 800 megjelent művel. Innen az alkotó a Duna Plazába ment dedikálásra, azonban onnan hazafelé a kocsiban rosszul lett.

Rég láttam ilyen boldognak, feldobottnak Istvánt, készült a közelgő ufótalálkozóra, amelyen előadást tartott volna. Ám az élet vagy a sors másként akarta. A születésnapi ünneplésről a Duna Plazába mentünk még dedikálni, majd indultunk a kocsihoz. Általában ő vezet, de most átadta nekem a kormányt. Alig egy perc múlva lehanyatlott a feje, és mozdulatlan volt. Próbáltam élesztgetni, de nem sikerült

– idézi a Blikk Szentgyörgyi Judit írót, Nemere István feleségét. Szentgyörgyi hozzátette: „Hívtam a mentőt és a közelben lévő kiadóját, Vincze Attilát és a feleségét, Nagy Natáliát, hogy amíg kijön a mentő, segítsenek. Közben Nati is hívta a mentőket, így hamarosan kettő is érkezett. Mindent megtettek, hogy Istvánt szállítható állapotba hozzák. Legalább fél óráig küzdöttek az életéért, míg sikerült bevinni a kórházba, ahol most mélyaltatásban tartják. Nem tudjuk, mi lesz szegénnyel, de bizakodunk…”

Küzdenek az életéért

A lap információi szerint még nem lehet fellélegezni. Az orvosok továbbra is küzdenek Nemere Istvánért. Felesége elmondása szerint az elmúlt tíz évben sosem panaszkodott az író, semmi előjele sem volt az esetnek.

Kapa Mátyás, a Történelmiregény-írók Társaságának vezetője szervezte meg Nemere István születésnapi ünnepségét, ráadásul már a következő találkozót, könyvbemutatót is megbeszélték, így számára is sokkoló volt a hír.

István a társaságunk tagja a kezdetektől, és mindig szívesen jött a találkozónkra, ha ideje engedte. Remélem, mielőbb újra láthatjuk a körünkben egy újabb kötettel

– idézi Kapa Mátyást a Blikk. Járai Attila, Nemere barátja pozitívan áll a dolgokhoz, és felidézte, hogy egyszer már történt hasonló az íróval, de akkor is győzött az élni akarása: „István mindig majd kicsattant az egészségtől, de húsz évvel ezelőtt már majdnem itt hagyott bennünket. A szegedi kórházban élesztették újra.”

(Borítókép: Nemere István 2015. május 3-án. Fotó: Czimbal Gyula / MTI)