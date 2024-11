Rajta múlhat, hogy kivágják-e Harry herceget az Egyesült Államokból

Harry herceg még 2020-ban költözött az Egyesült Államokba feleségével, Meghan Markle-lel, miután lemondtak királyi kötelezettségeikről. Azóta egy montecitói ingatlanban élnek, és ritkán utaznak az Egyesült Királyságba. A britek egy része nem is bánja, hogy a királyi sarj nem jár olyan gyakran haza, mivel úgy tartják, elárulta a családját, ám egy szervezet fejében más is szöget ütött a külföldre költözése kapcsán. Mint megírtuk, a herceg tavaly egy önéletrajzi könyvben – azt megelőzően pedig egy netflixes sorozatban – számolt be a távozásuk körülményeiről, ahogy arról is, hogy a múltban többször is fogyasztott kábítószert. Ezen kijelentései felkeltették a Heritage Foundation érdeklődését, mivel annak ellenére, hogy a herceg amerikai nejével kötött házassága révén jogosulttá vált arra, hogy megszerezze a zöldkártyát, vagyis amerikai állampolgárrá váljon, egyelőre nem élt ezzel a lehetőséggel – feláldozva azokat az adókedvezményeket, amelyek az amerikaiakat megilletik –, azaz jelenleg vízummal tartózkodhat az országban.

A szervezet szerint amennyiben ez valóban így van, annak igénylésekor jeleznie kellett a droghasználatot az űrlapon az erre vonatkozó kérdéseknél. Ha pedig valaki ennek nem tesz eleget, a vízumát érvényteleníthetik. A Heritage Foundation ennek következtében indított pert az amerikai belbiztonsági minisztérium ellen, hogy a bevándorlási hatóságok ne részesítsék különleges bánásmódban a herceget, illetve a beutazási engedélyével kapcsolatos dokumentumok kiadását kérték az amerikai információszabadságról szóló törvény értelmében. A kérelmet első körben elutasították, majd a Heritage Foundation egy keresetet nyújtott be a döntés hatályon kívül helyezése érdekében. A bíróság ezt is elutasította, kijelentve, csak akkor lennének hajlandók nyilvánosságra hozni az ügyről szóló dokumentumokat, ha bizonyíték van arra vonatkozólag, hogy a kormányzat helytelenül járt el.

Legutóbb szeptember végén történt előrelépés az ügyben, amikor ítélet született. Carl Nichols amerikai bíró a királyi sarj aktájának öt hónapon át való tanulmányozása után úgy határozott, semmi esély nincs arra, hogy a szenzitív iratok napvilágot lássanak. Bírósági határozatában úgy fogalmazott, a hercegnek „észszerű magánéleti érdeke” fűződik amerikai bevándorlási aktájához, amelyet nem szabad nyilvánosságra hozni. Azt viszont elismerte, hogy az önéletrajzi könyvében valóban intim részleteket osztott meg a múltjáról, köztük azt, mikor próbált ki kábítószereket.

A Heritage Foundationnek részben igaza van abban, hogy közszereplőként a herceg nyilvános kijelentései általában csorbítják magánéleti érdekeit az Egyesült Államokba beengedett átlagos külföldi állampolgárokhoz képest

– jelentette ki, hozzátéve, a szervezet ugyanakkor túl messzire ment azzal a kijelentéssel, hogy a herceg ezen jogai eltörpülnek pusztán amiatt, mert közszereplő.

A bíró elmondása szerint az álláspontján az sem változtat, hogy a királyi sarj nyíltan elismerte, hogy drogozott. A Heritage Foundation azon próbálkozását pedig, hogy a herceg aktájának felfedése fényt deríthetne a belbiztonsági minisztérium valós működésére, szimpla bukásnak nevezte. A királyi sarj tehát megkönnyebbülhetett amiatt, hogy az Egyesült Államokba költözésének részletei továbbra is titokban maradnak, ám a 2024-es amerikai elnökválasztás eredménye, azaz hogy januártól ismét Donald Trump lép hivatalba, már annál inkább nyugtalaníthatja őt.

Mennie kell?

Mint ismert, Donald Trump korábban többször is felszólalt Harry herceg kapcsán, mivel úgy véli, elárulta II. Erzsébet királynőt, és utalt arra, ha rajta múlt volna, nem bántak volna olyan kegyesen vele az Egyesült Államokban. Még 2020-ban Meghan Markle-t illetően úgy fogalmazott, nem nagy rajongója a színésznőnek, a hercegnek pedig sok szerencsét kívánt, kijelentve, szüksége lesz rá. Idén viszont már súlyosabb kijelentéseket tett:

„Nem védeném meg. Elárulta a királynőt. Ez megbocsáthatatlan. Magára lenne hagyva, ha rajtam múlna.”

„Meg kell nézni, tudunk-e valamit a drogokról, és ha hazudott, meg kell tenni a megfelelő lépéseket.”

Utóbbit a GB Newsnak nyilatkozta, és az interjú során azt is megkérdezték tőle, azalatt, hogy „megfelelő lépéseket” kell tenni az ügyben, azt érti-e, hogy a herceg nem maradhat tovább az Egyesült Államokban. Trump erre azt állította, nem tudja a jó választ, de azt igen, hogy a királyi sarj vízumára vonatkozóan már régóta tisztában van mindenki a részletekkel – még ha ezt nem is közölték a nyilvánossággal. Nemrég az elnök fia, Eric nyilatkozott ebben a témában, azt állítva, senki nem foglalkozik a sussexi párral, így a herceg vízuma biztonságban van. Kiemelte, apja kedvelte II. Erzsébetet, és nehezményezi, hogy ekkora kárt okozott a királyi családnak, miután az Egyesült Államokba költözött. Azonban kérdéses, hogy most, hogy Trump ismét hatalomra került, intézkedéseket tesz-e ebben az ügyben.

A külügyminiszter dönthet

A Daily Mail információi szerint az amerikai külügyminiszteren múlhat, hogy mi lesz a jövőben Harry herceg vízumával. Ugyan egyelőre még nem dőlt el, Trump kit választ, már vannak, akik bekerültek a kalapba. Köztük Ric Grenell, az Egyesült Államok korábbi németországi nagykövete, aki az első Trump-kormány alatt a nemzeti hírszerzés megbízott igazgatója volt. A férfi ráadásul korábban nem túl biztatóan nyilatkozott a sussexi párról, miután 2021-ben Oprah Winfrey-nek adtak interjút. Úgy fogalmazott, Meghan Markle egy klasszikus amerikai woke, aki nem akarja a kellő munkát elvégezni, de felháborodik, amikor ő sem kap meg mindent ingyen. Míg a lap szerint a másik lehetséges jelölt Marco Rubio szenátor, aki nagy érdeklődést mutat a brit ügyek iránt, és a múltban méltatta a néhai királynőt és Sir Winston Churchillt – a The New York Times úgy véli, a legvalószínűbb, hogy utóbbi fogja betölteni ezt a posztot.

Ahogy arról a korábbiakban is írtunk, egyes bevándorlási szakértők szerint a herceg a rendkívül ritka, A1-es államfői vízummal tartózkodhat jelenleg az Egyesült Államokban – ami nem összekeverendő a szimpla A1-es vízummal, amit vezető diplomatáknak adnak –, hiszen az Egyesült Államok Szövetségi Szabályzatának Kódexe kimondja, hogy a királyi család tagjai erre a beutazási engedélyre jogosultak. Ez a vízum a hivatalos feladatok ellátására szolgál, és az ezzel rendelkező személy utazási céljától függetlenül tartózkodhat az Egyesült Államokban, illetve dolgozhat. Az A1-es államfői vízum esetében még kiemelendő, hogy az azt megelőző biztonsági ellenőrzés valamivel alacsonyabb fokozatú, mivel az azt igénylőket kémkedés, terrorizmus és az Egyesült Államok külpolitikájával ellentétes tevékenységek kapcsán vizsgálják, nem a kábítószer-használaton van a fókusz, ami a herceg esetében okozott gondot. Egy másik eshetőség pedig, hogy O1-es vízummal rendelkezik, ami rendkívüli képességekkel rendelkező külföldi állampolgárok számára kiadható ideiglenes, nem bevándorlóvízum.

A Daily Mail közlése szerint az A1-es államfői vízumok kiadása a külügyminisztérium feladatkörébe tartozik. A szabályzatuk kimondja, hogy amennyiben bizonytalanság merül fel az előírások nem bevándorló státuszt kérő személyekre való alkalmazhatósága kapcsán, erről haladéktalanul tájékoztatni kell a külügyminisztériumot, hogy mérlegeljék, egyáltalán kiadják-e az engedélyt. A lapnak nyilatkozó egyik szakértő, Melissa Chavin kiemelte, a státuszt időről időre ellenőrizni kell, hogy a kérvényező továbbra is jogosult-e rá. Hozzátette, ha az amerikai külügyminisztérium úgy látja, hogy Harry herceg vízumigénylése szembemegy az Egyesült Államok külpolitikájával, az akár diplomáciai harcokhoz is vezethet, és nem feltétlen építi majd az amerikai–brit kapcsolatokat.

(Borítókép: Harry herceg 2024. május 8-án Londonban, Angliában. Fotó: Max Mumby / Indigo / Getty Images)