Közel 30 év után kiderülhet, ki ölte meg a gyerek-szépségkirálynőt

JonBenét Ramsey mindössze hatéves volt, amikor karácsony este valaki a családi házukban könyörtelenül kivégezte. A lány hozzátartozói éveken keresztül az ügyészség gyanúsítottjai között szerepeltek, eközben olyan fatális hibákat véthettek a rendőrök a nyomozás alatt, ami miatt könnyen lehet, hogy soha nem derülhet fény a valódi elkövetőre. Évtizedeken keresztül több bűnöző is magára vállalta volna a kegyetlen tettet, ám most a kislány apja tisztázna mindent, ami akkor történt.

Két kisgyereket nevelt a Ramsey család a kilencvenes évek derekán: a 9 éves Burke-öt és a 6 éves JonBenét – utóbbi volt a házaspár szeme fénye. Az édesanya, Patsy ugyanis saját, korábbi munkájából adódóan gyerekszépségversenyek tucatjára készítette fel az apró kislányt. JonBenét Colorado állam összes megmérettetésén részt vett, és az elbűvölően mosolygó szőke lány egymás után pózolt a különböző fotósoknak.

1996. december 25-én egy karácsonyi partin vettek részt, ami után a gyerekek szinte azonnal, még este kilenc óra előtt ágyba kerültek. Éjfél környékén azonban a szomszéd egy gyermek sikolyát hallotta a család háza felől.

Az utolsó boldog karácsony

Patsy Ramsey másnap a hatóságoknak tett vallomása szerint akkor vette észre, hogy lánya eltűnt, amikor a Ramsey család boulderi rezidenciáján, a konyhai lépcsőn egy két és fél oldalas, kézzel írt váltságdíjkérő levelet talált. A levélben 118 ezer dollárt követeltek a családtól a lányukért cserébe. John Ramsey, a lány apja a helyszínre érkező rendőröknek először rámutatott, hogy az összeg majdnem megegyezik az előző évi karácsonyi jutalmával, ami arra engedett következtetni, hogy valaki, aki hozzáférhetett ehhez az információhoz, részt vehetett a bűncselekményben. A nyomozók több elméletet is vizsgáltak a követelt dollárösszeg mögött, figyelembe véve az Access Graphics alkalmazottait, akik tudhattak John korábbi bónuszának összegéről.

December 26-án reggel még emberrablás miatt kutatták át a lány szobáját a rendőrök, de a ház többi részéhez szinte alig nyúltak. Ebből is következett az a hatalmas hiba, amit később a hatóságok is elismertek: nem felügyelték, hogy ki mihez ért hozzá a vizsgálatok alatt. Illetve az ellen sem emeltek szót, hogy napközben még néhány helyiséget kitakarítottak. A házat később hiába igyekeztek alaposan átkutatni, egy szobát kihagytak, holott JonBenét Ramsey holttestét pont ott, a pincében találta meg később az édesapja.

A boncolás során kiderült, hogy JonBenét fojtogatás és koponyatörés által vesztette életét. A halál hivatalos oka „fojtogatással járó fulladás koponyaagyi traumával társulva”. Ugyan nem volt bizonyíték a hagyományos nemi erőszakra, bár a szexuális erőszakot nem lehetett kizárni.

A történtek miatt a rendőrség és az ügyészség a szülőket, de még a kilencéves testvér felelősségét is vizsgálta, arra azonban csak hosszú évekkel később derült fény, hogy hibásan.

A gyanúsítottak

A családtagokat hosszú éveken keresztül kezelték gyanúsítottként a hatóságok, miután meglehetősen szokatlanul viselték a szülők a lányuk halálát. A ‘96-os események után ugyanis közel fél éven keresztül nem voltak hajlandóak vallomást tenni a rendőrségen arra hivatkozva, hogy nincsenek még olyan lelkiállapotban. Ezzel párhuzamosan viszont hamar az egyik országos kereskedelmi tévécsatorna stúdiójában ültek, hogy interjúban meséljenek a gyilkosság részleteiről, majd egy hirdetést is közzétettek, amelyben azt írták: busásan megfizetik azt, akinek információja van a lányuk halálával kapcsolatban.

A családnak végül 2008-ra sikerült tisztáznia a nevét, addigra viszont 12 év telt el JonBenét halála óta, és Patsy Ramsey is meghalt. A nyomozás így másik szálon futott tovább, és felmerült a gyanú, hogy egy betolakodó lehetett az elkövető. Ramsey-ék szomszédságában ugyanis sok betörés volt, és a közelben legalább 30 szexuális bűnözőt tartottak számon a hatóságok, ami azért is volt fontos momentum, mert JonBenét szépségversenyei szinte mágnesként vonzották a pedofilokat.

Gary Howard Olivát, az elítélt pedofilt később nyilvánosan is gyanúsítottként nevezték meg. Kiderült, hogy JonBenét halálának éjszakáján telefonált, amely során azt mondta: „Épp most bántottam egy kislányt” – és kiderült, hogy a Ramsey-ház közelében volt, amikor a lány meghalt. Amikor 2016-ban letartóztatták kétrendbeli gyermek szexuális kizsákmányolásának kísérlete és egyrendbeli gyermek szexuális kizsákmányolása miatt, több képet találtak nála JonBenétről. E képek között voltak olyanok, amelyeken a boncolási képek is szerepeltek.

Végül Oliva DNS-éről kiderült, hogy nem egyezik a JonBenét testén talált nyomokkal, de a kézírása feltűnő hasonlóságot mutatott a Ramsey-házban talált váltságdíjkérő levél írásával. 2006. augusztus 15-én John Mark Karr beismerte JonBenét meggyilkolását és szexuális zaklatását. Az iskolai tanárt a thaiföldi Bangkokban tartóztatták le, miután azt állította, hogy a hatéves kislányt a meggyilkolása előtt bedrogozta. Vallomása azonban a vizsgálat során szétesett, mivel csak alapvető részleteket tudott mondani az ügyről.

Most minden kiderülhet?

Idén lesz a huszonnyolcadik évfordulója a hatéves kislány meggyilkolásának, ezért a Netflix egy új dokumentumfilmmel igyekszik leleplezni, hogy mik is történtek a háttérben. A streamingóriás a Joe Berlinger rendezte filmet november végén publikálja majd a felületén. Az előzetesben a nézők archív felvételeket láthatnak a nyomozásról és interjúkat az ügy kulcsembereivel, köztük JonBenét apjával, Johnnal.

Egyszerűen hihetetlen volt

– kezdi a családfő a visszaemlékezést, egyelőre azonban még kérdéses, hogy milyen új információkkal tudja meglepni a nézőket.

(Borítókép: JonBenet Ramsey szülei 1997. május 1-jén. Fotó: Helen H. Richardson/Getty Images Hungary)