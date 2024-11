Itt a vége, válik az amerikai sztárpár

Kilenc év ismeretség és hat év házasság után kettéágazik Ben Foster és Laura Prepon közös útja. Foster már be is adta a bíróságnak a válási keresetet, amiben kibékíthetetlen ellentétre hivatkozik kettejük kapcsolatában.

Ben Foster amerikai színész úgy döntött, hogy hat év után véget vet a házasságának az Orange is the New Black sorozatban ismertté váló Laura Preponnal.

A többek között az X-Men: Az ellenállás vége; A börtönvonat Yumába és a Túlélő filmekben is szerepet vállaló sztár már be is adta a válási papírokat, amiben az okot „kibékíthetetlen ellentétként” jelölte meg – írja az USA Today.

A pár 2015-ben ismerte meg egymást, majd 2018-ban házasodott össze, szerelmük gyümölcseként két gyermekük született: egy jelenleg 7 éves lány és egy 4 éves fiú. Bár a közösségi médiában gyakran posztolnak gyermekeikről, a magánéletük megőrzése érdekében az arcukat mindig emojikkal takarják ki.

Az amerikai sajtó szerint Ben Foster a különválás dátumaként 2023. szeptember 9-ét jelölte meg.