A szájkarate után jön Bárdosi Sándor és a szlovákiai MMA-harcos összecsapása

Vasárnap este Miskolcon, a DVTK Arénában zajlott le a HELL Boxing Kings versenysorozat első fordulója, amely egymillió dolláros összdíjazással és a különböző súlycsoportok győzteseinek járó WBO-övvel csábította a legjobb hazai és nemzetközi ökölvívókat. A magyar rajongók mellett több országban is figyelemmel követték a Las Vegas-i stílusban kivitelezett show-t, amelyet a nézők az RTL-en és a YouTube-on élőben nézhettek végig.

A telt házas arénában hazai kedvencek és hírességek mellett európai sztárbokszolók is ringbe léptek. Az első elődöntő közvetítése rendhagyó módon a HELL Boxing Kings YouTube-csatornáján kezdődött. Az esemény rangját tovább növelte a jelen lévő bokszlegenda, Roy Jones Jr., aki szenvedélyesen hangsúlyozta a sportág népszerűsítésének fontosságát: „Létfontosságú, hogy az ökölvívást világszerte életben tartsuk, különösen Európában.”

Óriások csatája a ringben

A legnagyobb várakozás Brasch Bence mérkőzését kísérte, aki a kétméteres szlovák TikTok-sztárral, Samuel Jeseterrel csapott össze a ringben. Az első menet elején Brasch néhány kemény ütést kapott a szlovák óriástól, aki próbálta sarokba szorítani ellenfelét. A színész azonban gyorsan kitapasztalta, hogy milyen távolságot érdemes tartania, és pontos, fejre irányzott ütésekkel kezdte megtörni Jeseter támadásait. Brascht a tiszta és precíz ütései hamar előnyhöz juttatták, bár a menet végén ő is kapott egy nagy ütést az orrára. A szakkommentátorok, köztük Kovács Kokó István és Bertók Róbert megjegyezték, hogy

az ütés erejét még a fülhallgatóikon keresztül is hallani lehetett.

A második menetben Brasch folytatta a pontos ütések sorát, de Jeseter továbbra is keményen állta a támadásokat, mintha meg se érezte volna azokat. Kovács Kokó István „utcai harcosként” írta le Jeseter stílusát, és az összecsapást az „óriások csatájának” nevezték. A harmadik menet főként a két versenyző ölelkezéséből és lassítási kísérleteiből állt, ami mindkét félnek lehetőséget adott, hogy erőt gyűjtsön. A negyedik menetben Brasch néhány újabb tiszta fejütést vitt be, bár Jeseter továbbra is próbált ellenállni. A bírói döntés végül Brasch javára született, amit a hazai közönség hatalmas ovációval fogadott.

A színész a találkozó után elmondta, az ellenfele kemény dió volt, néhány pofont neki is lábon kellett kihordania. Megjegyezte továbbá, hogy élete egyik legnehezebb mérkőzése volt a Jeseterrel vívott küzdelem, bár a java még hátravan.

A magyar sportolók közül Száraz Gergő lépett először a ringbe az azeri Tayfur Aliyev ellen, ezt az összecsapást már az RTL-en is láthatta a hazai közönség. A szakértők előre jelezték, hogy nehéz küzdelem vár Száraz Gergőre, hiszen az azeri bokszoló kemény ellenfél. Bár a magyar öklöző mindent beleadott, a mérkőzés során Aliyev kontrollálni tudta a küzdelmet, és végül a bírók az ő javára döntöttek, de a közönség ugyanúgy ünnepelte Száraz Gergőt, mintha ő győzött volna.

A fiatal magyar boksztehetség, Kiss Levente is kimagasló teljesítményt nyújtott a román Emanuel Mican ellen, Erdei Zsolt mentoráltja pontos és erős ütésekkel sorozta meg ellenfelét. A mérkőzés ugyan végigment, a román bokszoló hősiesen állta az ütéseit, de a bírók egyértelmű pontozással a magyar sportolónak adták a győzelmet.

Már a mérlegelésen elszabadultak az indulatok

A verseny során nemcsak magyar bokszolók, hanem nemzetközi versenyzők is nagyot bunyóztak. Különösen kiélezett volt a cseh Petr Novak és az azeri Seyidaga Naghiyev összecsapása. Már az előző esti mérlegelésen látható volt, hogy ez nem csupán egy egyszerű mérkőzés lesz; a szervezőknek kellett a két bokszoló közé lépni, hogy elkerüljék az idő előtti konfliktust. Ez a feszült előzmény előrevetítette, hogy a ringben is kemény harc várható.

Amikor vasárnap este végül a ringbe léptek, Novak és Naghiyev valósággal egymásnak estek, és egyetlen menetre se lassítottak a tempón. Az ütésváltások intenzitása sem csökkent, egyikük sem akart engedni a másiknak. A végén a bírók Novakot látták jobbnak, és a mérkőzésvezető az ő kezét emelte magasba győztesként.

A női könnyűsúlyú kategóriában a görög influenszer, Pamairi Afentaki és a bolgár modell, Zlatka Dimitorva csapott össze. Dimitorva magabiztosan dominálta a mérkőzést, és végül pontozással diadalmaskodott. A nehézsúlyú kategóriában a szlovák Lukas Labasko és a bosnyák Dzemal Bosniak lépett a ringbe, ahol Labasko a bírói döntés alapján szerezte meg a győzelmet.

A szlovák rádiós fenegyerek, Samuell Miskov és a horvát rapper, Matija „Layz” Lazarevic összecsapásának kiütés lett a vége, ugyanis Miskov lehengerlő első menetes ütéskombinációja után a bíró leléptette Layzt, így Miskov jutott tovább a következő fordulóba.

A következő eseményt november 17-én rendezik meg, további magyar és külföldi versenyzőkkel. A hazai szurkolók már előre várják a magyar Csiki és a szlovák Katona küzdelmét, valamint Bernáth és a szerb Babic összecsapását is. A fő attrakció Bárdosi Sándor olimpikon birkózó, MMA-harcos és szumóvilágbajnok és a szlovákiai MMA-sztár, Boráros Gábor mérkőzése lehet, amely különleges fordulatokat ígér.

Bárdosi Sándor korábban Árpa Attila ellen lépett a kötelek közé a Sztárbox egyik gálameccsén, amelyet pontozással nyert meg. A teljesítményétől azonban nem volt lenyűgözve leendő ellenfele, aki az Instagramon közzétett videójában arról beszélt, hogy Bárdosi Sándornak „maradnia kellene a birkózásnál vagy az edzősködésnél”, valamint hogy

nem kellett volna szorítóba engedni, mert úgy tűnik, ez nem az ő sportja.

A HELL Boxing Kings következő fordulóját, amely professzionális sportolókkal, influenszerekkel és hírességekkel érkezik, élőben követheti a DVTK Arénában, az RTL-en, illetve a HELL Boxing Kings YouTube-csatornáján is. A most vasárnapi jegyek elfogytak, sokan mégis ott akarnak lenni és a DVTK Aréna előtt, hogy személyesen drukkoljanak a magyar résztvevőknek.