Egyedülálló kihívás volt a HELL Boxing Kings megszervezése

November 10-én startolt el a HELL Boxing Kings első élő show-ja, amelyben külföldi és magyar hírességek, ökölvívók is összemérik a tudásukat. A tévénézők egészen december végéig követhetik nyomon a versenysorozatot, amelyre több mint 14 ezren jelentkeztek. Hogy pontosan hogyan is zajlott ez a folyamat, milyenek a műsor első visszajelzései, illetve mi jelentette a legnagyobb kihívást, arról a HELL ENERGY Magyarország Kft. marketingigazgatóját, Popovics Adriennt, illetve a HELL Energy Promotion Kft. ügyvezetőjét, egyben a HELL Boxing Kings megálmodóját, Mádi Tamást kérdeztük.

Ahogy arról az Index is beszámolt, múlt vasárnap a HELL Boxing Kings első élő adásában Brasch Bence és szlovák ellenfele, Samuel Jeseter összecsapásának lehettünk a szemtanúi – amelyből előbbi került ki győztesen. A küzdelem ezen a hétvégén ismét folytatódik Boráros Gábor és Bárdosi Sándor kesztyűzésével, akik mellett a magyar Csiki és a szlovák Katona, valamint Bernáth és a szerb Babic is ringbe száll. Mint ismert, a versenyre jelentkezők közül a legjobb 32 bokszoló jutott tovább, a súlycsoportok győztesei pedig a 100 ezer dolláros – jelenlegi árfolyamon 38,7 millió forintos – fődíj mellett egy WBO-övet is hazavihetnek.

A Sztárbox első évadának nyertesei abban a megtiszteltetésben részesülhettek, hogy celeb kategóriában indulhattak a versenyen, és már csak Istenes Bence, illetve Berki Mazsi mérkőzése van hátra – előbbi november 24-én, utóbbi december 1-jén száll harcba a miskolci DVTK Arénában. A Magyarországon egyedülállónak számító versenysorozattal és a HELL márka szerepvállalásával kapcsolatban a HELL ENERGY Magyarország Kft. marketingigazgatóját, Popovics Adriennt és a HELL Energy Promotion Kft. ügyvezetőjét, a HELL Boxing Kings megálmodóját, Mádi Tamást kérdeztük.

Mint azt a marketingigazgató kifejtette az Indexnek, a HELL ENERGY régóta elkötelezett támogatója az ökölvívásnak. Hozzátette, még 2018-ban alapították meg a HELL Fight Clubot, és azóta is aktívan részt vesznek a sportág népszerűsítésében.

Az ökölvívás dinamikája, kihívásai és a sportolók kitartása jól illeszkedik a HELL márka értékeihez. A HELL Boxing Kings versenysorozat célja, hogy újra reflektorfénybe helyezze az ökölvívást, és lehetőséget biztosítson tehetséges sportolóknak a bemutatkozásra

– jegyezte meg.

Míg a HELL Boxing Kings életre hívója, Mádi Tamás a versenysorozat castingfolyamatáról ejtett néhány szót, kiemelve, 2024. március 15. és május 20. között zajlott mind a 10 részt vevő országban. Mint mondta, a válogató egyik érdekessége az volt, hogy nemcsak bokszolók vehettek részt rajta, hanem bárki jelentkezhetett, akár más küzdősportokból vagy az utcáról is, így esélyt kaptak olyanok is, akik korábban nem vettek részt profi szintű versenyzésben. Megjegyezte, a jelentkezők fizikai erőnléti és ügyességi feladatokon bizonyították rátermettségüket, amelyek célja a versenyzők képességeinek felmérése volt. A casting folyamán minden országban ismert edzők és bokszolók segítették a folyamatot, biztosítva a magas színvonalú lebonyolítást. Illetve fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a casting során nem került sor küzdelmekre, mivel a jelentkezők eltérő fizikai és technikai szinten voltak.

A jelentkezőknek legalább 19 évesnek kellett lenniük, és sportorvosi igazolással kellett rendelkezniük, amely bizonyítja, hogy alkalmasak a sportolásra. A casting során a legfőbb kritériumok a fizikai erőnlét, az ügyesség és a technikai tudás voltak, de kiemelten fontos szempont volt a jelentkezők sport iránti elhivatottsága is. Olyan embereket kerestünk, akik mindent megtesznek a siker érdekében, valóra akarják váltani álmaikat, és készen állnak arra, hogy megváltoztassák életüket. A versenysorozat lehetőséget kínál arra, hogy a győztesek számára ezek az álmok valóban valóra váljanak

– mondta.

Jók a visszajelzések

Mint ismert, a HELL Boxing Kings két műsorvezetője Gelencsér Timi és Szujó Zoltán, utóbbi viszont Árpa Attila helyére ugrott be, miután egy amerikai forgatás miatt nem tudta vállalni a feladatot. Ahogy Mádi a műsorvezetők személyének kiválasztásával kapcsolatban kiemelte, tapasztalatuknak és a sport iránti elkötelezettségüknek köszönhető, hogy végül rájuk esett a választás. Hiszen Gelencsér Timi korábban is részt vett sportműsorokban, míg Szujó Zoltán ismert sportkommentátor és műsorvezető. Emellett megjegyezte, Árpa Attila kilépése a műsorból ugyan változtatásokat igényelt, de a produkció rugalmasan alkalmazkodott.

Bár a Sztárboxszal ellentétben a HELL Boxing Kingset valamivel később tűzik műsorra vasárnap esténként, Popovics Adrienn ennek kapcsán megjegyezte, az RTL a nézői szokásokat és a programstruktúrát figyelembe véve határozza meg a műsor sugárzási időpontját. A HELL Boxing Kings esetében pedig több oka is volt annak, hogy eltolták a kezdést.

A késő esti műsorsáv lehetőséget ad arra, hogy a felnőtt közönségnek látványos és izgalmas tartalmat kínáljunk, miközben elkerüljük a korhatáros elemek nem megfelelő műsoridőben történő sugárzását. Ez az időpont ráadásul kedvez azoknak is, akik kifejezetten a sportág rajongói, és várják a nap végén a kikapcsolódást nyújtó programokat. Mindemellett folyamatosan dolgozunk azon, hogy a műsormenet feszesebb legyen, így biztosítva a nézők számára a lehető legjobb élményt

– fejtette ki.

A marketingigazgató elmondása szerint a HELL Boxing Kings első adása rendkívül pozitív visszajelzéseket kapott, és a közösségi médiában robbanásszerű érdeklődést váltott ki. Közösségi oldalaikon és egyéb platformokon brutális mennyiségű megjelenésük van, ami jól tükrözi a nézők fokozott bevonódását és érdeklődését. Mint mondta, a visszajelzések alapján a közönség különösen értékeli a műsor sportértékét, hiszen színvonalas, magas tudású profi mérkőzéseket láthatnak. Emellett a műsor nagy sikert arat azzal is, hogy a gálán sportolói és celebmérkőzések vegyesen szerepelnek, ami változatos és izgalmas élményt nyújt minden néző számára.

Óriási szervezési feladat volt

Mádi Tamás a versenysorozat megszervezését illetően kifejtette, egyedülálló kihívás volt, hiszen ilyen formátumú nemzetközi ökölvívóversenyt, amely sportolókat és celebeket egyaránt felvonultat, még senki nem rendezett korábban. Kiemelte, a versenysorozat arca ráadásul Roy Jones Jr., a bokszlegenda, ami komoly felelősséggel is jár.

A győztesek a WBO bajnoki övét vihetik haza, amely a jövő tehetségeinek elismerését szimbolizálja. Ezzel szeretnénk támogatni azokat a feltörekvő tehetségeket, akik kiemelkedő teljesítményük ellenére gyakran nem rendelkeznek a szükséges anyagi háttérrel karrierjük építéséhez, így ez az elismerés számukra hatalmas előrelépést jelent. Emellett a verseny 1 millió dolláros összdíjazása világszinten is jelentős, ami tovább növeli a részvétel értékét

– jelentette ki.

Az ügyvezető arról is beszélt, mivel a tornán tíz ország vesz részt, ez azt jelentette, hogy releváns, az egyes országok által ismert fellépőket kellett leszerződtetniük a versenysorozathoz. Mint mondta, operatív szempontból a HELL Boxing Kings óriási szervezési feladat volt, hiszen minden részletre figyelniük kellett, a castingtól kezdve az első élő show-ig.

Büszkék vagyunk rá, hogy a HELL az első olyan magyar FMCG-márka, amelynek egy formátumát megvásárolta egy kereskedelmi csatorna, így a HELL Boxing Kings egy nemzetközileg ismert és elismert produkcióvá vált

– emelte ki.

(Borítókép: RTL Sajtóklub)