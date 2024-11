Kiderült, mit gondolnak a katonák a S.E.R.E.G.-ről

Pálinkás Szilveszter főhadnagy az Index kérdésére számolt be bővebben arról, hogyan élte meg a S.E.R.E.G. című sorozat forgatását, illetve hogy milyen véleménnyel vannak a katonák a produkcióról.

November 11-én startolt el a TV2-n a S.E.R.E.G. című hatrészes sorozat, amelynek első epizódja a statisztikák szerint a teljes lineáris televíziós piac legnézettebb műsora volt a saját idősávjában a három kiemelt korcsoportban. A Megafilm Service Kft. által készített széria kapcsán – amelyről az Index is írt kritikát – a napokban egy kisebb botrányt robbant ki, miután napvilágra került egy körlevél, amelyben a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Különleges Műveleti Parancsnokságának (MH ÖKMP) parancsnoka azt az utasítást adta a magyar honvédeknek, illetve civil és önkéntes tartalékosoknak, hogy nem mondhatnak vagy írhatnak, vagyis nem nyilvánulhatnak meg negatívan a sorozatról.

Az MH ÖKMP mb parancsnoka felhívja az Állomány figyelmét, hogy a S.E.R.E.G. című sorozat kapcsán a lentebb említett jogszabályra és parancsra tekintettel a negatív megnyilvánulásoktól és kommentektől tartózkodni szíveskedjenek

– áll a levélben.

A körlevél tartalmát azóta lapunk megkeresésére már cáfolta a Honvédelmi Minisztérium, közölve: „Korszakváltás időszakát éljük, hiszen a rendszerváltás óta nem készült sorozat a magyar haderőről és a katonaságról.” Mint kiemelték, a sorozat által is közvetített katonai üzeneteket és értékeket a társadalom minél szélesebb rétegeihez szeretnék eljuttatni, így magától értetődő, hogy a Magyar Honvédség saját felületein is népszerűsítik az alkotást. Aláhúzva: a véleménynyilvánításnak lehetőséget adtak már a film előkészületei alatt is, és az állománytól érkező tapasztalatokat folyamatosan feldolgozzák.

Megmutatja a katonák emberi küzdelmeit is

Arról, hogy pontosan hogyan is zajlott a forgatás, illetve milyen véleménnyel vannak a katonák a szériáról, Pálinkás Szilveszter főhadnagyot kérdeztük, aki a katonai szakértőként vett részt mind a S.E.R.E.G. mind a Kabul misszió forgatásán. Pálinkás főhadnagy az Index kérdésére elárulta, az elejétől a végéig részt vett a forgatáson, illetve az azt megelőző időszakban is, mivel kiképzést tartott a produkcióban feltűnő színészeknek.

Gördülékenyen és jó együttműködésben zajlott a forgatás, én a Honvédelmi Minisztérium részéről voltam delegálva mint szakértő. Igyekeztünk új, modern technikai elemeket belerakni a történetbe, amik már jelen vannak a Magyar Honvédségben, és megmutatni a katonák emberi küzdelmeit is

– mondta.

Izgalmas volt a forgatás

Mint megjegyezte, a forgatások alkalmával két különböző szervezetnek kellett együttműködnie, a Magyar Honvédség parancskövető vagy hierarchikus rendszerének, amit feszes szabályok kötnek, illetve a kreatívan és szabadabban dolgozó filmkészítőknek, a Megafilm Service Kft.-nek. Hozzátéve, meg kellett találniuk a megfelelő módot arra, hogyan tudják kiszolgálni a kéréseiket, összeegyeztetni a látszólag összeegyeztethetetlent, a katonás szabályokat és a filmes kreativitást. A főhadnagyot kérdeztük a napokban nyilvánosságra került körlevélről is, amelynek kapcsán úgy fogalmazott:

Nagyon sok hivatásos katonát alkalmaztak a forgatások során, volt olyan nap, amikor harmincat, de olyan is akadt, amikor 150-et, így csak azoknak a véleményéről tudok beszámolni, akik részt vettek a produkcióban. Akik velünk forgattak ezalatt a hetvenvalahány nap alatt, izgalmasnak találták a forgatást, és motiváltsággal töltötte el őket, hogy szerepelhetnek egy olyan sorozatban, ami harminc év után újra katonáknak adott főszerepet a televízióban

– fejtette ki, hozzátéve: „Én is büszke vagyok arra, hogy szerepelek bajtársaimmal és »fogadott bajtársaimmal«, a színészekkel egy ilyen témájú minisorozatban.”